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program istarskog narodnog kazališta

Na pulski Kaštel stižu Elis Lovrić i Dijana Vidušin, ne propustite sjajne predstave 'Istra ti mila materina' i 'Ljudski glas'

Ljudski glas
INK
VL
Autor
Hina
21.07.2026.
u 13:43
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Prvu večer pred pulsku publiku vraća se višestruko nagrađivana predstava "Ljudski glas" Jeana Cocteaua, u režiji Juga Đorđevića i izvedbi Dijane Vidušin. Drugu večer slijedi koncertna izvedba predstave "Istra ti mila materina" u kojoj nastupa akademska glumica, kantautorica i producentica Elis Lovrić

Pri kraju kazališne sezone "Oda miru" Istarsko narodno kazalište i ove godine tijekom ljeta seli na jednu od najljepših pulskih pozornica na otvorenom - program "INK na Kaštelu" 24. i 25. srpnja donosi dramski i glazbeno-scenski programi, najavljeno je u utorak na konferenciji za novinare u Puli.

Prvu večer pred pulsku publiku vraća se višestruko nagrađivana predstava "Ljudski glas" Jeana Cocteaua, u režiji Juga Đorđevića i izvedbi Dijane Vidušin. Provokativni mononadrealistički kazališni diktat otvara prostor za diskusiju o mnogim temama i vapi da u svakom vremenu bude tumačen i iznova interpretiran, pa tako i danas.

Glas žene koja u “živčanom rastrojstvu” pokušava pronaći smisao i logiku u svojem životnom i emotivnom kolapsu, koji dolazi kao posljedica nečega što iz naizgled banalne situacije prerasta u osobnu tragediju, predstavlja svojevrsnu potragu za identitetom. Kakva je metamorfoza tog glasa, i što se dogodi ako, u nadrealističkom duhu, taj dramski predložak postane osobni iskaz ili pseudoopera koja se zatim preobražava u apstraktnu zvučnu instalaciju? Čiji je moj ljudski glas?

Ljudski glas
"Ljudski glas"
Foto: INK

Drugu večer slijedi koncertna izvedba predstave "Istra ti mila materina" u kojoj nastupa akademska glumica, kantautorica i producentica Elis Lovrić koja već više od dva desetljeća svojim autorskim radom spaja glazbu, kazalište i istarsku kulturnu baštinu. Koncertna izvedba nastala je prema istoimenoj predstavi INK-a iz 2022. godine u režiji Roka Olafa Pečečnika, za koju je Elis Lovrić skladala originalnu glazbu.

Pula: Predstavljanje programa ovogodišnjeg izdanja manifestacije "INK na Kaštelu"
Kantautorica Elis Lovrić
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ova posebna koncertna izvedba donosi najljepše glazbene trenutke predstave u intimnijem obliku. Spoj glume, pjesme i autorske glazbe pretvara Kaštel u prostor u kojem se susreću more, kamen, sjećanja i identitet Istre, najavljeno je.

Program “INK na Kaštelu” održava se u suradnji s Povijesnim i pomorskim muzejom Istre.

Ključne riječi
kultura Elis Lovrić Dijana Vidušin kazalište predstava Kaštel Istarsko narodno kazalište

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