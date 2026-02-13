Na off ciklus Zagreb Jazz Festivala stižu Vlado Kreslin i Mick Harvey!

Od ovog proljeća Zagreb Jazz Festival pokreće novi koncertni program nazvan Beyond Jazzg, a koji će kroz nekoliko koncerata godišnje ugostiti kantautore i bendove iz drugih glazbenih žanrova izvan strogih okvira jazza i to u klupskim prostorima grada. Riječ je o nastupima umjetnika svjetskog glasa koji su publici atraktivni kao i oni koje Jazzg dovodi iz svijeta jazza.

Prvi najavljeni datum programa Beyond Jazzg rezerviran je za koncert slavnog slovneskog kantautora, prekmurskoga barda Vlade Kreslina koji dolazi u Vintage Industrial Bar sa svojim Malim bogovima već 15. ožujka. Od osamdesetih godina i rada s bendom Martin Krpan s kojim je nastupio kao predrupa Bobu Dylanu, pa kroz više od četiri desetljeća bogate solo karijere, Kreslin je napisao neke od najljepših hitova s ovih područja u žanrovima folk rock i popularne glazbe, a surađivao je s cijelim nizom izvođača iz regije i svijeta od Massima, Nene Belana, Livija Morosina, Drage Mlinarca, Rade Šerbedžije, Parnog valjka, i Šajete, do R.E.M., Chrisa Eckmana, Stevea Wynna, Allana Taylora, Hansa Theesinka i Mary Coughlan. U razdoblju do koncerta, Croatia Records će objaviti I novi live album Vlade Kreslina snimljen na njegovom posljednjem gostovanju s Malim bogovima u Zagrebu, u Tvornici culture najesen 2024. godine.



14. svibnja, također u Vintage Industrial Baru, održat će se i koncert Micka Harveyja i Amande Acevedo. Harvey je australski glazbenik koji je veći dio karijere proveo kao prvi časnik u bendovima Nicka Cavea, od The Boys Next Door, preko The Birthday Party, pa sve do The Bad Seeds. Surađivao je i s PJ Harvey, te objavio niz solo albuma, od onih s prepjevima šansona Sergea Gainsbourga poput "Intoxicated Man" i "Pink Elephants" iz devedesetih ,do hvaljenih kolekcija poput "One Man's Treasure" i "Two of Diamonds" u narednom desetljeću.



U posljednje vrijeme Harvey surađuje s meksičkom pjevačicom Amandom Acevedo s kojom je objavio album “Phantasmagoria in Blue”, a zatim i aktualnu kolekciju obrada klasika kultnog američkog folk kantautora Jacksona C. Franka “Golden Mirrors” podnaslovljenu "The Uncovered Sessions Vol. 1".

Ovi koncerti održat će se uz bok redovnom programu Jazzg festivala za koji su najavljeni nastupi armenskog pijanista Tigrana Hamasyana (27. travnja) te slavnog američkog vibrafonista Joela Rossa (18. svibnja), koji će se oba održati u Kazalištu Kerempuh.

Cijena ulaznica za koncert Vlade Kreslina i Malih bogova iznosi 20 eura u pretprodaji, dok će na dan koncertastajati 23 eura. Cijena ulaznice za koncert Micka Harveyja i Amande Acevedo stoji 25 eura u pretprodaji, dok će na dan koncerta stajati 28 eura.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio.