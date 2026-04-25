Novi 'Orkanski visovi' stižu na HBO Max: Kultni klasik ili hiperseksualizirani treš?

Dugo iščekivana i još duže kritizirana nova filmska verzija "Orkanskih visova" konačno stiže na male ekrane. Provokativna adaptacija redateljice Emerald Fennell, poznate po Oscarom nagrađenom filmu "Djevojka koja obećava" i hitu "Saltburn", bit će dostupna na streaming platformi HBO Max od 1. svibnja, dok će se na HBO kanalu prikazati dan kasnije.

U glavnim ulogama destruktivnog ljubavnog para Catherine i Heathcliffa su Margot Robbie i Jacob Elordi, a film je, unatoč valu negativnih reakcija, uspio postati hit na kino blagajnama, zaradivši više od 240 milijuna dolara diljem svijeta s budžetom od 80 milijuna. No, to nije utišalo glasne kritičare i vjerne obožavatelje romana koji tvrde da je Fennell "promašila ceo fudbal".

Jedna od najvećih i najglasnijih kontroverzi vezana je uz odabir bijelog australskog glumca, Jacoba Elordija, za ulogu Heathcliffa. U romanu Emily Brontë, Heathcliffov etnički identitet je nepoznat, ali ga se opisuje kao "tamnoputog" i "romskog izgleda", a njegova je boja kože ključna za razumijevanje njegova statusa autsajdera i predrasuda s kojima se suočava u društvu. Kritike su stizale i na račun odabira Margot Robbie, za koju mnogi smatraju da je s 35 godina prestara za ulogu tinejdžerice Cathy te da njezino "iPhone lice", odnosno moderni izgled ne odgovara liku iz knjige.

Fennell je svoj prepoznatljiv stil, koji spaja blještavu estetiku i otvorenu seksualnost, primijenila i na ovaj viktorijanski klasik. Rezultat je, prema kritičarima, hiperseksualizirana interpretacija koja kompleksnu i mračnu priču o opsesiji, osveti i zlostavljanju svodi na raskalašenu i stiliziranu romansu. Neke scene, koje ne postoje u romanu, poput pretvaranja lika Isabelle Linton u Heathcliffovu submisivnu partnericu s psećom ogrlicom, protumačene su kao banaliziranje obiteljskog nasilja i njegovo pretvaranje u BDSM dinamiku.

I sam je soundtrack, na kojem se našla i Charli XCX, agresivno moderan, kao i kostimi koji više podsjećaju na osamdesete godine prošlog stoljeća nego na rano 19. stoljeće... Međutim, sve su to bili svjesni redateljičini odabiri, što sugerira i sam naziv filma koji se piše pod navodnicima - "Wuthering Heights" - kako bi se naglasilo da je riječ o njezinoj osobnoj viziji, a ne o doslovnom prijenosu knjige na platno.

Ipak, dok su kritičari bili podijeljeni, a obožavatelji knjige zgroženi, film je pronašao svoju publiku. Gledatelji su pohvalili vizualnu raskoš i kemiju između Robbie i Elordija, za koju mnogi kažu da je najjači adut filma. Sada će i streaming publika imati priliku sama donijeti sud.