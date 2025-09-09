U Novigradu je prošlog vikenda održan mali, ali važan Festival kratkometražnog filma koji već četiri godine počiva na entuzijazmu osnivačkog para Gianne Buršić i Danijela Handjala, kao i lokalnog stanovništva i prijatelja koji im nesebično pomažu da unatoč neprikladno niskom budžetu taj pitoreskni gradić pretvore u razigrano filmsko platno, u kojem se programi ne održavaju samo u izvrsno uređenom društvenom centru CMIK, nego i na plažama, trgiću u staroj gradskoj jezgri, u beach barovima...



Festival je to bez velike pompe, pa čak i žirija – u njemu su važni jedino glasovi publike, koja je ove godine presudila da je najbolji film u međunarodnoj konkurenciji suptilna, ali i potresna eksperimentalna queer drama "To podijeljeno mjesto" Inés Pintor Sierre i Pabla Santidriána, a u regionalnoj "Stan A2" ​​Gaje Möderndorfer, o sudbinama staraca o kojima se društvo brine manje nego o psima – i jednom psu koji je svojem ostarjelom vlasniku, zanemarenom od svih susjeda, uspio spasiti život.