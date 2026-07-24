Marijana Dokoza je dobitnica književne nagrade 'Goran Bujić' za 2026.

Hrvatska književnica, novinarka, glavna urednica Fenix-magazina i dopisnica Večernjeg lista Marijana Dokoza dobitnica je književne nagrade „Goran Bujić – književnici novinari” za 2026. godinu. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih priznanja koje Hrvatsko književno društvo – Zadar dodjeljuje autorima koji svojim radom uspješno povezuju književnost i novinarstvo. Nagrada će joj biti uručena 28. studenoga, na rođendan pokojnog novinara, književnika i urednika Gorana Bujića.

Uz Dokozu, među ovogodišnjim laureatima su crnogorska književnica Nataša Žurić, mladi zadarski novinar i pjesnik Dino Kajić te dobitnici nagrada „Donat“ Markica Marko Perić, Dario Vištica i Kulturno-umjetničko društvo Tkanica iz Okučana. Nagrada „Goran Bujić – književnici novinari” ustanovljena je 2014. godine u spomen na Gorana Bujića, dugogodišnjeg urednika kulture Zadarskog lista, pisca i novinara koji je ostavio značajan trag u hrvatskom kulturnom i medijskom prostoru. Tijekom više od deset godina postojanja postala je prepoznatljivo priznanje koje se dodjeljuje književnicima i novinarima iz Hrvatske, ali i autorima izvan domovine koji svojim djelovanjem pridonose hrvatskoj kulturi i pisanoj riječi. Među dosadašnjim laureatima nalaze se brojna poznata imena književne i novinarske scene, poput bosanskohercegovačkog i hrvatskog književnika Šime Ešića, kao i niza afirmiranih autora, pjesnika i publicista iz Hrvatske i inozemstva.

Ovogodišnja dobitnica Marijana Dokoza već godinama gradi uspješnu karijeru na spoju književnosti i novinarstva. Kao dopisnica Večernjeg lista iz Njemačke prati događaje važne za hrvatsko iseljeništvo, dok kao glavna urednica Fenix-magazina vodi najutjecajniji i najčitaniji medij u hrvatskom iseljeništvu. Svojim novinarskim radom kontinuirano povezuje Hrvate izvan domovine s Hrvatskom, promičući hrvatski jezik, kulturu i identitet.

Autorica je sedam romana i triju zbirki poezije, a njezina djela, među kojima se posebno izdvajaju romani „Grijesi”, „Njegova žena” i „Provalija”, privukla su velik interes čitatelja. Roman „Njegova žena”, nastao prema istinitom događaju, preveden je na engleski i talijanski jezik te je uvršten u zbirku British Library u Londonu. Njezin roman „Die Stimme“ objavljen je na njemačkom jeziku te i nekoliko godina od objave bilježi značajan uspjeh u Njemačkoj.

Osim književnim stvaralaštvom, Dokoza se istaknula i radom na povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom. Redovita je sudionica književnih festivala, kulturnih manifestacija i međunarodnih skupova, a ove je godine sudjelovala i na Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske kao predstavnica hrvatskih medija izvan domovine. Za svoj profesionalni i društveni doprinos primila je više međunarodnih priznanja, među kojima su Croatian Women of Influence Award u kategoriji Leadership & Innovation, priznanje za jednu od 25 najuspješnijih žena migrantskog podrijetla u njemačkoj saveznoj zemlji Rheinland-Pfalz te druge značajne nagrade.

Nagradu „Goran Bujić – književnici novinari“ izvan Hrvatske dobila je crnogorska književnica, pjesnikinja i esejistica Nataša Žurić, autorica brojnih zbirki poezije, romana, drama i knjiga za djecu, čija su djela prevedena na više jezika. Priznanje u kategoriji mladih autora pripalo je Dinu Kajiću, studentu Sveučilišta u Zadru, novinaru Hrvatskog radija Radio Zadar i autoru poezije, koji se istaknuo praćenjem kulturnih događanja i radom na radijskim emisijama posvećenima kulturi. Nagradu „Donat“ za životno djelo dobio je profesor hrvatskog jezika, književnik i dugogodišnji ravnatelj zadarske Osnovne škole Stanovi Markica Marko Perić, dok je „Donat“ za kulturni doprinos pripao ekonomistu, znanstveniku, skladatelju i pjesniku Dariju Vištici. Za doprinos očuvanju hrvatske kulturne baštine nagrađeno je i Kulturno-umjetničko društvo Tkanica iz Okučana, koje već četvrt stoljeća njeguje folklornu tradiciju i okuplja više od stotinu članova svih generacija.

O laureatima odlučivalo ugledno povjerenstvo

O ovogodišnjim dobitnicima odlučivalo je prosudbeno povjerenstvo koje su činili Nikola Šimić Tonin, Žaklina Kutija, dr. sc. Dragan Gligora, akademik Vasil Tocinovski, Davor Jašek, Žarko Milenić, Nikica Simić, Mićo Marić, Miljenko Milko Dujela, Zvonimir Nemet, Igor Maštruko, Milica Čubrilo, Goran Mrnjavac, Velimir Žigo, dr. med. Denis Bruketa, Ivana Kutija i Andreja Malta.

Ovogodišnjom dodjelom nagrada Hrvatsko književno društvo – Zadar nastavlja njegovati tradiciju odavanja priznanja autorima i kulturnim djelatnicima koji svojim stvaralaštvom i javnim djelovanjem obogaćuju hrvatsku književnost, novinarstvo i kulturni život u Hrvatskoj i izvan nje.