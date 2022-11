Na festival dolazi britanski pijanist i skladatelj Rolf Hind, a Dubravko Detoni će proslaviti 85. rođendan

Od 21. do 26. studenog u Centru kulture na Peščenici održava se četvrti po redu festival Glazba Misija Vizija (Dani suvremenog muziciranja). Na festival dolazi ugledni britanski skladatelj i pijanist Rolf Hind.

Ovaj svestrani umjetnik stručnjak je za izvođenje glazbe 20. i 21. stoljeća, a nastupao je na najpoznatijim svjetskim pozornicama, od Carnegie Halla do festivala BBC Proms. Svojim nastupom 21. studenoga otvara festival te prvi put u Hrvatskoj predstavlja projekt New Music from Lockdown.

U narednim danima MMV-a očekuju nas nastupi istaknutih glazbenih imena domaće scene: udaraljkaš Filip Merčep predstaviti će suvremeni svjetski repertoar za marimbu, a Gudački kvartet Porin i Orkestar mladih glazbenika pod vodstvom Matea Narančića i uz solisticu Mariju Salečić podsjetit će na stvaralaštvo hrvatskih skladatelja za komorne ansamble. Među djelima B. Berse, D. Palanovića, I. J. Skendera, M. Ruždjaka, D. Detonija, S. Glojnarić, D. Legina i M. Tarbuka, je i novo djelo, nastalo upravo za ovu prigodu, mladoga autora Petra Hendije naslovljeno Vremena k'o u priči.

Festival će 26. studenog zaključiti slavljenički koncert velikana naše suvremene glazbe Dubravka Detonija. Antologijska djela iz njegova komornog i solističkog opusa izvest će glazbenici Marco Graziani, Bruno Philipp, Vedran Kocelj i Krešimir Starčević kao hommage ovom skladatelju, pijanistu i piscu u povodu njegova 85. rođendana.

U okviru programa festivala, u Galeriji Događanja, publika će imati priliku pogledati i glazbeno-vizualnu instalaciju mlade skladateljice Helene Skljarov pod nazivom Sound Art – Double Portrait. Ulaz na sva događanja je slobodan.