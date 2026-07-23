Natali Dizdar, Zagrebačka filharmonija, filmovi...U rujnu u Sesvetama i Stenjevcu!

Nakon prva dva ciklusa i šest kvartova, Zagrebački kvartovi kulture nastavljaju se dalje u rujnu kada će kulturom privremeno obogatiti dva zagrebačka naselja: Sesvete i Stenjevec.

Novi, treći ciklus projekta koji nastaje u organizaciji Ustanove Novi prostori kulture uključuje dva trodnevna programa: od 4. do 6. rujna u Sesvetama, a od 18. do 20. rujna u Stenjevcu. Prva dva ciklusa okupila su više od 17 000 posjetitelja, a sveukupno u ovogodišnjem projektu sudjeluje više od 200 umjetnika u osam kvartova.

Nakon stanke u kolovozu, rujanski program ponovno u kvartove dovodi bogat kulturno-umjetnički sadržaj za sve generacije: koncerte, kazališne i plesne predstave za djecu i odrasle, filmske hitove, radionice, poeziju, suvremeni cirkus, okolišne akcije te razgovore s građanima.

Glazbeni program trećeg ciklusa uključuje koncerte renomiranih glazbenih imena: u kvartove ponovno stiže Zagrebačka filharmonija, koja će ovaj put predstaviti poseban program posvećen plesu, pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera, uz remek-djela najvećih svjetskih skladatelja. Ovaj nesvakidašnji program, koji će se održati 5. rujna u Sesvetama, jedinstvena je prilika za uživanje u neposrednom kontaktu s vrhunskom izvedbom filharmonije, izvan okvira koncertne dvorane.

Popularna zadarska pjevačica Natali Dizdar, nakon dva rasprodana koncerta u Zagrebu i Splitu te brojnih nastupa diljem regije, održat će koncert 19. rujna u Stenjevcu, dok će Zagrebački solisti svim posjetiteljima ponovno ponuditi vrhunski doživljaj izvedbe na otvorenom 20. rujna u istom kvartu. Eksperiment koji je prerastao u tradiciju ponavlja se i u trećem ciklusu te u oba kvarta nastupa Zagrebački orkestar ZET-a koji maršem kroz kvart signalizira početak programa u svakom kvartu.

Kazališno-izvedbeni program ponovno odlikuje raznovrsnost i kreativnost forme i pristupa, uz posebnu posvećenost sadržaju za djecu: predstava Pita moja mama imate li jedno jaje u izvedbi Teatra Poco Loco, nastala je prema istoimenoj slikovnici slikarice i autorice Tisje Kljaković Braić, a govori o Splitu; Dnevnik uspomena moje bake u izvedbi Teatra Puna kuća zahvala je svim bakama koje su ostavile dubok trag u srcima svoje unučadi; plesna predstava za djecu Polygon, u produkciji Plesnog centra TALA, interaktivna je izvedba namijenjena za sportsku dvoranu ili igralište, koristeći poznati „poligon“ kao okvir za kazališnu igru; dok je Operni cabaret predstava u kojoj kazalište Mala scena na zabavan način, uz puno smijeha i glazbe, operu približava mladima. Onima starijima namijenjena je predstava Ništa im neće bit' kazališta Moruzgva – riječ je o priči o jednoj prosječnoj obitelji, jednom dugom braku i ljubavi pred krizom koju izvode poznata glumačka imena Ecija Ojdanić i Frano Mašković.

Filmski program donosi dvije dječje poslastice – Glavonja, u režiji Marine Andree Škop i Vande Raýmanove, aktualni je kino-hit koji je uz više od 50.000 gledatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini postao najgledaniji hrvatski dječji igrani film snimljen prema originalnom scenariju. Riječ je o napetoj detektivskoj avanturi koja uključuje toplu priču o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti, a posebnost je ove projekcije što uključuje titl na hrvatskom jeziku koji je prilagođen osobama s oštećenjem sluha te audiodeskripciju za slijepe i slabovidne. Inkluzivna projekcija realizira se u suradnji s Udrugom Kultura svima svugdje.

Još jedan recentni kino-hit i jedan od najgledanijih domaćih filmova u 2025., dječji film Drugi dnevnik Pauline P., u režiji Nevena Hitreca, nastavak je filma iz 2023., adaptacije romana autorice Sanje Polak. Film o odrastanju i dogodovštinama jedanaestogodišnje Pauline P. odlikuje topla humornost, snažna empatija, emotivne poruke i bogat vizualni ritam. Paulina se u petom razredu suočava s nizom izazova u školi, ali i bolešću svoje voljene bake. Unatoč svemu, uz dozu šarma i bujne mašte, dolazi do važne spoznaje – život se ne sastoji samo od pobjeda.

I u rujnu će kroz program Ritam i riječ, u suradnji s Goranovim proljećem, kroz pjesničko-glazbenu improvizaciju i živu svirku u oba kvarta biti predstavljeni radovi suvremenih pjesnika, pjesnikinja, glazbenika i glazbenica. U Sesvetama će svoje stvaralaštvo predstaviti pjesnikinje Olja Savičević Ivančević i Antonija Novaković te glazbenica Sara Renar, a u Stenjevcu autori Monika Herceg i Alen Brlek te Oaza trio koji čine Maja Rivić, Silvija Dogan i Melita Lovričević.

Program kao i dosad uključuje i izvedbe suvremenog cirkusa – interaktivni Vita Min Show u produkciji Triko Cirkus Teatra, sa šašavim čarolijama i zračnim akrobacijama te predstavu SMASH u produkciji Teatra Cirkus Punkt koja spaja cirkus, kazalište i uličnu umjetnost. Pored svega navedenoga, Zagrebački kvartovi kulture uključuju i audio-vizualnu instalaciju Zašto, ali zašto moram ići u školu? autora Ane Hušman i Ivana Marušića Klifa – animirano filmsko putovanje kroz arhivu Hrvatskog školskog muzeja, nastalo u okviru Festivala svjetla Zagreb 2023. Turističke zajednice grada Zagreba; radionicu stripa na otvorenom pod vodstvom umjetnice Agate Lučić; dvije okolišne akcije Počisti u svom kvartu uz vodstvo Čistećih medvjedića, kao i radionicu izrade hotela za kukce, u koje će se moći uključiti svi zainteresirani. Konačno, inicijativa Novi javni naručitelji, koja građanima pruža mogućnost naručivanja umjetničkog djela u javnom prostoru, bit će prisutna u oba kvarta, s time da će u Sesvetama ponuditi i prezentaciju prijedloga umjetničkog rada za prostor bivše tvornice Sljeme na toj lokaciji – događanje je otvoreno za javnost, a građani su dobrodošli iznijeti mišljenja i dati prijedloge.

Prva dva ciklusa manifestacije održana su tijekom travnja i svibnja u Dugavama, Podsusedu, Krugama i Lučkom, a tijekom lipnja i srpnja u Volovčici i Trnjanskoj Savici (program predviđen za Kajzericu otkazan je zbog vremenskih uvjeta) i okupila su više od 17 000 posjetitelja. U ovogodišnjem izdanju projekta u stotinjak će događanja sudjelovati više od 200 umjetnika u osam različitih kvartova.

Ulaz na sve programe je slobodan, a za radionicu stripa potrebno je rezervirati svoje mjesto putem službene web-stranice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta sav program na otvorenom se odgađa. Zagrebački kvartovi kulture projekt je u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, a održava se uz podršku Grada Zagreba. Sve informacije o programima u kvartovima dostupne su na www.kvartovikulture.hr.