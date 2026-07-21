Na pulski Kaštel stižu Elis Lovrić i Dijana Vidušin, ne propustite sjajne predstave 'Istra ti mila materina' i 'Ljudski glas'

Pri kraju kazališne sezone "Oda miru" Istarsko narodno kazalište i ove godine tijekom ljeta seli na jednu od najljepših pulskih pozornica na otvorenom - program "INK na Kaštelu" 24. i 25. srpnja donosi dramski i glazbeno-scenski programi, najavljeno je u utorak na konferenciji za novinare u Puli.

Prvu večer pred pulsku publiku vraća se višestruko nagrađivana predstava "Ljudski glas" Jeana Cocteaua, u režiji Juga Đorđevića i izvedbi Dijane Vidušin. Provokativni mononadrealistički kazališni diktat otvara prostor za diskusiju o mnogim temama i vapi da u svakom vremenu bude tumačen i iznova interpretiran, pa tako i danas.

Glas žene koja u “živčanom rastrojstvu” pokušava pronaći smisao i logiku u svojem životnom i emotivnom kolapsu, koji dolazi kao posljedica nečega što iz naizgled banalne situacije prerasta u osobnu tragediju, predstavlja svojevrsnu potragu za identitetom. Kakva je metamorfoza tog glasa, i što se dogodi ako, u nadrealističkom duhu, taj dramski predložak postane osobni iskaz ili pseudoopera koja se zatim preobražava u apstraktnu zvučnu instalaciju? Čiji je moj ljudski glas?

"Ljudski glas" Foto: INK

Drugu večer slijedi koncertna izvedba predstave "Istra ti mila materina" u kojoj nastupa akademska glumica, kantautorica i producentica Elis Lovrić koja već više od dva desetljeća svojim autorskim radom spaja glazbu, kazalište i istarsku kulturnu baštinu. Koncertna izvedba nastala je prema istoimenoj predstavi INK-a iz 2022. godine u režiji Roka Olafa Pečečnika, za koju je Elis Lovrić skladala originalnu glazbu.

Kantautorica Elis Lovrić Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ova posebna koncertna izvedba donosi najljepše glazbene trenutke predstave u intimnijem obliku. Spoj glume, pjesme i autorske glazbe pretvara Kaštel u prostor u kojem se susreću more, kamen, sjećanja i identitet Istre, najavljeno je.



Program “INK na Kaštelu” održava se u suradnji s Povijesnim i pomorskim muzejom Istre.