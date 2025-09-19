Naši Portali
"Rockjazzroll: A Little Look Back on Tomorrow"

Maestro Silvije Glojnarić svoj je šesti album objavio u 89. godini života

"Rockjazzroll: A Little Look Back on Tomorrow"
Croatia Records
Autor
Hrvoje Horvat
19.09.2025.
u 11:52

"Rockjazzroll: A Little Look Back on Tomorrow" donosi sviračku uzbudljivost koja spaja mnogo žanrova, ali na fini i decentan način kako to znaju samo provjereni skladatelji zaduženi za mnogoljudne "operacije" s puno uključenih glazbenika

Skladatelji, dirigenti i aranžeri s velikim orkestrima iza sebe bili su osnova funkcioniranja domaće zabavnoglazbene scene i pridruženih festivala još od pedesetih godina prošlog stoljeća. Imena Pere Gotovca, Silvija Glojnarića, Stjepana Mihaljinca, Nikice i Stipice Kalogjere, demonstrirala su stilsku raznolikost tadašnje glazbene scene.

Silvije Glojnarić jedan je od najvažnijih protagonista povijesti domaće scene, a kada u 89. godini života objavi svoj šesti album "Rockjazzroll: A Little Look Back on Tomorrow", znači da ima nešto važno poručiti. Album "Rockjazzroll" skoro da vraća nekadašnje postavke u današnje vrijeme i spojem više žanrova pokazuje da Glojnarić i danas čvrsto zastupa stavove o potrebi "miješanja" glazbenih pravaca.

Maestro Glojnarić jedan je od naših najistaknutijih bubnjara, skladatelja, aranžera i dirigenata, a sedam tema na album big band glazbe potpisuje kao skladatelj i aranžer. Za izvedbu je zadužen KK Jazz Orchestru iz Krškog pod dirigentskom palicom Aleša Suše, kojem se pridružila "krema" sjajnih solista (Vojkan Jocić, Jakob Avsenak, Urban Levičar, Miha Koretič, Davor Križić, Lara Senica i Aleš Suša). Sve skupa doziva u sjećanje najbolje trenutke povijesnih bigbendovskih eskapada.

"Rockjazzroll: A Little Look Back on Tomorrow"
Foto: Croatia Records

"Rockjazzroll: A Little Look Back on Tomorrow" donosi sviračku uzbudljivost koja spaja mnogo žanrova, ali na fini i decentan način kako to znaju samo provjereni skladatelji zaduženi za mnogoljudne "operacije" s puno uključenih glazbenika. Stoga je i točna prosudba iz najavnog teksta albuma: "Iako njegov glazbeni opus obuhvaća niz različitih stilova kao što su jazz, suvremena klasična glazba, filmska glazba, mjuzikli i popularna glazba, maestro Glojnarić prvenstveno se bavi skladanjem za big band u modernom jazz stilu koji izvire iz swinga, što i je značajan dio njegovog opsežnog glazbenog opusa." Sam Glojnarić naglašava: "U svim svojim kompozicijama težim nadilaziti granice sadašnjosti i ponuditi glazbeni pogled u budućnost." I u poznoj fazi karijere uspio je u tome više nego mnogi mlađi od njega.

