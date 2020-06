Nakon teške bolesti preminula književnica i prevoditeljica Milena Benini

Prije nekoliko dana književnička obitelj pozvana je da financijski pomogne liječenje oboljele književnice, urednike i prevoditeljice Milene Benini. Na žalost, u četvrtak je nakon kratke i teške bolesti u 54. godini života Milena Benini preminula.

Rođena je u Zagrebu 1966. godine. Obrazovala se u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, slušala je francuski i komparativnu književnost te novinarstvo na Zagrebačkom sveučilištu, a diplomirala komparativnu književnost na sveučilištu St. George u Oxfordu.

Pisati je počela još u osnovnoj školi, a prvu priču objavila je u Siriusu kad joj je bilo četrnaet godina. Nastavila je objavljivati kratke priče i članke u časopisima Siriusu, Vijencu, Op.A., Zarezu, Ubiqu... Također je objavljivala radove i na engleskom, u časopisima Neverworlds, Eternity, 69 Flavor of Paranoia.

Koautorica je knjiga The Complete Guide to Writing Fantasy vol. 1 (ur. Darin Park i Tom Dullemond, Dragon Moon Press, Calgary, 2003), te The Complete Guide to Writing Science Fiction vol. 1.

Tradiciju objavljivanja romana u nastavcima nastavila je i na svom blogu Milerama, gdje je 2008. godine besplatno objavila prvi tom fantastičnog romana Svećenica Mjeseca, kojeg je kasnije kao knjigu izdala Zagrebačka naklada 2014. godine.

Roman "Svećenica mjeseca" ušao je i u finale tportalove nagrade za roman godine i to kao prvi SF koji se našao u finalu nekog književnog natječaja. Milena Benini je i jedna od najnagrađivanijih autorica u povijesti nagrade SFERA. Nagrađivana je i za prijevode i za teorijsko djelo.

Objavila je i romane "Djelomična pomrčina", "Prodavač snova", "Zmajska zora", "Kvadrila", "Djeca vječnosti i kaosa", "Mletački sokol" i "Nokturno za krpelja".