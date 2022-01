'Ne čudi me što su 'Vlak u snijegu' i 'Vuk samotnjak' i danas obožavani, pa to su vječne priče o ljudskosti'

Pedeset je godina otkako je na male ekrane lansiran svevremenski dječji film “Vuk samotnjak”. Odrastale su uz njega brojne generacije, a stasat će i u budućnosti s obzirom na to da se taj film, prikazan premijerno 1972., i danas vrti na TV programima, a posljednji je put prikazan na Božić na HTV-u. Bila je to prva uloga Slavka Štimca. Kada je utjelovio glavnog lika Ranka, ovom doajenu glumačke scene bilo je tek 11 godina. Bio je prva i još uvijek nedostižna dječja zvijezda na ovim prostorima. Ni kod nas ni u svijetu nisu baš česti primjeri da djeca koja na prvu zabljesnu u filmskome svijetu potraju desetljećima i ostvare zapaženu karijeru, kao što je to slučaj ovog rođenog Ličanina kojega je film još kao mladića odveo u Beograd, sredinom ‘70-ih godina. Glumu, pak, nikada nije studirao – naporno je i konstantno radio i to mu je, reći će, bila škola. Velik uspjeh postigao je i s ulogom Ljubana Marića u “Vlaku u snijegu”, a taj je naslov, po mnogima, i danas najljepši dječji film. Baš zbog dva spomenuta filmska klasika, u očima publike Štimac će ostati vječiti dječak.