Drama priprema Dostojevskog i priču o Rijeci i njezinim građanima, a gledat ćemo i operu 'Ukleti Holandez' te balet 'Don Quijote'

"Sljedeća kazališna sezona HNK Ivana pl. Zajca održat će se pod motom "Priče koje nas povezuju", jer želimo da u ovim teškim vremenima one budu zajedničke, da se u njima prepoznamo i da si olakšamo svakodnevicu", rekla je intendantica HNK Zajc Dubravka Vrgoč.

Intendantica Vrgoč na predstavljanju nove sezone na konferenciji za novinare u srijedu, ustvrdila je da je danas, u vremenima tragedija i neizvjesne budućnosti, važno zajedništvo i solidarnost.

Hrvatska drama u kazališnoj sezoni 2026./2027. izvest će pet premijernih naslova. Prvi je "Idiot" F. M. Dostojevskog u dramatizaciji Ivora Martinića i režiji Janusza Kice s premijerom u rujnu 2026. Slijede premijere predstave "Ovdje počinje šuma" po romanu Monike Herceg, u dramatizaciji Dorotee Šušak i Romana Nikolića te režiji Romana Nikolića, te "Neprijatelj naroda" Henrika Ibsena u režiji Jana Krmelja. U svibnju 2027. premijerno će se postaviti predstava "Corpus separatum", omnibus nastao prema tekstovima riječkih književnica i književnika Davora Mandića, Eve Simčić, Dore Šustić, Tee Tulić i Zorana Žmirića, koje je naručio HNK Zajc. U središtu priča je Rijeka i njeni građani, a redatelj je Ivica Buljan. Hrvatska drama za najmlađe gledatelje priprema predstavu "Veli Jože" po tekstu Vladimira Nazora, u režiji Milana Trenca.

Talijanska drama će u sljedećoj sezoni, povodom 80. godina djelovanja ovog ansambla, premijerno postaviti "Sei personaggi in cerca d'autore (Šest lica traži autora)" L. Pirandella, u režiji Carmela Rificija, u koprodukciji s LAC - Lugano Arte e Cultura iz Švicarske. U suradnji s tom švicarskom ustanovom, Teatro Piemonte Europa, La Fabbrica dell'atore - Teatro Vascello & Piccolo Teatro di Milano Carmelo Rifici će režirati i predstavu "Orestija" Eshila. U koprodukciji s Teatro Nazionale di Genova u veljači 2027. će se u režiji talijanskog redatelja Davidea Livermorea premijerno izvesti "Orlando furioso (Bijesni Orlando)" u kojoj će žene igrati sve likove. TD premijerno postavlja i predstavu "L'arte della commedia" redatelja Giorgia Sangatija i "Qualcosa che inseguiamo con rabbia" J. Lazzinija u režiji Tommasa Tuzzolija.

Operne premijere su "Pepeljuga" G. Rossinija, redatelja Jeana-Pierrea Ponellea i dirigenta Jiannana Chenga, Wagnerov "Ukleti Holandez" u režiji Jeana Claudea Beruttija i pod dirigiranjem Alexandera Priora te "Medeja" L. Cherubinija, koju će režirati Andrei Zoldak, a dirigirati Valentin Egel, i to će biti njena prva cjelovita izvedba u Hrvatskoj.

Riječki Balet premijerno postavlja tri svjetske praizvedbe koreografa različitih umjetničkih pristupa. To su "Posljednje utočište" skladatelja Yvana Talbota, u koreografiji i režiji Sergea Aiméa Coulibalyja u koprodukciji s HNK Varaždin, "Don Quijote" koreografa i redatelja Sashe Rive i Simonea Repelea te "Hedda Gabler" po Ibsenu, u dramatizaciji, režiji i koreografiji Valentine Turcu.

Program sljedeće sezone predstavili su ravnatelji ansambala Petra Šegić Biljan Žic (Hrvatska drama), Noemi Dessardo (Talijanska drama), Valentin Egel (Opera) te Leonard Jakovina (Balet).