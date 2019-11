Kultno Žedno uho prestaje sa radom i oprašta se od zagrebačke publike

U petak u zagrebačkoj Tvornici kulture nastupaju kultni kanadski post-rock eksperimentatori Godspeed You! Black Emperor, posebno omiljeni publici koja je odrasla na koncertima i festivalima u organizaciji Mate Škugora.

U više od dvadeset godina bavljenja koncertnom promocijom u KSET-u, Studentskom centru, kroz Žedno uho i NO Jazz festival, te kasnije Super uho, Terraneo... Mate Škugor dovodio nam je još mlade buduće zvijezde poput The National, The Mars Volta, Explosions In The Sky, Girls Against Boys, legendarne Swanse, Calexico, Lambchop, Caribou, The Notwist... Svojim neumornim radom doslovno je odgajao generacije novih slušatelja, ali se često susretao i s nerazumijevanjem sredine, kako u Zagrebu tako i u rodnom Šibeniku. Brojni projekti koje je pokretao gasili su se nakon samo nekoliko godina ili su ih preuzimali drugi ljudi koji nisu znali nastaviti Škugorov vizionarski put. A sada je i najava koncerta Godspeed You! Black Emperor kojom nas je obradovao prije nekoliko mjeseci dobila novi, razočaravajući zaplet: Škugorov najdugovječniji brend Žedno uho prestaje s radom. Koncert u petak bit će njihov posljednji.

– S više od 1000 organiziranih događaja Žedno uho ostat će zapamćeno kao jedan od najproduktivnijih glazbenih promotora u regiji, ali i kao netko tko je anticipirao nadolazeća zbivanja na svjetskoj glazbenoj sceni zbog čega je Zagreb bio u prilici svjedočiti malim klupskim koncertima mnogih budućih svjetskih zvijezda. Teško da se može naći adekvatnije ime za zatvaranje priče o Žednom uhu od montrealskih post-rock ikona Godspeed You! Black Emperor koji će 22. 11. svojim neponovljivim krešendom staviti najljepšu moguću točku na ovu 22 godine dugu priču – priopćili su kratko organizatori, ne ulazeći u razloge povlačenja Žednog uha.

Prije dugoočekivanog nastupa Godspeed You! Black Emperora u petak u Tvornici kulture na pozornicu će zakoračiti danska saksofonistica Mette Rasmussen. Posljednjih godina s kanadskim je bendom bila na turneji diljem Australije i SAD-a, a s bubnjarom Chrisom Corsanom (koji radi i s Kim Gordon i Björk) širom Europe i Japana. Ima i vlastiti kvintet sačinjen od vrsnih jazz-glazbenika, na tragu onih koje je Škugor svojedobno dovodio na također ugašeni NO Jazz festival.•