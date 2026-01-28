Naši Portali
u avanue mallu

Menart otvara novi hotspot za fanove pop kulture, s naglaskom na svjetski poznate anime i manga franšize

"One piece"
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
28.01.2026.
u 11:48

Menart Pop Store nudi službene artikle iz svijeta pop kulture, uključujući figurice, stripove, kolekcionarske predmete i društvene igre, s posebnim naglaskom na anime i manga franšize koje trenutačno dominiraju globalnom scenom, ali i domaćim fandomima

Zagreb ove zime dobiva novo must-visit mjesto za sve ljubitelje pop kulture. Menart, jedno od najpoznatijih imena domaće diskografske i izdavačke scene, 6. veljače 2026. otvara Menart Pop Store u Avenue Mallu - trgovinu koja spaja fandom, geek estetiku i suvremene pop-kulturne trendove na jednom mjestu. 

Anime i manga već su odavno prestali biti rezervirani isključivo za hardcore fanove. Posljednjih godina postali su snažan dio globalnog lifestylea - od mode i dizajna, preko društvenih mreža i cosplay scene, do gaming industrije i kolekcionarstva. Taj se trend jasno osjeća i u Hrvatskoj, gdje raste interes za anime serijale, manga izdanja i kolekcionarske artikle, a strastveni ljubitelji su sve više vidljiviji i aktivniji. Menart Pop Store odgovara upravo na taj interes, donoseći kuriranu ponudu proizvoda koji prate aktualne svjetske trendove. 

Menart Pop Store nudi službene artikle iz svijeta pop kulture, uključujući figurice, stripove, kolekcionarske predmete i društvene igre, s posebnim naglaskom na anime i manga franšize koje trenutačno dominiraju globalnom scenom, ali i domaćim fandomima. 

Na policama Menart Pop Storea pronaći će se proizvodi iz niza globalno prepoznatljivih franšiza, među kojima su Marvel, DC, Harry Potter, Lord of the Rings i Minecraft, kao i nezaobilazni anime naslovi poput One Piecea, Jujutsu Kaisena, Chainsaw Mana, Attack on Titana, Solo Levelinga, Death Notea, Naruta i Dragon Balla. Ponudu dodatno obogaćuju Yu-Gi-Oh! i Pokémon, Hello Kitty, kao i popularne društvene igre Catan i Dixit

Asortiman je osmišljen tako da podjednako privuče strastvene kolekcionare, dugogodišnje fanove, ali i one koji tek ulaze u svijet animea, fantasyja i modernih društvenih igara, bilo kroz prvi darovni komad ili poklon s karakterom. 

Menart Pop Store zamišljen je kao novo mjesto susreta fandoma. Pažljivo odabran asortiman i vizualni identitet, store donosi dio atmosfere svjetskih pop-culture shopova ravno u Avenue Mall, dodatno obogaćujući njegovu ponudu. 

Menart Pop Store otvara se 6. veljače 2026. u Avenue Mallu Zagreb. Više informacija o radnom vremenu, posebnim ponudama i mogućim popratnim aktivnostima bit će dostupno uskoro. 

