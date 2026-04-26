vukotićeva 'akcija stadion'

Restaurirani klasik našeg oskarovca o herojskom činu otpora ustaškom režimu

Foto: Igor Galo
1/4
Autor
Božena Matijević
26.04.2026.
u 15:42

Uoči 85. obljetnice čuvenog događaja u Maksimiru, zagrebačko Kino Kinoteka prikazuje film Dušana Vukotića "Akcija Stadion" iz 1977. godine koji je restaurirao Zagreb Film

Još koji dan i ući ćemo u mjesec u kojem će se navršiti točno 85 godina od čuvenog događaja koji se odigrao na zagrebačkom stadionu u Maksimiru. Zbio se on 26. svibnja 1941. Tada su tijekom svakodnevne predvojničke obaveze ustaše pokušale zagrebačke srednjoškolce podijeliti prema nacionalnoj osnovi. Tražilo se da iz mase okupljenih mladih ljudi oni koji su Srbi i Židovi istupe i prijeđu na drugu stranu. Nakon prvotne zbunjenosti, nevjerice i komešanja dogodio se veličanstveni trenutak otpora, solidarnosti i ljudskosti – na tu su drugu stranu na kraju spontano prešli svi, dajući time ustašama do znanja da neće pristati da ih se fašističkim metodama dijeli i odvaja od njihovih školskih kolega i prijatelja.

A 1977. naš znameniti filmski redatelj i oskarovac Dušan Vukotić o tom je događaju, u produkciji Zagreb filma, snimio igrani film "Akcija Stadion" koji uz već spomenutu solidarnost srednjoškolaca prikazuje i to kako skupina mladih ilegalaca, skojevaca, ujedno i predvodnika ove sabotaže, odlučuje zapaliti drveni stadion.

Među njima je i gimnazijalac rastrgan između ljubavi i ideoloških podjela jer djevojka mu je srpske nacionalnosti, a najbolji mu prijatelj postaje gorljivi pristaša ustaškog režima. Vukotićev film tada je na Pulskom festivalu nagrađen Velikom srebrnom Arenom i Zlatnom arenom za scenarij (koji su napisali sam Vukotić i Slavko Goldstein), a u njemu su glumili: Igor Galo, Franjo Majetić, Zvonimir Črnko, Božidar Alić...

I ususret 85. obljetnici tog mladenačkog herojskog otpora ustaškom režimu sutra u 18 sati, u zagrebačkoj Kinoteci bit će svečano prikazana restaurirana verzija Vukotićeva filma iz 1977.

– Pozvani su svi živući sudionici tog filma. Ne mogu garantirati da će svi moći doći, ali mogu garantirati da će na projekciji ove restaurirane verzije biti glavni glumac Igor Galo. Kada radimo na restauraciji arhivskih filmova, uvijek se nekako bojimo da ćemo se suočiti s činjenicom da ih je "pojelo" vrijeme, ali u slučaju "Akcije Stadion" aktualnijeg filma već dugo nisam vidio. Emitirat će se u pravo vrijeme – uoči sutrašnje svečane projekcije kazao nam je ravnatelj Zagreb filma i naš poznati filmski redatelj Vinko Brešan, referirajući se time i na sve prisutniju ekstremizaciju i ustašizaciju u društvu. Stoga je Brešan onima koji ne znaju ili možda ne shvaćaju što se to događalo u vrijeme NDH ili oko toga imaju neke dvojbe dodatno poručio: "Ako nešto niste znali, pogledajte "Akciju stadion".

Brešan nam je dodatno otkrio da je "Akcija Stadion" 288. restaurirani film po redu i drugi igrani, nakon Vukotićeva filma "Gosti iz Galaksije". Inače, zaključno s 2025., ne uključujući i "Akciju stadion", Zagreb film je restaurirao 287 filmskih naslova (45 sati i 20 minuta filmske građe), od čega 220 animiranih filmova (27 sati i 35 minuta), 61 dokumentarni film (14 sati), četiri kratka igrana filma (jedan sat) i dva dugometražna igrana filma (tri sata).

Ključne riječi
Zagreb film Kino Kinoteka Kinoteka Dušan Vukotić film

