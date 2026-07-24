Kratkometražni igrani film 'Zakrpa' Luke Galešića imat će svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu

Kratkometražni igrani film "Zakrpa" autora Luke Galešića svjetsku će premijeru imati na ovogodišnjem, 32. izdanju Sarajevo Film Festivala. Film je uvršten u natjecateljski program u kategoriji kratkog igranog filma i uz preostalih devet filmskih naslova ulazi u utrku za nagrade Srce Sarajeva.

Film koji je nastao u produkciji kuće Cobra Chicks Zagreb, donosi priču o kompleksnom odnosu majke i kćeri. Dvadesetdvogodišnja Iva živi sa svojom majkom Davorkom u skučenom stanu, a njihov odnos obilježen je ovisnošću, ljubavlju i gušenjem. Dok se Iva bori s napadajima panike i traži kontrolu kroz trčanje, Davorka upravlja svakim detaljem njezina života.

Glavne uloge tumače Lana Barić i Tea Ljubešić, dok u sporednim ulogama nastupaju Andrija Tomić, Iva Kraljević i Lana Meniga.

Iako film govori o mladenačkoj usamljenosti, emocionalnim oscilacijama i teškoćama odrastanja, u obiteljskim sukobima uvijek postoji i humor, kao prirodna posljedica apsurdnosti svakodnevnog života i intenziteta emocija koje nosimo. "'Zakrpa' se bavi upravo tim tankim prostorom između tuge i smijeha", o filmu kaže Luka Galešić.

Foto: Promo

Režiju i scenarij potpisuje Luka Galešić, fotografiju Frane Pamić, a montažu Klara Šovagović. Producentica filma je Inja Korać, koproducentica Lana Barić. Film je nastao u produkciji Cobra Chicks Zagreb, a podržan je od Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra.

32. izdanje Sarajevo Film Festivala održat će se od 14. do 21. kolovoza 2026. Film "Zakrpa" uvršten je u natjecateljski kratkometražni igrani program koji broji sveukupno 10 filmova.

Luka Galešić je filmski redatelj i scenarist iz Zadra. Njegovi kratki filmovi premijerno su prikazani na Međunarodnom filmskom festivalu u Trstu, Festivalu mediteranskog filma Split (FMFS), Zagreb Film Festivalu (Kockice) i Pulskom filmskom festivalu. Trenutačno u produkcijskoj kući Cobra Chicks Zagreb s producenticom Injom Korać razvija svoj debitantski dugometražni igrani film "Viktorija".

Cobra Chicks Zagreb nezavisna je produkcijska kuća posvećena razvoju autorskih audiovizualnih projekata i stvaranju prostora za nove filmske glasove.