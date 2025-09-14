Naši Portali
počeo 18. vrisak

Najboljim nagrađenim romanom proglašena je "Tvornica Hrvata" Nebojše Lujanovića

Split: Književnik i profesor Nebojša Lujanović
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.09.2025.
u 12:01

Među književnim gostima 18. Vriska najavljeni su talijanska književnica Veronica Raimo, međunarodno priznati američko-bosanski autor Aleksandar Hemon, norveška književna zvijezda Oliver Lovrenski i britanska autorica Eleanor Shearer te hrvatski autori Ivana Bodrožić, Ante Tomić, Julijana Matanović, Ivica Prtenjača, Marina Šur Puhlovski, Zoran Ferić, Radmila Petrović, Srđan Valjarević, Damir Uzunović, Olja Knežević i drugi

Riječki sajam knjiga i festival autora 18. Vrisak, koji se do 20. rujna održava na sedam lokacija, u subotu je svečano otvoren u Art-kvartu Benčić, a Nagrada Vriska za najbolji nagrađeni roman na V.B.Z-ovom natječaju dodijeljena je Nebojši Lujanoviću za roman "Tvornica Hrvata". Taj roman je 2023. već osvojio V.B.Z.-ovu Nagradu za najbolji neobjavljeni roman, a o Nagradi za najbolji nagrađeni roman ove godine odlučila je publika, glasanjem na internetskoj stranici V.B.Z.-a.

Izborom najboljeg nagrađenog romana je, nakon 20 godina, završen V.BZ.-ov projekt nagrade za najbolji neobjavljeni roman, a Nebojša Lujanović rekao je da je "Tvornicu Hrvata" pisao neopterećeno, iznutra i izravno, pa ga je nagrada iznenadila i razveselila. 

 

U nastavku večeri, urednik i pjesnik Marko Pogačar putem Zooma razgovarao je s jednom od glavnih gošći ovogodišnjeg Vriska, američko-palestinskom književnicom Etaf Rum, čiji je prvijenac, roman "Žena nije muškarac", apsolutni bestseler New York Timesa. Roman "Žena nije muškarac" objavljen je na hrvatskom jeziku u izdanju Petrinih knjiga, u prijevodu Lidije Toman.

Kako su istaknuli organizatori festivala, to je snažna i potresna priča o patnjama palestinskih žena pritisnutih stoljetnim naslijeđem patrijarhata, ispričana kroz živote majke i kćeri čije se sudbine prepliću u vremenskom diskontinuitetu. Radnja započinje u Palestini, no, ubrzo se seli u New York, a univerzalna tema podčinjenosti, borbe i nade čini knjigu nezaobilaznim djelom suvremene književnosti. Roman je izazvao snažne reakcije kritike i publike, a autorici donio status jednog od najznačajnijih novih glasova američke književnosti.

Etaf Rum rođena je 1988. u New Yorku kao dijete palestinskih imigranata. Predaje englesku književnost na University of North Carolina, a, uz književni rad, vodi i online platformu Books and Beans. National Public Radio uvrstio je njen drugi roman "Evil Eye" među najbolje knjige godine.

Među književnim gostima 18. Vriska najavljeni su i talijanska književnica te dobitnica nagrade "Strega" Veronica Raimo, međunarodno priznati američko-bosanski autor Aleksandar Hemon, norveška književna zvijezda Oliver Lovrenski i britanska autorica Eleanor Shearer. Kao svake godine, bit će predstavljena i novija djela autora iz Hrvatske i regije, a gostovat će Ivana Bodrožić, Ante Tomić, Julijana Matanović, Ivica Prtenjača, Marina Šur Puhlovski, Zoran Ferić, Radmila Petrović, Srđan Valjarević, Damir Uzunović, Olja Knežević i drugi.

Festival donosi više od 50 programa s više od 100 umjetnika i gostiju iz Hrvatske i svijeta, a na kraju festivala bit će priređen poseban program, "Pričigin u gostima", gostovanje poznatog splitskog festivala.

U sajamskom dijelu Vriska, knjige se po povoljnim cijenama mogu kupiti u svim V.B.Z.-ovim knjižarama i na punktovima na riječkom Korzu. Središnja lokacija održavanja festivalskog programa je Art-kvart, a dio događanja bit će i u V.B.Z.-ovoj knjižari na Korzu, Book Caffeu Dnevni Boravak te u prostoru Zajednice Talijana Rijeka.

Ključne riječi
kultura knjiga v.b.z. sajam knjiga Vrisak

