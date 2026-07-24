Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"Ubojstvo na meniju"

Britanska krimi serija snimana u Hrvatskoj od danas na HRT-u, glume i hrvatske zvijezde

Ubojstvo na meniju
HAVC
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 14:22
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U središtu radnje je londonski detektiv koji nakon smrti supruge vodi kćer na talijanski otok Capri kako bi se povezao s kćeri tinejdžericom i ženinom talijanskom obitelji. Ipak uplete se u niz misterioznih slučajeva ubojstava u prekrasnom otočkom krajoliku, ali i u tajne obitelji koja mu pruža ljubav i potporu

Britanska kriminalistička serija „Ubojstvo na meniju”, čiji je šest epizoda prve sezone serije snimano na više lokacija u Hrvatskoj u okviru programa Filming in Croatia, prikazivat će se od petka na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar.

U središtu radnje je londonski detektiv koji nakon smrti supruge vodi kćer na talijanski otok Capri kako bi se povezao s kćeri tinejdžericom i ženinom talijanskom obitelji. Ipak uplete se u niz misterioznih slučajeva ubojstava u prekrasnom otočkom krajoliku, ali i u tajne obitelji koja mu pruža ljubav i potporu.

Serija se snimala u Zagrebu, Opatiji, Rijeci, Lovranu i Labinu, od kraja siječnja do sredine svibnja 2025. tijekom 62 snimajuća dana.

Glavne uloge tumače Warren Brown, Phyllis Logan, Beau Gadsdon, Urbano Barberini Gaia Scodellaro, Marouane Zotti i Pasquale Esposito, a u seriji se pojavljuju i hrvatski glumci - Dušan Bućan, Enes Vejzović, Bojana Gregorić Vejzović, Aleksandar Cvjetković, Zoran Pribičević i drugi.

Na seriji, koju je režirao Jon Jones, a scenarij potpisuje Matt Baker, radilo je 280 filmskih djelatnika, od kojih je 227 hrvatskih poreznih rezidenata, te 945 statista i 11 pripravnika. Snimanje u Hrvatskoj realizirano je u servisnoj produkciji kuće Drugi plan.

Ključne riječi
kultura Bojana Gregorić Vejzović enes vejzović Zoran Pribičević Dušan Bućan snimana u Hrvatskoj britanska serija HRT serija Ubojstvo na meniju

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Shot Blue Marilyn Monroe"
piše dimitrije popović

Marylin Monroe nije Mona Lisa: mit o dva slavna osmijeha

Niti stručnjak ni promatrač slike ne mogu sa sigurnošću reći što Gioconda osjeća, kome se tajnovito smiješi, jednako usnama kao i pogledom. Upravo zbog takve neodređenosti nastaje taj općepoznati osjećaj misterija. S druge strane, ako promatrač Warholove slike u glumičinu vidi licu tugu, krhkost njezina bića, ili slutnju tragedije, to proizilazi iz njegova poznavanja životne priče nesretne zvijezde, a ne onoga što je Warhol izrazio njezinim portretom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!