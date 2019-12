Moderni šamani koji dovode zagrebačku publiku do ekstaze

Tvornicu kulture u subotu navečer rasplesao je My Baby, amsterdamski blues-funk sastav koji je u Zagrebu u posljednjih nekoliko godina nastupio čak 12 puta, stvorivši malenu ali fanatičnu sljedbu slušatelja koji se uvijek iznova čude kako je moguće da njihova glazba još nije na vrhovima svjetskih top-lista. Iznimnom mješavinom stilova i utjecaja koji se kreću od rocka, bluesa i funka do trancea i drugih derivata elektroničke glazbe, izrazito plesnim ritmovima koji dolaze do izražaja u hitovima poput Uprising i Seeing Red, ali i dugim rockerskim solažama, My Baby poput modernih šamana publiku dovode do ekstaze.

Gotovo da navijamo da ostanu maleni, samo da nam ostanu pristupačni i česti gosti.