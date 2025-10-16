Na scenu se vraća 'gastarbajterska kronika' Mate Matišića koju je napisao s osamnaest godina

Nakon premijere broadwayskog hit mjuzikla "Ubojita balada", Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu 24. listopada na Velikoj sceni premijerno postavlja "Bljesak zlatnog zuba" autora Mate Matišića.

Riječ je o jednom od najboljih kazališnih komada u novijoj hrvatskoj dramskoj književnosti. Prati dvije obitelji suočene s gastarbajterskim brakovima i njihovim posljedicama, tradicionalnim ulogama žene i muškaraca i politički turbulentnim vremenima. Sjajno napisani karakteri i prepoznatljive životne situacije postavljaju gledatelja pred pitanje: koliko snage imamo da postanemo stvarni, autentični ljudi. Mate Matišić, znamo, jedan je od najboljih hrvatskih dramatičara čije su brojne drame izvođene i nagrađivane u Hrvatskoj i inozemstvu, a “Bljesak zlatnog zuba” rani je njegov komad između ostalog već izvođen i na sceni Komedije prije pet godina.

Napisao ga je kad mu je bilo samo osamnaest godina, a u njemu na svjež i autentičan način opisuje događaje iz svojeg rodnog sela Ričice pokraj Imotskog. Radnja se odvija sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a završava prizorom nakon Domovinskog rata, obuhvaćajući jedno turbulentno vrijeme u kojemu selo pritišću mnoge brige, a osobne se sudbine isprepliću s kolektivnim nevoljama kojima se Matišićevi junaci opiru s "optimizmom, oporim humorom i neuništivim duhom".

Redateljica predstave u HNK Varaždinu je Snežana Trišić, a u podjeli su Tea Harčević, Barbara Rocco, Stojan Matavulj, Robert Plemić, Karlo Mrkša, Pavle Matuško, Marinko Prga, Beti Lučić, Zvonko Zečević, Nikša Eldan, Elizabeta Brodić, Sven Šestak, Filip Eldan, Darko Plovanić, Ljiljana Bogojević Sunčana Zelenika.

Autori glazbe su Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević, scenografkinja je Ljubica Petrović, kostimografkinja Petra Pavičić, dizajnerica svjetla Vesna Kolarec.