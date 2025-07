Koncert Marilyna Mansona u Brightonu otkazan nakon velikog online prosvjeda

Britanski dio turneje One Assassination Under God rock glazbenika Marilyna Mansona trebao je započeti 29. listopada u Brighton Centru, no prije nekoliko dana Mansonove je fanove na stranici Ticketmaster dočekala poruka kako je događaj otkazan. Naime, Facebook stranica No Stage For Abusers pokrenula je online prosvjed temeljen na optužbama protiv Mansona koje uključuje seksualno zlostavljanje i obiteljsko nasilje, a koje su odbačene u siječnju ove godine.

Podsjetimo, glumica Evan Rachel Wood, bivša zaručnica Marilyna Mansona, 2021. je na Instagramu optužila glazbenika za zlostavljanje, a nakon njezine objave još je petnaestak žena istupilo s optužbama protiv Mansona. Među njima su se našle i Esmé Bianco, glumica poznata po ulozi u seriji "Igra prijestolja", koja je navela kako ju je Manson seksualno zlostavljao, tukao i mučio elektrošokovima, zatim manekenka Ashley Morgan Smithline, koja je glazbenika optužila za silovanje i zatvaranje u zvučno izoliranu prostoriju, dok je njegova bivša asistentica Ashley Walters iznijela optužbe za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje na radnom mjestu. Marilyn Manson sve je optužbe kategorički odbacio, dok je tužiteljstvo, zbog nedostatka dokaza i ulaska dijela optužbi u zastaru, u siječnju odlučilo kako neće podignuti optužnicu protiv glazbenika.

Ranije ovog mjeseca članica Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Siân Berry napisala je pismo čelnici Gradskog vijeća Brightona i Hovea Belli Sankey, u kojem apelira na otkazivanje koncerta Marilyna Mansona, što se naposljetku i dogodilo. Mansonovi fanovi kažu kako je ovaj potez dio kulture otkazivanja, a stranica No Stage For Abusers po tom se pitanju oglasila na Facebooku. Uz #NoStage za Mansona napisali su kako je zahtjev i otkazivanje nastupa kontroverznog glazbenika ispravan ishod za problem koji već dugo muči glazbenu industriju, misleći pritom na mizoginiju za koju je glazbenik prethodno optužen, te se nadaju da će drugi gradovi slijediti njihovo vodstvo i pokazati da su ozbiljni u borbi protiv muškog nasilja nad ženama i djevojčicama.

Nakon ovog poteza čelnica Vijeća Bournemoutha, Christchurcha i Poolea Millie Earl pozvala je na otkazivanje Mansonova nastupa u Bournemouthu koji se treba održati 31. listopada te za koji su karte još uvijek dostupne, a iako je Bournemouth International Center u vlasništvu Gradskog vijeća ono ne kontrolira koga organizator BH Live ondje dovodi, pa je održavanje ovog koncerta i dalje neizvjesno.