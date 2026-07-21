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u 95. godini života

Preminuo Gajo Peleš: 'Bio je vrstan metodičar, profesor čiji su seminari bili omiljeni među studentima, smiren i pristupačan'

Gajo Peleš
VL
Autor
vecernji.hr
21.07.2026.
u 11:38

Posljednji ispraćaj profesora Peleša održat će se u četvrtak, 23. srpnja, u 11:55 sati, u krematoriju na Mirogoju

Prof. dr. sc. Gajo Peleš, dobitnik državne nagrade Vladimir Nazor za životno djelo u području književnosti (2002.), preminuo je u 18. srpnja 2026. u 95. godini života, dojavljeno je redakciji Večernjeg lista.  

Prof. Peleš bio je redovni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predstojnik Katedre za opću povijest književnosti i pročelnik poslijediplomskog studija književnosti. Zasnovao je Studij bibliotekarstva i jedan je od utemeljitelja Odsjeka za informacijske znanosti. U književnoznanstvenom radu posebice se bavio teorijom proze, semantikom književnoga teksta i teorijom povijesti književnosti. Uz niz rasprava objavio je knjige: Poetika suvremenog jugoslavenskog romana 1945-1961. (1966.), Iščitavanje značenja (1982.), Priča i značenje (1989.), Tumačenje romana (1999.).

Od omiljenog profesora na Facebooku se oprostio Branko Kuzele, glasnogovornik i PR-ovac Hrvatskog veslačkog saveza. "Gajo Peleš, moj omiljeni profesor na komparativnoj književnosti preminuo je danas u 95 godini. Učio nas je dubinski iščitavati književna djela, razumijevati kontekst u kojem su nastala i shvaćati što ih čini neprolaznima. Bio je vrstan metodičar, profesor čiji su seminari bili omiljeni među studentima, smiren i pristupačan. Profesore hvala vam što ste me naučili radosti iščitavanja književnih djela", napisao je Kuzele. 

Gajo Peleš roden je 1931. u Karlovcu. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je pokretač i glavni urednik kulturne revije 15 dana. Od 1963. radi kao kritičar i urednik Literarne redakcije pa potom Ill. programa Radio-Zagreba. Godine 1967/1968. predaje na Sveučilištu u Lilleu, a od 1968. do 1970. u Parizu Université Paris VIII - Vincennes). Godine 1972. postaje docent, a 1982. redovni profesor na Odsjeku za komparativnu knjizevnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bio je šef Katedre za opću povijest književnosti i pročelnik poslijediplomskog studija književnosti. 

"Od samoga početka bavljenja književnošću Gajo Peleš njezin je pažljiv čitatelj i tumač", navedeno je povodom dodjele nagrade Vladimir Nazor za životno djelo profesoru Pelešu. "Usmjeren na složeni svijet romana, posebice francuskoga i ruskoga realističkog te modernog romana, Gajo Peleš u svojim književnoteorijskim analizama uspostavlja samosvojan i znanstveno originalan metodološki aparat. Po prirodi svoga teorijskog bića uvijek sklon hermeneutici i dijalogu, on vlastite teorijske rasprave uvijek smještava u prostor suvremene misli o književnosti, prateći njezine tokove od formalizma, strukturalizma i semiotike, do estetike recepcije i filozofije dekonstrukcije. Priča i značenje, kako glasi naslov Pelešove ključne knjige s konca osamdesetih, temelini su pojmovi u njegovim analizama, a pitanje kako razumjeti i kako iščitati značenje teksta provlači se kroz sve njegove studije. Kao pravog hermeneuta i tumača, Peleša zanima kako se proizvodi "slika svijeta" u književnim djelima, te kako čitatelji uspostavljaju odnos izmedu mogućih svjetova književnosti i stvarnoga svijeta. Temeljni je Pelešov istraživački poriv književnopovijesna analiza pojedinoga književnog teksta, i on se ponajbolje realizira u knjizi Tumačenje romana objavljenoj 1999. godine, koja sumira mogućnosti uspostavljanja značenjskih sustava u pripovjednoj knjizevnosti. U njoj Gajo Peleš identificira konstrukciju narativnog teksta na svim njegovim razinama, od opisa, uloge dijaloga, fabule i lika, do pitanja o potrebi za romanom  u suvremenom svijetu. Roman je, kao što kaže sam autor, velika pripovjedna forma, koja je "mnogima vjerni pratilac kroz cijeli život". Na tome bismo tragu mogli kazati kako je književnost u cjelini vjerni pratilac profesora Peleša u njegovu životu, ali da je istovremeno on njezin najvjerniji tumač i zagovaratelj."

Posljednji ispraćaj profesora Peleša održat će se u četvrtak, 23. srpnja, u 11:55 sati, u krematoriju na Mirogoju. 

Ključne riječi
kultura životno djelo Nagrada Vladimir Nazor komparativna književnost profesor preminuo Gajo Peleš

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