Za Srce Sarajeva natječe se 51 film, a jedan naslov bit će prikazan izvan konkurencije

U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u Natjecateljskim programima 32. Sarajevo Film Festivala 51 je film, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U četiri natjecateljske selekcije – dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma – 21 film će zabilježiti svjetsku, šest međunarodnu, jedan europsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti bosansko-hercegovačku premijeru.

Ove godine selekcijski tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 1215 filmova: 210 dugometražnih igranih, 305 dokumentarnih i 700 kratkih igranih i studentskih kratkih filmova. „U vrijeme kad su filmovi dostupniji nego ikada, vrijednost filmskog festivala nije u tome što filmove čini dostupnima, nego što ih vraća u javni život. To zahtijeva dugoročno ulaganje u publiku. Tijekom više od tri desetljeća Sarajevo Film Festival izgradio je povjerenje publike koja je spremna prepustiti se filmu koji možda sama nikad ne bi odabrala. To je publika koja u kino ne dolazi po potvrdu vlastitog ukusa, nego zbog uzbuđenja otkrivanja drugačijeg pogleda na svijet. Upravo za takvu publiku birali smo ovogodišnje programe. Selekcija potvrđuje vitalnost i raznolikost suvremene kinematografije Jugoistočne Europe. Odabrani filmovi govore različitim filmskim glasovima. Zajedničko im je traganje za drugačijim pogledom na stvarnost“, izjavila je Građević.

Elma Tataragić, selektorica Natjecateljskog programa – dugometražni igrani film, u program je uvrstila devet filmova, od kojih će u konkurenciji za nagrade jedan film u Sarajevu imati svjetsku, jedan međunarodnu, jedan europsku, a šest filmova regionalnu premijeru. „Ovogodišnji Natjecateljski program Sarajevo Film Festivala donosi devet novih dugometražnih filmova iz regije. Program čine uglavnom drugi i treći igrani filmovi njihovih autora, uz jedan debitantski i dva peta dugometražna ostvarenja, potvrđujući istovremeno pojavu novih autorskih glasova i kontinuitet stvaralačkog razvoja afirmiranih redatelja i redateljica. Ovih devet filmova zajedno pružaju bogatu panoramu suvremene regionalne kinematografije – od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnog realizma i formalno smjelih autorskih ostvarenja. Činjenica da su šest od devet filmova režirale žene svjedoči ne samo o umjetničkoj raznovrsnosti ovogodišnjeg programa, već i o sve snažnijem i raznovrsnijem autorskom glasu koji oblikuje budućnost regionalne kinematografije“, izjavila je Tataragić o ovogodišnjoj selekciji.

Filmovi u programu:



SVE ŠTO NIJE U REDU S TOBOM / VSE, KAR JE NAROBE S TABO, Urša Menart (Slovenija, Njemačka, Srbija, 2026., 97 min.) – svjetska premijera

MALE STVARI, Zvonimir Jurić (Hrvatska, Slovenija, Srbija, 2026., 80 min.) – međunarodna premijera

SKEJTANJE NIJE ZA CURE / SKEJTANJETO NE E ZA DEVOJCHINJA, Dina Duma (Sjeverna Makedonija, Belgija, Slovenija, Hrvatska, 2026., 82 min.) – europska premijera

17, Kosara Mitić (Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija, 2026., 105 min.) – regionalna premijera

DUA, Blerta Basholli (Kosovo*, Švicarska, Francuska, 2026., 101 min.) – regionalna premijera

EVERYTIME, Sandra Wollner (Austrija, Njemačka, 2026., 121 min.) – regionalna premijera

SHAME AND MONEY, Visar Morina (Njemačka, Kosovo*, Slovenija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Belgija, 2026., 129 min.) – regionalna premijera

SPOREDNA ULOGA / MEOREKHARISKHOVANI ROLI, Ana Urushadze (Gruzija, Estonija, Turska, 2026., 139 min.) – regionalna premijera

TI OVDJE NE PRIPADAŠ / NU E LOCUL TĂU AICI, Florin Șerban (Rumunjska, 2026., 154 min.) – regionalna premijera

Foto: SFF

Rada Šešić, selektorica Natjecateljskog programa – dokumentarni film, od 305 prijavljenih ostvarenja, u program je uvrstila 22 filma: 13 dugometražnih i osam kratkometražnih dokumentarnih filmova, te jedan dugometražni film izvan konkurencije. Program donosi devet svjetskih, četiri međunarodne i osam regionalnih premijera. „Ovogodišnja selekcija pokazuje impresivnu vitalnost i zavidnu autorsku kreativnost unutar dokumentarne produkcije u regiji. Intimni u izrazu, a istodobno nedvojbeno politični, ovi filmovi svjedoče o otpornosti pojedinaca i zajednica koji odbijaju šutjeti te se suprotstavljaju ukorijenjenim sustavima moći. Više od polovice odabranih filmova režirale su i producirale autorice, što reflektira pomakom prema promjeni perspektiva i prostora koji su dugo bili u domeni muškaraca. Kreativno se poigravajući sa raznim filmskim žanrovima, navigirajući između dokumentarnog i igranog filma te spajajući animaciju, arhivske snimke i poetske filmske postupke, autorice i autori oblikuju svoje osobne filmske izraze s originalnošću, emocionalnom snagom, često i dozom humora. Zajedno, ovi filmovi nude relevantne, aktualne i duboko humane perspektive na svijet u kojem živimo“, izjavila je Šešić o selekciji.

Natjecateljski program – dugometražni dokumentarni film:



BEAR WITH ME, Martin Genovski (Bugarska, 2026., 84 min.) – svjetska premijera

DOBRI LJUDI / DOBRI LUGJE, Milcho Manchevski (Sjeverna Makedonija, 2026., 86 min.) – svjetska premijera

THE BALKAN COWBOY, Dragana Jurišić (Hrvatska, Irska, 2026., 93 min.) – svjetska premijera

ZABRANJENA TETKA, Bojana Novaković (Srbija, Australija, 2026., 82 min.) – svjetska premijera

ŽIVJET ĆEMO ZAJEDNO, Damir Markovina (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, 2026., 75 min.) – svjetska premijera

DON'T ASK ME IF I KILLED, Helena Maksyom (Rumunjska, Nizozemska, Njemačka, Ukrajina, 2026., 103 min.) – međunarodna premijera

KAD IZAĐEM / KO PRIDEM VEN, Metod Pevec (Slovenija, 2026., 106 min.) – međunarodna premijera

TRAGOVI PRIPADANJA, Tatjana Božić (Hrvatska, Nizozemska, Njemačka, 2026., 80 min.) – međunarodna premijera

32 METRA / 32 METERS, Morteza Atabaki (Turska, Iran, Katar, 2025., 83 min.) – regionalna premijera

BUGBOY, Lucas Paleocrassas (Grčka, Francuska, Danska, 2026., 87 min.) – regionalna premijera

ELECTING MS SANTA, Raisa Răzmeriță (Moldavija, Rumunjska, 2025., 95 min.) – regionalna premijera

PLANINA, Biljana Tutorov, Petar Glomazić (Srbija, Francuska, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, 2026., 105 min.) – regionalna premijera

ZA ŽIVOT / ÖMÜR BOYU, Ahmet Seven (Turska, 2026., 89 min.) – regionalna premijera

Foto: SFF

Natjecateljski program – kratki dokumentarni film:



FAHRUDIN, Alen Drljević (Bosna i Hercegovina, 2026., 20 min.) – svjetska premijera

KAPETAN I KASPIJSKO MORE / KAPITAN VƏ XƏZƏR DƏNİZİ, Turkan Huseyin (Azerbejdžan, 2026., 30 min.) – svjetska premijera

O DUHOVIMA SVJETLOSTI / VON LICHTERGEISTERN, Isabella Fellinger (Austrija, 2026., 27 min.) – svjetska premijera

RAM BHAI, Branko Schmidt (Hrvatska, 2026., 14 min.) – svjetska premijera

DEAR ORCHID, Hana Selena Sokolović (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Nizozemska, 2026., 18 min.) – međunarodna premijera

MEDO U ŠPAROGAMA, Ivan Grgur (Hrvatska, 2025., 18 min.) – regionalna premijera

TIHA MISA, Karla Jelić (Hrvatska, 2026., 15 min.) – regionalna premijera

TRAJEKT PLOVI / PAROM PLYVE, Zhora Papoian (Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., 18 min.) – regionalna premijera

Izvan konkurencije:



YUGO IDE U AMERIKU, Filip Grujić, Aleksa Borković (Srbija, Hrvatska, 2026., 87 min.) – bh. premijera

Foto: SFF

U Natjecateljskom programu – kratki igrani film, od više od 700 pogledanih naslova, po izboru selektorice Elme Tataragić, ove je godine u programu deset kratkih filmova: tri animirana i sedam igranih kratkih filmova. Pet će filmova u Sarajevu zabilježiti svjetsku, a pet regionalnu premijeru. „Kao i u slučaju Natjecateljskog programa – dugometražni igrani film, i ovu selekciju predvode redateljice sa sedam filmova u selekciji, a sam program odlikuje se hrabrim no intimnim pričama i snažnim vizualnim stilom svih odabranih filmova. Ovogodišnja selekcija također potvrđuje da kratki film ostaje prostor u kojem nastaju neki od najhrabrijih i najinventivnijih filmskih izraza današnjice. Kroz različite poetike i autorske senzibilitete, filmovi u programu istražuju intimne i društvene teme, pokazujući kako kratka forma može biti jednako emocionalno snažna i umjetnički ambiciozna kao i dugometražni film. Program donosi uzbudljiv susret afirmiranih autora i novih talenata čiji će se glasovi nesumnjivo nastaviti razvijati i na međunarodnoj filmskoj sceni“, izjavila je Tataragić o selekciji.

Filmovi u programu:



JARAK / MIRHÓ, Marianna Vas (Mađarska, 2026., 24 min.) – svjetska premijera

MAMAMA, Danica Dakić (Bosna i Hercegovina, 2026., 8 min.) – svjetska premijera

PORKATAL, Sis Gürdal (Turska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., 16 min.) – svjetska premijera

SKRIVENI U KADRU / DAMALULI, Anna Sarukhanova (Gruzija, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., 16 min.) – svjetska premijera

ZAKRPA, Luka Galešić (Hrvatska, 2026., 13 min.) – svjetska premijera

ADGWA-ATA, Zsuzsanna Krief (Mađarska, Francuska, 2026., 15 min.) – regionalna premijera

IZAĐI I ZAGRLI DRVO / GO OUTSIDE AND HUG A TREE, Irina Alexiu (Rumunjska, 2026., 14 min.) – regionalna premijera

KOSMONAUTI / KOZMONAVTI, Leo Černic (Slovenija, Italija, 2026., 14 min.) – regionalna premijera

MAJČINSTVO / MOTHERHOOD, Anca Damian (Rumunjska, Belgija, Francuska, 2026., 18 min.) – regionalna premijera

NITKO NIŠTA NIJE REKAO, Tamara Todorović (Srbija, Francuska, Slovenija, Hrvatska, 2026., 15 min.) – regionalna premijera

Foto: SFF

Asja Krsmanović Imamović, selektorica Natjecateljskog programa – studentski kratki film, u program je uvrstila 11 filmova, od kojih će njih šest u Sarajevu imati svjetsku, jedan međunarodnu, a četiri filma regionalnu premijeru. „Studentski program je uvijek program otkrića i prva platforma za nove glasove iz regije. I ove godine studenti regionalnih akademija pokazuju zrelost u promišljanju i artikulaciji kompleksnih ideja, te njihovom prevođenju u vizualne narative. Neki od njih suvereno vladaju formatom kratkog filma i eksperimentiraju s idejama i konceptima, dok se u radovima drugih već sada nazire sklonost dužim formama i stvaranju slojevitih dramskih likova, što čini selekciju dinamičnom i uzbudljivom. Ništa manje upečatljive nisu ni teme kojima se studenti u svojim radovima bave. Složeni izazovi današnjice sagledani su iz ugla generacije koja ih ne promatra izvana, već neposredno živi“, izjavila je Krsmanović Imamović.

Filmovi u programu:



DIMNA ZAVJESA / FÜSTFAL, Bianka Szelestey (Mađarska, 2026., 34 min.) – svjetska premijera

HIJENA / HYÄNE, Fanny Rösch (Austrija, 2026., 23 min.) – svjetska premijera

KOMŠIJA, Dan Grabnar (Srbija, 2026., 17 min.) – svjetska premijera

NEZDRAVLJE / UNWELLNESS, Réka Pinczés (Mađarska, 2026., 21 min.) – svjetska premijera

POSREDNIK, Emir Solaković (Bosna i Hercegovina, 2026., 7 min.) – svjetska premijera

SESTRE, Sara Ećimović (Srbija, 2026., 21 min.) – svjetska premijera

BUDUĆNOST JE U VAŠIM RUKAMA, ALI ZAŠTO JE NE BISTE PREPUSTILI STRUČNJACIMA? / VIITORUL ȚI-L FACI CU MÂNA TA, DAR DE CE SĂ NU ÎL LAȘI PE MÂNA UNOR SPECIALIȘTI?, Alexandra Schinteie (Rumunjska, 2026., 18 min.) – međunarodna premijera

A. ŽELI VAN (O NEUTRALNOSTI) / A. WILL RAUS (ÜBER NEUTRALITÄT), Zorah Berghammer (Austrija, 2026., 18 min.) – regionalna premijera

BONEFUZZ, Márk László (Mađarska, 2026., 10 min.) – regionalna premijera

KUKAVICA / HASENFUSS, Maximilian Conway, Elisabeth Jakobi (Austrija, 2026., 30 min.) – regionalna premijera

PREKO PRAGA, Tara Gajović (Srbija, 2026., 15 min.) – regionalna premijera

Foto: SFF

„Sarajevo Film Festival vjeruje da selekcija Natjecateljskog programa nije samo izbor najboljih novih filmova, nego i pogled u budućnost regionalne kinematografije. Filmovi koje ove godine predstavljamo svjedoče o autorskoj hrabrosti, raznolikosti poetika i visokom umjetničkom nivou produkcije u Jugoistočnoj Europi. Siguran sam da će ova selekcija biti vrijedno iskustvo i za publiku i za brojne filmske profesionalce koji će se u kolovozu okupiti u Sarajevu“, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.



32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. kolovoza 2026. godine.