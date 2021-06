Ljeto u MSU započinju Grobenski, Žen i Klinika Denisa Kataneca

Prvi ovogodišnji koncert tradicionalnog “Ljeta u MSU” na pozornici zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti, u subotu 5. lipnja, predstavlja imena s nedavno objavljene kompilacije “Zagreb Calling: Generacija bez refrena”. Tri izvođača koja nastupaju na platou ispred MSU su Ivan Grobenski, Klinika Denisa Kataneca i ŽEN.

Pjesma “Kmica kmici grize repa“ Ivana Grobenskog s kompilacije “Zagreb Calling” bavi se jednom od najstarijih tema iz književnosti; kako stvari koje pod danjim svjetlom doživljavamo sasvim benignima, postaju zlokobne kad padne mrak.

Bend Klinika Denisa Kataneca četvorka je predvođena dečkom iz Dubrave koja melje sve pred sobom i rastavlja vas na komadiće emocijama svih boja. Denis je u zadnjih deset godina sa svojih desetak albuma postao kultno ime nošeno prepoznatljivim vokalom i začudnim stihovima punim gorčine i neodoljive ljepote. Estetika mraka i lošeg, u novom, blještavom odijelu, dolazi na krilima albuma “Jada Jada” koji su mnogi kritičari proglašavali za jedan od najboljih albuma 2020 godine.

Audiovizualni projekt ŽEN osnovan je 2010. Albumi „I onda je sve počelo“ (2013.) i “Jantar“ (2015.) pozicionirali su ih među najsvježije bendove šire regije. ŽEN su nastupile na brojnim europskim festivalima (Europavox, Colours of Ostrava, Tallinn Music Week, Eurosonic, INmusic, Welcome to the Village) i klubovima od Balkana do Baltika, od Atlantika do Visle. Od 2017. godine udružuju su snage s Moonlee Records, što je urodilo njihovim trećim albumom “Sunčani ljudi“. 2020. godine izdaju kompilacijski album “Blender” s remixevima pjesama s prethodna tri albuma. Za kompilaciju “Zagreb Calling: Generacija bez refrena“ odabrale su pjesmu “Opet Gange”.