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jedan od najznačajnijih autora regionalne rock scene

Šezdeset tekstova za šezdeset godina karijere: Dado Topić objavio knjigu poezije 'Za koji život treba da se rodim'

Beograd: Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus ukrstili su gitare na pozornici mts Dvorane
Milos Tesic
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 11:24
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"Premijerno izdanje knjige konačno je pred publikom. U knjizi se nalazi 60 odabranih pjesama koje su obilježile moj život i karijeru. Na moju želju, uvrštena je i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena meni, kao znak da se rock'n'roll i dalje rađa i čuva u novim generacijama. Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock'n'roll traje", poručio je Topić

Rock glazbenik Dado Topić objavio je knjigu poezije "Za koji život treba da se rodim", u kojoj je, povodom 60 godina glazbenog stvaralaštva, okupljeno 60 autorskih tekstova koji su obilježili njegovu karijeru, priopćili su iz Croatia Recordsa.

Knjiga je objavljena u nakladi izdavačke kuće Pegaz, a donosi izbor stihova koji su obilježili glazbeni put jednog od najznačajnijih autora regionalne rock scene.

Tekst o Topićevu stvaralačkom putu napisao je njegov biograf Stanko Ferić, knjigu je uredio njegov dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović, dok predgovor potpisuje Goran Živanović. Na autorovu želju u knjigu je uvrštena i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena Dadi Topiću, kao simbol prijenosa rock tradicije na nove generacije.

Knjiga je premijerno predstavljena na festivalu Godinjske zvjezdane noći u Crnoj Gori, a tijekom godine bit će dostupna i u ostalim državama regije.

"Premijerno izdanje knjige konačno je pred publikom. U knjizi se nalazi 60 odabranih pjesama koje su obilježile moj život i karijeru. Na moju želju, uvrštena je i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena meni, kao znak da se rock'n'roll i dalje rađa i čuva u novim generacijama. Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock'n'roll traje", poručio je Topić.

Ključne riječi
kultura Croatia records Rock'n'roll Za koji život treba da se rodim karijera glazba poezija knjiga Dado Topić

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