Mračni krimić u kojem se doslovno na svakoj stranici urušava nečiji život

Inspektor Risk ponovno je u akciji dok mu se izvan posla život u potpunosti raspada. To je najkraći opis, ujedno mamac za ljubitelje žanra, trećeg romana o ovom (naoko sasvim običnom) junaku, autora Stefana Ahnhema “Osamnaest ispod ništice” (Znanje, urednica Ana Hadžić, prijevod Sandra Ljubas, 149 kuna).

Nakon romana “Žrtva bez lica” i “Deveti grob” nova priča svojevrsni je nastavak u životu inspektora Riska i ljudi s kojima radi, ali naravno, to znači i novu kriminalističku istragu s kojom svi oni opet imaju pune ruke posla. Sve počinje dramatičnom potjerom šefice policije koja po Helsingborgu juri za automobilom koji joj je uništio retrovizor. Nakon što automobil koji progoni sleti u more, policija za volanom pronalazi tijelo jednog od najbogatijih švedskih poduzetnika, naoko mrtvog pijanog. No kada famozni patolog koji nikada ne griješi ustanovi da je žrtva dva mjeseca prije zarona u more bila duboko zamrznuta, cijeli slučaj pretvori se u istragu u kojoj se redaju pitanja, a odgovora nema na vidiku.

U ovom romanu Ahnhem podiže razinu mraka kojom se bavi u svojim krimićima, a teško je uopće pomisliti da je nakon ove priče moguće napisati krimić koji bi se bavio većom i gorom razinom ljudske patologije. ‘Običnom’ ljudskom mozgu nezamislive zločine počinio je dvojac koji u životu zapravo i nije imao šansu i upravo na toj paleti ‘nemogućih’ događaja i udara sudbine autor crta uvjerljive psihoprofile zločina.

U tome je glavna vrijednost ovog romana, jer se vješto pokazuje kako se to “ljudsko” crnilo prelijeva u živote ljudi koji se njime, zbog svojih profesija, moraju baviti. Zbog toga ostaje dojam da se doslovno na svakoj stranici ovoga romana urušava nečiji život, ali on zbog toga ne gubi na svojoj uvjerljivosti. Štoviše, čini se da je Ahnhem dosegao vrhunac žanra kojim se bavi, ali i postavio pitanje svim ostalim autorima krimića: koliko još mraka naši čitatelji mogu podnijeti?

Odgovor će nam zasigurno dati u novoj priči o Risku!