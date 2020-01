Mlada glazbena senzacija Billie Eilish pjevat će novu Bondovu pjesmu

Nakon što smo prije nekoliko dana izvijestili o otkazu glavnog skladatelja Dana Romera samo tri mjeseca prije izlaska filma i potencijalnoj glazbenoj katastrofi u novom filmu o Jamesu Bondu "No Time to Die", stiglo je olakšanje. Mlada glazbena senzacija Billie Eilish objavila je kako je upravo ona ta sretnica koja će snimiti i otpjevati naslovnu pjesmu novog Bonda.

Bit će to 25. naslovna tema slavne franšize o tajnom agentu 007, a Billie će s 18 godina postati i najmlađa glazbenica koja je ikada komponirala glazbu za neki Bondov film.

- Totalno je ludo što sam dio toga. James Bond je najkul filmska franšiza ikad i dobiti priliku da otpjevam naslovnu pjesmu je nevjerojatna čast. Još sam u šoku - izjavila je Billie.

Pjesmu je, kao i svoj debitantski album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" za koji je nominirana za čak 6 Grammyja, napisala sa svojim starijim bratom i koproducentom Finneasom O'Connellom. On je pak rekao kako su oduvijek sanjali o pisanju teme za film o Bondu.

- Ne postoji poznatiji spoj filma i glazbe od "Goldfingera" i "Live and Let Die". Presretni smo što smo dio tako legendarne franšize, živio 007 - rekao je Finneas.

Producenti Michael G. Wilson i Barbara Broccoli smatraju da pjesma savršeno prati emocionalnu priču iz filma, a i redatelj Cary Joji Fukunaga veoma je zadovoljan izborom te je otkrio da je veliki obožavatelj Eilish i njenog brata.

- Njihov kreativni integritet i talent su vrhunski i ne mogu dočekati da publika čuje što su pripremili - kazao je Fukunaga.

Bond franšiza s novim se filmom očito trudi modernizirati. Kritičari su pohvalili angažman Fukunage, najpoznatijeg po filmu "Beasts of No Nation" i kultnoj TV seriji "True Detective", a i angažman scenaristice Phoebe Waller-Bridge koja bi trebala pomoći prevesti poprilično seksistički nastrojenog Bonda u 21. stoljeće. Ostatak filmskog soundtracka skladat će legenda industrije Hans Zimmer, koji je zamijenio Dana Romera.

"No Time to Die" premijerno će biti prikazan u Velikoj Britaniji 2. travnja.