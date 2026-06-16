Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Muzej grada Rijeke

Izdana monografija o riječkim slikama Gustava Klimta, Franza Matscha i Ernsta Klimta

Rijeka: Restauratorica Ana Rušin Buli? i kustosica Deborah Pustišek Anti?
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 13:21

Posebna vrijednost monografije je u valorizaciji riječkih slika kao ključnog svjedočanstva umjetničkog sazrijevanja trojice mladih autora neposredno nakon školovanja na bečkoj Školi umjetničkog obrta (Kunstgewerbeschule). Analizirajući ikonografske programe, stilske elemente, sačuvane crteže i slikarske postupke, autorica Deborah Pustišek Antić pokazuje kako se upravo u riječkoj narudžbi prvi put jasno očituju individualni umjetnički rukopisi Gustava Klimta, Franza Matscha i Ernsta Klimta

U izdanju Muzeja grada Rijeke objavljena je monografija Deborah Pustišek Antić „Put uspjehu – rani radovi Gustava Klimta, Franza Matscha i Ernsta Klimta“. Riječ je o knjizi koja predstavlja riječke slike braće Klimt i njihova kolege Franza Matscha u kontekstu djelovanja njihove Umjetničke družine (Künstler-Compagnie), u čijem su okviru poduzeli prve slikarsko-tržišne korake.

Monografija je rezultat višegodišnjeg istraživanja učinjenog u sklopu muzejskog projekta „Nepoznati Klimt – ljubav, smrt, ekstaza“. Namjera je projekta restauracijom, izložbama i znanstvenom obradom pridonijeti novom razumijevanju ranoga, manje poznatog dijela opusa Gustava Klimta i njegovih bečkih suradnika. Posljedično, riječke slike s njihovim potpisom dobile bi mjesto koje im pripada ne samo u lokalnoj i nacionalnoj baštini, nego i u znatno širem, kontekstu europske povijesti umjetnosti s kraja 19. stoljeća.

Držeći se takvih ciljeva projekta, knjiga Deborah Pustišek Antić donosi novu interpretaciju devet kazališnih slika Gustava i Ernsta Klimta te Franza Matscha nastalih za riječki Teatro Comunale (danas HNK Ivana pl. Zajca) iz 1885. godine. Polazeći od sačuvanih djela, pripremnih studija, arhivske građe i relevantne literature, publikacija kroz 11 poglavlja sustavno promatra riječki ciklus u odnosu na druge kazališne i dekorativne narudžbe ranog razdoblja Umjetničke družine, uključujući radove za kazališta u Liberecu, Karlovim Varima, kraljevskom dvorcu Peleş u Rumunjskoj te u Burgtheatru i Kunsthistorisches Hofmuseumu u Beču.

Posebna vrijednost monografije je u valorizaciji riječkih slika kao ključnog svjedočanstva umjetničkog sazrijevanja trojice mladih autora neposredno nakon školovanja na bečkoj Školi umjetničkog obrta (Kunstgewerbeschule). Analizirajući ikonografske programe, stilske elemente, sačuvane crteže i slikarske postupke, autorica pokazuje kako se upravo u riječkoj narudžbi prvi put jasno očituju individualni umjetnički rukopisi Gustava Klimta, Franza Matscha i Ernsta Klimta, sve unatoč činjenici kako njihova djela još uvijek čine skladnu cjelinu oblikovanu u duhu historicizma i ideje Gesamtkunstwerka, što će reći umjetničkog djela nastalog ujedinjenjem više likovnih grana i obrta.

Knjiga ujedno donosi niz novih atribucijskih i interpretativnih prijedloga te otvara pitanja o profesionalnim odnosima, umjetničkoj edukaciji i mehanizmima dobivanja velikih javnih narudžbi u okviru kulturnog projekta bečkog Ring bulevara (Ringstraβe). Posebna pozornost posvećena je ulozi profesora Ferdinanda Laufbergera i Juliusa Victora Bergera, povezanosti riječkih slika s drugim ranim ostvarenjima Umjetničke družine te recepciji djela tijekom 20. stoljeća, kada su pojedine slike bile pogrešno pripisivane drugim autorima.

Monografija je bogato ilustrirano dvojezično, hrvatsko-englesko izdanje. Prijevod potpisuje Sabina Kaštelančić. Pojavljuje se u mekom i tvrdom uvezu, s 343 stranice. Grafički dizajn djelo je zagrebačkog studija Rašić+Vrabec.

Ključne riječi
monografija Muzej grada Rijeke Gustav Klimt Deborah Pustišek Antić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!