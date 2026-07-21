Dvije školske kolegice u Zadru otkrivaju nevjerojatnu istinu

U Atriju Providurove palače u Zadru u četvrtak, 30. srpnja, s početkom u 19 sati, održat će se književna večer na kojoj će hrvatske autorice Marijana Dokoza i Iva Blažić predstaviti svoje romane „Provalija“ i „Ne razumiš“, dvije knjige nastale iz stvarnih životnih priča koje progovaraju o onome što se dogodilo glavnim akterima romana. Događaj se održava uz glavno pokroviteljstvo Grada Zadra i potporu Narodnog muzeja Zadar, a organizatori očekuju velik broj ljubitelja književnosti koji će imati priliku susresti autorice i razgovarati o temama koje njihove knjige otvaraju.

Roman „Provalija“ Marijane Dokoza temelji se na istinitoj priči o muškarcu koji nakon više od deset godina saznaje da troje djece koje je cijeli život odgajao nisu njegova biološka djeca. Umjesto priče o osveti, autorica donosi potresnu ispovijest o ljubavi, izdaji, oprostu i čovjekovoj snazi da nastavi živjeti kada mu se u jednom trenutku sruši cijeli svijet. - Priča kao što je ova nije malo. Nažalost, gotovo u svakom mjestu, postoji jedna ovakva priča: Koliko je očeva koji odgajaju djecu koja njsu njihova biološka, a to niti ne znaju. Osobno poznajem dvojicu, rekla je Marijana Dokoza.

S druge strane, autobiografska knjiga „Ne razumiš“ Ive Blažić iskrena je ispovijest žene koja je nakon teškog moždanog udara morala iznova učiti živjeti. Kroz vlastito iskustvo progovara o invaliditetu, vjeri, obitelji i svakodnevnim pobjedama, pokazujući da život, unatoč najvećim kušnjama, može biti ispunjen smislom i nadom. Premda je njezina knjiga objavljena prije šest mjeseci, Iva Blažić priznaje kako do sada nije imala hrabrosti stati pred publiku i predstaviti je.

- Knjiga 'Ne razumiš!' ugledala je svjetlo dana još prije šest mjeseci, ali nisam imala hrabrosti održati njezinu promociju. Bojala sam se stati pred ljude, posebno svoje sugrađane, i govoriti o svojoj autobiografiji. Tek nakon brojnih pozitivnih reakcija čitatelja i poziva moje školske kolegice Marijane Dokoza da zajedno promoviramo naše knjige, skupila sam hrabrost biti dio ove književne večeri, kaže Blažić.

Dodaje kako je posebno raduje što će se promocija održati upravo u Providurovoj palači, jednom od najljepših prostora njezina grada. - S obzirom na to da su svi dobrodošli i ulaz je slobodan, nadam se da će i poneki turist ili stranac 'upasti' u Marijaninu 'Provaliju' – izlaza ima – a možda i razumi' moje 'Ne razumiš'. Jako se veselim vašem dolasku, poručila je autorica u svom prepoznatljivom duhovitom stilu.

O knjigama će, uz autorice, govoriti hrvatski književnik Ante Nadomir Tadić Šutra, fra Ante Bilić, voditelj Župe Veliko Brdo kod Makarske, te novinar, povjesničar i publicist Zvonimir Despot. Ulomke iz romana čitat će prof. Daniela Nižić. Glazbeni dio programa obogatit će Nina Vujević, talentirana mlada pjevačica i finalistica showa The Voice Kids, te zadarski glazbeni duo Myousiq, koji čine sestre Mateja i Magdalena Miočić.

Ulaz na predstavljanje je slobodan, a organizatori pozivaju sve Zadrane i njihove goste da se pridruže književnoj večeri koja će, kroz dvije snažne i istinite životne priče, pokazati kako književnost može biti mjesto susreta, razumijevanja i nade.