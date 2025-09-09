Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
09.09.2025. u 09:05

Mali, ali izrazito vrijedan Festival kratkog metra Novigrad ove nam je godine pokazao moć koju filmski jezik ima u suočavanju s bolnim društvenim temama, kao i važnost da se takvi filmovi mogu nesmetano prikazivati pred publikom koja ih treba

U Novigradu je prošlog vikenda održan mali, ali važan Festival kratkometražnog filma koji već četiri godine počiva na entuzijazmu osnivačkog para Gianne Buršić i Danijela Handjala, kao i lokalnog stanovništva i prijatelja koji im nesebično pomažu da unatoč neprikladno niskom budžetu taj pitoreskni gradić pretvore u razigrano filmsko platno, u kojem se programi ne održavaju samo u izvrsno uređenom društvenom centru CMIK, nego i na plažama, trgiću u staroj gradskoj jezgri, u beach barovima...

Festival je to bez velike pompe, pa čak i žirija – u njemu su važni jedino glasovi publike, koja je ove godine presudila da je najbolji film u međunarodnoj konkurenciji suptilna, ali i potresna eksperimentalna queer drama "To podijeljeno mjesto" Inés Pintor Sierre i Pabla Santidriána, a u regionalnoj "Stan A2" ​​Gaje Möderndorfer, o sudbinama staraca o kojima se društvo brine manje nego o psima – i jednom psu koji je svojem ostarjelom vlasniku, zanemarenom od svih susjeda, uspio spasiti život.

Ključne riječi
human rights film festival Željko Stanetić Milena Novigrad film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aida Begić
Premium sadržaj
Aida Begić

Sve više žena u BiH okreće se kocki, a društvo ih osuđuje više nego muškarce

Aida Begić filmovima "Ne ostavljaj me" i "Balada" potvrdila se kao jedno od najvažnijih autorskih imena suvremenog regionalnog filma. Njezin film "Djeca" osvojio je specijalnu nagradu žirija u Cannesu, a trenutačno radi na "Zraku u boci" u produkciji Snežane van Houwelingen, koji je ljetos dobio nagradu Programa podrške filmskim autoricama Sarajevo Film Festivala i Slano Film Days. U našem razgovoru govorila je o novom projektu, filmu i životu u Sarajevu

Jedan običan incident
Piše Jelena Ružić

Kroz motive osvete i oprosta film govori o životima iranskih političkih disidenata

"Jedan običan incident", svim iskustvima koje je Panahi doživio zbog svoga rada unatoč, nije nikakav ustupak vladajućoj politici. Upravo suprotno – priča je ovo koja kroz crnohumorne, britke, a povremeno i groteskne mikrotrenutke svakodnevice, kroz traume i motive osvete i oprosta govori o životima političkih disidenata i drugih protivnika vlasti koji su, pokazuje ovaj film, uglavnom obični ljudi i radnici, kakav je bio i sam redatelj

Učitaj još