Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Film koji je podijelio publiku

Novi 'Orkanski visovi' stižu na HBO Max: Kultni klasik ili hiperseksualizirani treš?

HBO
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 14:34

Nova adaptacija romana Emily Brontë u režiji Emerald Fennell s Margot Robbie i Jacobom Elordijem u glavnim ulogama, od 1. svibnja bit će dostupna gledateljima na platformi HBO Max

Dugo iščekivana i još duže kritizirana nova filmska verzija "Orkanskih visova" konačno stiže na male ekrane. Provokativna adaptacija redateljice Emerald Fennell, poznate po Oscarom nagrađenom filmu "Djevojka koja obećava" i hitu "Saltburn", bit će dostupna na streaming platformi HBO Max od 1. svibnja, dok će se na HBO kanalu prikazati dan kasnije.

U glavnim ulogama destruktivnog ljubavnog para Catherine i Heathcliffa su Margot Robbie i Jacob Elordi, a film je, unatoč valu negativnih reakcija, uspio postati hit na kino blagajnama, zaradivši više od 240 milijuna dolara diljem svijeta s budžetom od 80 milijuna. No, to nije utišalo glasne kritičare i vjerne obožavatelje romana koji tvrde da je Fennell "promašila ceo fudbal". 

Jedna od najvećih i najglasnijih kontroverzi vezana je uz odabir bijelog australskog glumca, Jacoba Elordija, za ulogu Heathcliffa. U romanu Emily Brontë, Heathcliffov etnički identitet je nepoznat, ali ga se opisuje kao "tamnoputog" i "romskog izgleda", a njegova je boja kože ključna za razumijevanje njegova statusa autsajdera i predrasuda s kojima se suočava u društvu. Kritike su stizale i na račun odabira Margot Robbie, za koju mnogi smatraju da je s 35 godina prestara za ulogu tinejdžerice Cathy te da njezino "iPhone lice", odnosno moderni izgled ne odgovara liku iz knjige. 

Fennell je svoj prepoznatljiv stil, koji spaja blještavu estetiku i otvorenu seksualnost, primijenila i na ovaj viktorijanski klasik. Rezultat je, prema kritičarima, hiperseksualizirana interpretacija koja kompleksnu i mračnu priču o opsesiji, osveti i zlostavljanju svodi na raskalašenu i stiliziranu romansu. Neke scene, koje ne postoje u romanu, poput pretvaranja lika Isabelle Linton u Heathcliffovu submisivnu partnericu s psećom ogrlicom, protumačene su kao banaliziranje obiteljskog nasilja i njegovo pretvaranje u BDSM dinamiku.

I sam je soundtrack, na kojem se našla i Charli XCX, agresivno moderan, kao i kostimi koji više podsjećaju na osamdesete godine prošlog stoljeća nego na rano 19. stoljeće... Međutim, sve su to bili svjesni redateljičini odabiri, što sugerira i sam naziv filma koji se piše pod navodnicima - "Wuthering Heights" - kako bi se naglasilo da je riječ o njezinoj osobnoj viziji, a ne o doslovnom prijenosu knjige na platno.

Ipak, dok su kritičari bili podijeljeni, a obožavatelji knjige zgroženi, film je pronašao svoju publiku. Gledatelji su pohvalili vizualnu raskoš i kemiju između Robbie i Elordija, za koju mnogi kažu da je najjači adut filma. Sada će i streaming publika imati priliku sama donijeti sud. 

*uz pomoć AI-ja

Ključne riječi
streaming HBO HBO Max književnost knjige film Emily Brontë Jacob Elordi Margot Robbie Emerald Fennell Orkanski visovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!