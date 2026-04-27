Šokačka rapsodija stiže u Arenu! Tamburašima će se na pozornici pridružiti Pero Galić, Indira Levak, Mladen Bodalec...

U Hotelu Westin Zagreb danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljen veliki koncert Šokačke rapsodije, 13.10.2026., u Areni Zagreb, povodom obilježavanja 20 godina ovog jedinstvenog glazbenog projekta.

Šokačka rapsodija kroz dva desetljeća izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine, spajajući tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Kroz godine je okupila vrhunske izvođače i orkestar od više od 100 tamburaša, a koncert u Areni Zagreb predstavlja krunu dosadašnjeg rada i važan iskorak prema novim generacijama publike.

- Danas je s nama ovdje preko 110 tamburaša, u Areni će ih biti i više. To je spoj iskustva i mladosti. Ovdje su s nama tamburaši od 11 godina do preko 70 godina. Ovdje su i veterani koji su nastupali i na onoj prvoj Šokačkoj rapsodiji davne 2006. godine. Kroz ovaj orkestar je kroz 20 godina prošlo više od 700 tamburaša, dirigiralo preko 20 dirigenata i nastupali smo ne samo u Hrvatskoj, nego smo imali i zapažene inozemne nastupe - objasnio je važnost i povijest Šokačke rapsodije Luka Cvitan, predsjednik udruge Šokačka rapsodija.

Program i koncept cijelog koncerta osmislio je umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga.



- Tambura spaja ove ljude i različite generacije koje u ovom orkestru nastupaju. Program će biti raznolik za sve generacije. Prvi dio programa je posvećen onome što smo radili zadnjih 20 godina, pa će tu biti instrumentalnih skladbi, ali i skladbi iz opera i mjuzikla. Drugi dio programa je raspjevan, a tu će nastupiti i mnoga poznata imena naše glazbene scene, među njima Pero Galić, Mladen Bodalec, Dražen Žerić Žera, Indira Levak, Sandra Bagarić, Đani Stipaničev, Mate Bulić, Lidija Bačić, Darko Ergotić, Viktorija Kulišić Đenka, Stjepan Jeršek Štef, Igor Delač, Klapa Šufit, Đuka Čaić. Bit će puno svevremenskih hitova i vjerujem da će publika znati barem refrene svih izvedbi - najavio je program umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga.

Foto: Ivan Brezec

Uz maestra Škorvagu, orkestrom će ravnati i Tomislav Cvrtila.



- Ja i moj orkestar prvi put sudjelujemo u ovako velikom projektu, čast nam je što smo pozvani. Imamo jako kvalitetne svirače, sve naše probe daju nešto novo i kvalitetnije, tako da će za nekoliko mjeseci sve ovo zvučati savršeno – izjavio je dirigent Tomislav Cvrtila.

Interes publike za koncert Šokačka rapsodija je izniman, ulaznice se prodaju odlično, što jasno pokazuje koliko su ljudi željni ovakvog autentičnog glazbenog izraza, prožetog tamburaškom tradicijom, emocijom i toplinom koja publiku vraća korijenima, ali i nudi suvremeni umjetnički doživljaj.

Da tržištu nedostaju ovakvi sadržaji, potvrdila je i direktorica marketinga Eventima, Hana Anić.



- Danas, kada govorimo o event industriji u Hrvatskoj, možemo reći da je tržište istovremeno i iznimno dinamično i u određenoj mjeri prezasićeno sadržajem. U takvom okruženju, ono što postaje ključno nije količina, nego kvaliteta i diferencijacija. Publika traži doživljaj koji se pamti i o kojem se priča. I upravo zato je Šokačka Rapsodija jedan iznimno važan projekt. Ovo nije samo još jedan event u kalendaru. Ovo je događaj koji ima identitet, emociju i duboku kulturnu vrijednost. To je tip sadržaja koji ne nastaje često, ali kada nastane, on postaje referentna točka. Svi mi koji radimo u industriji znamo da postoji prostor za ovakve formate. Događaje koji spajaju tradiciju, emociju i vrhunsku produkciju. Događaje koji nisu samo program, nego priča. I upravo zato je jasno zašto se oko Šokačke Rapsodije stvara toliki interes i očekivanje - izjavila je Anić.

Foto: Ivan Brezec

Konferencija je započela glazbenim nastupom orkestra koji je izveo odabrane skladbe iz nadolazećeg programa, čime je svima prisutnima približen dio atmosfere koja publiku očekuje na velikom koncertu.

Poseban naglasak stavljen je i na produkcijsku zahtjevnost ovako velikog projekta, koji uključuje velik broj izvođača i kompleksnu organizaciju u velikoj dvorani poput Arena Zagreb. Uz iskorak u produkcijskom smislu, program će biti obogaćen i mnogim poznatim gostima. Jedan od njih je Mladen Bodalec.



- Na našem albumu “Lupi petama”, zadnja pjesma je bila “Uzalud vam trud svirači”, nastala u Vinkovcima. Ponosni smo na tu pjesmu. Vjerujem da će Arena biti izvrsna, prvi put u ovakvom ruhu, s ovakvim orkestrom, bit će izazovno - izjavio je frontmen Prljavog kazališta, Mladen Bodalec.

Gošća u Areni Zagreb će biti i Sandra Bagarić.



- Ja ću pjevati s Đanijem Stipaničevim dvije pjesme u duetu. Drago mi je da je program ovako raznolik. Čast mi je pjevati uz ovaj broj mladih ljudi, pjevala sam u mnogim orkestrima i s mnogim dirigentima, ali nikada da me prati ovoliki orkestar, tako da mi je velika čast - izjavila je Sandra Bagarić.

Operna pjevačica Sandra Bagarić Foto: Ivan Brezec

Veliki koncert Šokačke rapsodije u Arena Zagreb održava se 13. listopada 2026. i donosi presjek najznačajnijih trenutaka ovog projekta, ali i novu produkcijsku razinu koja će publici ponuditi snažan i emotivan glazbeno-scenski doživljaj.



