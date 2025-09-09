U Novigradu je prošlog vikenda održan mali, ali važan Festival kratkometražnog filma koji već četiri godine počiva na entuzijazmu osnivačkog para Gianne Buršić i Danijela Handjala, kao i lokalnog stanovništva i prijatelja koji im nesebično pomažu da unatoč neprikladno niskom budžetu taj pitoreskni gradić pretvore u razigrano filmsko platno, u kojem se programi ne održavaju samo u izvrsno uređenom društvenom centru CMIK, nego i na plažama, trgiću u staroj gradskoj jezgri, u beach barovima...
Festival je to bez velike pompe, pa čak i žirija – u njemu su važni jedino glasovi publike, koja je ove godine presudila da je najbolji film u međunarodnoj konkurenciji suptilna, ali i potresna eksperimentalna queer drama "To podijeljeno mjesto" Inés Pintor Sierre i Pabla Santidriána, a u regionalnoj "Stan A2" Gaje Möderndorfer, o sudbinama staraca o kojima se društvo brine manje nego o psima – i jednom psu koji je svojem ostarjelom vlasniku, zanemarenom od svih susjeda, uspio spasiti život.
Mali, ali izrazito vrijedan Festival kratkog metra Novigrad ove nam je godine pokazao moć koju filmski jezik ima u suočavanju s bolnim društvenim temama, kao i važnost da se takvi filmovi mogu nesmetano prikazivati pred publikom koja ih treba
Sve više žena u BiH okreće se kocki, a društvo ih osuđuje više nego muškarce
Aida Begić filmovima "Ne ostavljaj me" i "Balada" potvrdila se kao jedno od najvažnijih autorskih imena suvremenog regionalnog filma. Njezin film "Djeca" osvojio je specijalnu nagradu žirija u Cannesu, a trenutačno radi na "Zraku u boci" u produkciji Snežane van Houwelingen, koji je ljetos dobio nagradu Programa podrške filmskim autoricama Sarajevo Film Festivala i Slano Film Days. U našem razgovoru govorila je o novom projektu, filmu i životu u Sarajevu
"Fiume o morte!" redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar
Komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika je ove godine odlučivala između šest prijavljenih filmova, a za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film natjecat će se nagrađivani film Igora Bezinovića o D'Annunzijevoj okupaciji Rijeke
Održana premijera dugometražnog igranog filma „Taxi ljubav“
U Branimir Mingle Mallu u Zagrebu, 1. rujna održana je premijera dugometražnog igranog filma „Taxi ljubav“ redatelja Mile Ostovića.
Ljubav prema svojoj domovini ne iskazuje se slijepim vjerovanjem nametnutoj ideologiji
Na Liburnia Film Festivalu prikazan je dokumentarni film "Terenska nastava" redatelja Joze Schmucha, koji prikazuje posjet jednog osmog razreda Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru, propitujući svrhu takvih edukativnih izleta, obaveznih za sve hrvatske osmaše
Kad su mu zabranili ulaz u Zagreb film, počeo je kopnjeti. Ali pozive da odseli u Beograd redom je odbijao
Dokumentarni film crnogorskog redatelja Senada Šahmanovića “Vude, pobijedio si”, koji baca novo svjetlo na život i djelo Dušana Vukotića, jedinoga hrvatskog dobitnika Oscara i vizionara koji je promijenio svjetsku animaciju, prikazan je na Vukovar film festivalu
Sedam nagrada hrvatskim filmašima, a najbolji igrani film je austrijski "80 plus"
Na svečanosti zatvaranja ovogodišnjeg VFF-a dodijeljeno čak jedanaest nagrada od čega je njih sedam otišlo u ruke hrvatskih filmaša, a prvi put u povijesti festivala u kategoriji dugometražnog igranog filma pobijedila Austrija
Pogledajte Gorana Bogdana u filmu koji je poharao kina, ali i novi sjajan uradak hrvatsko-američkog redatelja Bobbyja Grubića
Program posljednjeg dana 19. Vukovar Film Festivala posebno je bogat, šarolik i kvalitetan
Kroz motive osvete i oprosta film govori o životima iranskih političkih disidenata
"Jedan običan incident", svim iskustvima koje je Panahi doživio zbog svoga rada unatoč, nije nikakav ustupak vladajućoj politici. Upravo suprotno – priča je ovo koja kroz crnohumorne, britke, a povremeno i groteskne mikrotrenutke svakodnevice, kroz traume i motive osvete i oprosta govori o životima političkih disidenata i drugih protivnika vlasti koji su, pokazuje ovaj film, uglavnom obični ljudi i radnici, kakav je bio i sam redatelj
Oscarovac iz Brazila, najveća europska zvijezda Sandra Hüller i najgledaniji mađarski film u povijesti
"Od Vukovara do Brazila, sutrašnji filmovi na VFF-u će vas nasmijati, rasplakati i podsjetiti da je snaga priče veća od svega" piše Večernjakov urednik i kritičar Robert Bubalo koji donosi filmske preporuke s 19. Vukovar Film Festivala
Lažnim vijestima nisu nas vješto trovali samo Rusi nego i Kinezi
Rab se zadnjih godina profilirao kao ljetno okupljalište najboljih istraživačkih novinara i filmaša iz regije koji, osim u večernjim programima, sudjeluju i u iznimno zanimljivim dnevnim panelima, a ovoga su se puta bavili ulogom propagande u današnjem društvu