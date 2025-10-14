Dala je otkaz u Googleu i postala slikarica koja spaja ulje na platnu s umjetnom inteligencijom

U prostoru zagrebačkog Z Centra, publika od sutra, 15. listopada, može pogledati zanimljivu izložbu "Facetune Portraits" koja komunicira s modernim tehnologijama, američke umjetnice Gretchen Andrew. Za nju slikarstvo i tehnologija nisu suprotnosti, nego suradnice, a posao u Googleu ostavila je kako bi postala slikarica koja na svojim slikama spaja tehniku ulja na platnu s umjetnom inteligencijom.

Serija Facetune Portraits s kojom se predstavlja našoj publici, nastala je kao refleksija svakodnevice u kojoj su sveprisutni filteri s uređivačima lica i algoritamskim idealima ljepote. Navikli smo gledati filtrirane, zaglađene i temeljito obrađene fotografije na društvenim mrežama do te mjere da više i ne preispitujemo što je istina, a čin objavljivanja bez manipulacije doživljava se gotovo kao hrabar ili barem osvježavajuć. No, što bi se dogodilo kada bi proces obrade poput facetuninga preveli iz digitalnog u fizičko okruženje? Bi li slika i dalje izgledala savršeno, pita se Andrew?

Umjetnica u svojim radovima primjenjuje inovativan spoj - koristi robotiku da na fizičko ulje na platnu nanese "uljepšavajuće" algoritamske korekcije koje inače u digitalnom svijetu prolaze neprimjetno. Tako nastaju dvostruki portreti, na jednoj strani lice kakvo jest, a na drugoj verzija oblikovana algoritmom ili modifikacije koje sugeriraju aplikacije poput Facetunea, s ciljem stvaranja "privlačnije" verzije subjekta na slici, naglašavajući tako napetost i nesklad između onoga što jesmo i onoga što algoritmi sugeriraju da bismo trebali biti

Konkretno u ovoj verziji portreta Andrew koristi motive poznatih natjecateljica ljepote iz različitih zemalja, sugerirajući kako algoritamski "ideal ljepote" briše lokalne i kulturne razlike. Usprkos visokoj tehnološkoj sofisticiranosti, Andrew ostaje vjerna slikarskoj gesti - mrlje, potezi kistom i kontradikcije na platnu otkrivaju napetost između ručnog i onog strojno generiranog. Radovi vizualiziraju ono što inače ostaje skriveno - tragove digitalne manipulacije, ali i naše težnje da pripadamo nekom izmišljenom standardu. Izložba u Zagrebu prilika je da publika iz prve ruke vidi kako i umjetnost može razotkriti odnose moći koje često ne primjećujemo.

I općenito, Gretchen Andrew poznata je po spajanju tradicionalnih umjetničkih medija i suvremenih tehnologija. Prije no što se posvetila ovoj tehnološko-umjetničkoj praksi, pod mentorstvom slikara Billyja Childisha bavila se konceptualnim radovima u području "search engine art" ili umjetnosti koja propituje sustave internetskih pretraživača. Njezini radovi izlagani su diljem galerija i muzeja u Americi i Europi, a nedavno je Whitney Museum of American Art dodao dva rada iz serije "Facetune Portraits - Universal Beauty" u svoju kolekciju. Andrew često nastupa i kao kritička promatračica digitalne estetike i moći algoritama, propitujući institucije moći kroz umjetničke geste, vizualne intervencije i kodiranje.

Gretchen Andrew odrasla je u New Hampshireu, a studirala je informacijske sustave na Boston Collegeu. Andrew je radila u Silicijskoj dolini, i u Intuitu i Googleu od 2010. do 2012., ali napustila je Google kako bi postala slikarica. Osim toga, tvrdi da je razvila svoju umjetničku tehniku ​​gledajući videozapise s uputama na YouTubeu. Ideja da se o svim temama može učiti na internetu bila je moto njezine umjetničke serije "How to How to How to".

Njenu zagrebačku izložbu organizira platforma Shpigl, koja se fokusira na istraživanje sjecišta klasične umjetnosti i novih tehnologija, u suradnji s konferencijom Game Changer, a bit će dostupna javnosti u okviru njezinog umjetničkog programa. Izložba traje do 19. listopada.