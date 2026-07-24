Francuski pijanist i jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije po prvi put nastupa u Hrvatskoj

Francuski pijanist David Fray prvi će put nastupiti u Hrvatskoj u subotu na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje će u atriju Kneževa dvora izvesti recital čiji središnji dio čine klavirske transkripcije djela Bacha i Wagnera.

"Pijanist David Fray jedan je od najuglednijih umjetnika svoje generacije te redovito nastupa u vodećim svjetskim koncertnim dvoranama i na prestižnim festivalima", ističe se u najavi. Na programu su i djela Royera, Scarlattija, Couperina i Rameaua.

Fray je surađivao s dirigentima kao što su Riccardo Muti, Semyon Bychkov, Paavo Järvi i Yannick Nézet-Séguinte, nastupao je s brojnim orkestrima, među kojima se ističu Concertgebouw iz Amsterdama, Njujorška filharmonija, Londonska filharmonija i Filharmonijski orkestar Los Angelesa.

"U sezoni 2024./2025. ostvario je niz nastupa s europskim i američkim orkestrima, a kao recitalist gostuje diljem Europe i Azije, uključujući nastupe sa sopranisticom Cecilijom Bartoli. Ekskluzivni je umjetnik diskografske kuće Erato/Warner", navodi se u najavi koncerta.