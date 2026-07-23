Slovenija sufinancirala nagrađivani hrvatski film 'Zečji nasip', ali odbija prikazati ga na nacionalnoj televiziji

"Zečji nasip" redateljice Čejen Černić Čanak, koji prati zabranjenu dječačku ljubav u ruralnom selu kojem prijeti poplava, jedan je od uspješnijih novijih hrvatskih filmova – nakon svjetske premijere na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, u natjecateljskom programu Generation 14plus, obišao je više od pedeset svjetskih festivala i osvojio niz priznanja, uključujući četiri nagrade na Pulskom filmskom festivalu te nagradu mladog žirija na ljubljanskom LIFFe-u. Unatoč tome, TV Slovenija odlučila je da ga neće otkupiti ni prikazati u svom programu, iako je riječ o koprodukciji koju je sufinancirao Slovenski filmski centar, prenio je Siol.net.

Ova odluka iznenadila je dio filmske javnosti, otvorivši pitanja o kriterijima odabira programa na javnom servisu, pogotovo kada je riječ o djelima koja su sufinancirana javnim sredstvima i koja se bave relevantnim društvenim temama. Cijela situacija postaje još intrigantnija ako tome dodamo činjenicu da je film naišao na iznimno topao prijem publike na festivalima, gdje su gledatelji, prema riječima redateljice, aktivno sudjelovali u razgovorima s filmskom ekipom i dijelili vlastite intimne priče potaknute viđenim.

Sa slovenske nacionalne televizije stiglo je i obrazloženje koje se poziva na nekoliko ključnih razloga. Kao prvo, kako prenosi Siol.net, navode se ograničena financijska sredstva i jasno definirani programski prioriteti, zbog kojih, kako kažu s televizije, jednostavno nisu u mogućnosti otkupiti sve kvalitetne filmove koji im se ponude. Filmski urednik, pojašnjavaju, godišnje pogleda više od 700 filmova, od kojih moraju odbiti čak 90 posto.

Ipak, najviše je odjeknula njihova procjena da "Zečji nasip", s obzirom na ponudu filmova sličnog žanra, po njihovom mišljenju "ne iskače". U svom odgovoru medijima, slovenska nacionalna televizija istaknula je da se svaki film procjenjuje s aspekta prikladnosti za televizijski medij, koji ima drugačije zakonitosti od filmskih festivala. Prema njihovim riječima, uspjeh na festivalima nije jamstvo da će film privući i široku televizijsku publiku, a dodali su kako je izbor i financiranje filma bio isključivo u domeni Slovenskog filmskog centra te da TV Slovenija u tome nije sudjelovala. Na upit postoji li mogućnost da se odluka preispita, odgovor je bio jasan: "Za sada nemamo takvu namjeru", rekli su za Siol.net.

Ovakav stav izazvao je nevjericu kod dijela filmske ekipe, osobito kod slovenskog koproducenta Aleša Pavlina iz produkcijske kuće Perfo. On je izrazio čuđenje što film s tako važnom tematikom, koja se tiče cijelog društva, nije pronašao svoje mjesto na programu nacionalne televizije, pogotovo uz simboličan iznos potreban za otkup prava. Ironija je tim veća što je u projekt, kroz manjinski koprodukcijski udio, uložio i Slovenski filmski centar, dakle javna institucija, čime je u film uložen i slovenski javni novac. Pavlin je za Siol.net istaknuo kako film otvara važnu temu prihvaćanja LGBT+ zajednice i tolerancije, prikazujući dvojicu mladića koji se moraju suočiti s nerazumijevanjem obitelji i tradicionalne sredine. Upravo zbog toga, smatra on, film je iznimno relevantan i za slovensku publiku, posebice onu mlađu, do koje bi se putem nacionalne televizije najlakše doprlo.

"Zečji nasip" nastao je prema scenariju nagrađivanog dramskog pisca Tomislava Zajeca, a u produkciji zagrebačke Kinorame, litavske Tremore i slovenske Perfo Production. U središtu priče je mladi sportaš Marko, čiji naizgled posložen život u potpunosti uzdrma povratak Slavena, njegove zabranjene ljubavi iz djetinjstva. Dok se cijelo selo u strahu od nadolazeće poplave ujedinjuje u izgradnji zečjih nasipa kako bi zaštitilo svoje domove, Marko pokušava izgraditi vlastiti nasip oko sebe, braneći se od emocija koje prijete preplaviti i njega.

Glavne uloge tumače mladi glumci Lav Novosel i Andrija Žunac, a uz njih u filmu glume i Leon Grgić, Tanja Smoje, Alma Prica te Filip Šovagović. Redateljica Čejen Černić Čanak ističe kako je, premda film nosi oznaku "queer", za nju to prije svega univerzalna priča o ljubavi i nerazumijevanju, koja traži empatiju za sve svoje likove. Upravo je ta ljudska dimenzija, kaže, ono što ju je privuklo scenariju i što je publika na festivalima prepoznala kao najveću vrijednost filma.