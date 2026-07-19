FOTO Slovenski baletani senzualno oživjeli Stravinskog. Fantastična izvedba!
Baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor izveo je na terasi tvrđave Revelin, u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, balete "Svadba" i "Posvećenje proljeća" Igora Stravinskog, u koreografiji i režiji Edwarda Cluga
Slovenski koreograf Edward Clug istaknuo je da je "Posvećenje proljeća“ (Le Sacre du printemps) kultno glazbeno djelo 20. stoljeća koje nije samo preokret u glazbenoj poetici Stravinskog kao skladatelja nego je i prijelomnica u povijesti plesne umjetnosti
"Kroz ovo djelo pratimo evoluciju plesa u 20. stoljeću - od prve postave Vaclava Nižinskog u Parizu 1913. godine do danas. Ako se ova postava 'Posvećenja proljeća' može razumjeti kao umjetnički hommage Vaclavu Nižinskom, tada je 'Svadba' (Les Noces) na neki način logičan korak dalje u istraživanju istoimene baletne glazbe Stravinskog i njezine scenske realizacije“, rekao je Clug
U baletu "Svadba“ ulogu nevjeste tumače Monja Obrul i Catarina De Meneses, dok ulogu mladoženje pleše Jan Trninič. Ulogu nevjestine majke tumači Evgenija Koškina, mladoženjina oca Ionut Dinita, a lažne nevjeste Lucio Mautone
U predstavi su nastupili i Tijuana Križman Hudernik, Beatrice Bartolomei, Ema Perić, Mirjana Šrot, Olesja Hartmann, Mina Radaković, Nuša Urnaut, Satomi Netsu, Davide Buffone, Matteo Magalotti, Tomaž Viktor Abram Golub, Christopher Thompson, Maro Vranaričič, Matteo Beeckman i Aleksandar Trenevski
U "Posvećenju proljeća“ nastupili su Evgenija Koškina, Tijuana Križman Hudernik, Mirjana Šrot, Beatrice Bartolomei, Monja Obrul, Mina Radaković, Ema Perić, Ionut Dinita, Jan Trninič, Davide Buffone, Matteo Magalotti, Lucio Mautone i Tomaž Viktor Abram Golub
Sam Edward Clug slovenski je koreograf rođen u Rumunjskoj. Baletno obrazovanje stekao je u Nacionalnoj baletnoj školi u Cluj-Napoci. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Slovenskom narodnom gledališću u Mariboru, gdje je poslije postao umjetnički direktor baleta
Kroz svoje projekte Clug kontinuirano istražuje granice između klasičnog i suvremenog baleta, stvarajući prepoznatljiv i snažan umjetnički izraz. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja te ga smatraju jednim od najistaknutijih europskih koreografa svoje generacije