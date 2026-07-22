Šezdeset tekstova za šezdeset godina karijere: Dado Topić objavio knjigu poezije 'Za koji život treba da se rodim'

Rock glazbenik Dado Topić objavio je knjigu poezije "Za koji život treba da se rodim", u kojoj je, povodom 60 godina glazbenog stvaralaštva, okupljeno 60 autorskih tekstova koji su obilježili njegovu karijeru, priopćili su iz Croatia Recordsa.

Knjiga je objavljena u nakladi izdavačke kuće Pegaz, a donosi izbor stihova koji su obilježili glazbeni put jednog od najznačajnijih autora regionalne rock scene.

Tekst o Topićevu stvaralačkom putu napisao je njegov biograf Stanko Ferić, knjigu je uredio njegov dugogodišnji menadžer Ilija Jovanović, dok predgovor potpisuje Goran Živanović. Na autorovu želju u knjigu je uvrštena i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena Dadi Topiću, kao simbol prijenosa rock tradicije na nove generacije.

Knjiga je premijerno predstavljena na festivalu Godinjske zvjezdane noći u Crnoj Gori, a tijekom godine bit će dostupna i u ostalim državama regije.

"Premijerno izdanje knjige konačno je pred publikom. U knjizi se nalazi 60 odabranih pjesama koje su obilježile moj život i karijeru. Na moju želju, uvrštena je i pjesma mladog autora Nikole Jovanovića iz Kruševca, posvećena meni, kao znak da se rock'n'roll i dalje rađa i čuva u novim generacijama. Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Rock'n'roll traje", poručio je Topić.