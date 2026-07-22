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riječki hnk najavio novu sezonu

Drama priprema Dostojevskog i priču o Rijeci i njezinim građanima, a gledat ćemo i operu 'Ukleti Holandez' te balet 'Don Quijote'

Zagreb: Predstavljanje 22. sezone Festivala svjetskih kazališta
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 14:16
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Program sljedeće sezone predstavili su intendantica HNK Zajc Dubravka Vrgoč te ravnatelji ansambala Petra Šegić Biljan Žic (Hrvatska drama), Noemi Dessardo (Talijanska drama), Valentin Egel (Opera) te Leonard Jakovina (Balet).

"Sljedeća kazališna sezona HNK Ivana pl. Zajca održat će se pod motom "Priče koje nas povezuju", jer želimo da u ovim teškim vremenima one budu zajedničke, da se u njima prepoznamo i da si olakšamo svakodnevicu", rekla je intendantica HNK Zajc Dubravka Vrgoč.

Intendantica Vrgoč na predstavljanju nove sezone na konferenciji za novinare u srijedu, ustvrdila je da je danas, u vremenima tragedija i neizvjesne budućnosti, važno zajedništvo i solidarnost.

Hrvatska drama u kazališnoj sezoni 2026./2027. izvest će pet premijernih naslova. Prvi je "Idiot" F. M. Dostojevskog u dramatizaciji Ivora Martinića i režiji Janusza Kice s premijerom u rujnu 2026. Slijede premijere predstave "Ovdje počinje šuma" po romanu Monike Herceg, u dramatizaciji Dorotee Šušak i Romana Nikolića te režiji Romana Nikolića, te "Neprijatelj naroda" Henrika Ibsena u režiji Jana Krmelja. U svibnju 2027. premijerno će se postaviti predstava "Corpus separatum", omnibus nastao prema tekstovima riječkih književnica i književnika Davora Mandića, Eve Simčić, Dore Šustić, Tee Tulić i Zorana Žmirića, koje je naručio HNK Zajc. U središtu priča je Rijeka i njeni građani, a redatelj je Ivica Buljan. Hrvatska drama za najmlađe gledatelje priprema predstavu "Veli Jože" po tekstu Vladimira Nazora, u režiji Milana Trenca.

Talijanska drama će u sljedećoj sezoni, povodom 80. godina djelovanja ovog ansambla, premijerno postaviti "Sei personaggi in cerca d'autore (Šest lica traži autora)" L. Pirandella, u režiji Carmela Rificija, u koprodukciji s LAC - Lugano Arte e Cultura iz Švicarske. U suradnji s tom švicarskom ustanovom, Teatro Piemonte Europa, La Fabbrica dell'atore - Teatro Vascello & Piccolo Teatro di Milano Carmelo Rifici će režirati i predstavu "Orestija" Eshila. U koprodukciji s Teatro Nazionale di Genova u veljači 2027. će se u režiji talijanskog redatelja Davidea Livermorea premijerno izvesti "Orlando furioso (Bijesni Orlando)" u kojoj će žene igrati sve likove. TD premijerno postavlja i predstavu "L'arte della commedia" redatelja Giorgia Sangatija i "Qualcosa che inseguiamo con rabbia" J. Lazzinija u režiji Tommasa Tuzzolija.

Operne premijere su "Pepeljuga" G. Rossinija, redatelja Jeana-Pierrea Ponellea i dirigenta Jiannana Chenga, Wagnerov "Ukleti Holandez" u režiji Jeana Claudea Beruttija i pod dirigiranjem Alexandera Priora te "Medeja" L. Cherubinija, koju će režirati Andrei Zoldak, a dirigirati Valentin Egel, i to će biti njena prva cjelovita izvedba u Hrvatskoj.

Riječki Balet premijerno postavlja tri svjetske praizvedbe koreografa različitih umjetničkih pristupa. To su "Posljednje utočište" skladatelja Yvana Talbota, u koreografiji i režiji Sergea Aiméa Coulibalyja u koprodukciji s HNK Varaždin, "Don Quijote" koreografa i redatelja Sashe Rive i Simonea Repelea te "Hedda Gabler" po Ibsenu, u dramatizaciji, režiji i koreografiji Valentine Turcu.

 Program sljedeće sezone predstavili su ravnatelji ansambala Petra Šegić Biljan Žic (Hrvatska drama), Noemi Dessardo (Talijanska drama), Valentin Egel (Opera) te Leonard Jakovina (Balet).

Ključne riječi
kultura Dubravka Vrgoč opera balet Talijanska drama drama Nova sezona Rijeka HNK Ivana plemenitog Zajca

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