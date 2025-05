Kako izgraditi otpornu organizaciju?

Otkazivanje raznoraznih događanja povodom Dana žalosti zbog smrti pape Franje potaknulo me na razmišljanje o tome koliki je to udarac i komplikacija za male kulturne poduzetnike. To je situacija više sile u kojoj se naprosto moraš prilagoditi novonastaloj situaciji. Što si veći, bit će ti lakše – bit će manji financijski i organizacijski udarac. Kako smanjiti komplikacije na najmanju moguću razinu?

PROŠIRITE TIM SURADNIKA



Ako imate jednog zaposlenika i on je u trenutku otkazivanja na bolovanju, a vi negdje na putu, nema tko odraditi posao. Važno je imati nekoliko pouzdanih suradnika na koje se u tom trenutku možete osloniti za pomoć.

Najlakše se obratiti vanjskim honorarnim suradnicima poput voditelja kreativnih radionica ili suradnicima za održavanje društvenih mreža. Uvijek je dobro imati par studenata na koje se možete osloniti za sitne poslove – mi u Tragačima imamo sjajne biljeterke koje možemo nazvati za pomoć i tijekom provedbe raznih drugih aktivnosti. Na vrijeme pronađite par volontera koji su blagonakloni vašim djelatnostima. Povežite se s drugim organizacijama civilnog društva s kojima imate zajednički ili područje djelovanja ili područje na kojem djelujete (npr. Tragačima su to kazališna djelatnost i zagrebačka Trešnjevka). Ako imate prijateljski ili partnerski odnos s nekom udrugom ili umjetničkom organizacijom, možete zamoliti njihove članove za pomoć u slučaju potrebe.

DIVERZIFICIRAJTE IZVORE FINANCIRANJA



Većinom se svi bacimo u kulturno poduzetništvo iz želje da radimo svoj posao – napravimo predstavu, snimimo film, postavimo izložbu… Stoga svi apliciramo na javne pozive javnih potreba u kulturi. Nažalost, tim putem ćemo u pravilu ćemo dobiti premalo novca i trebat ćemo financiranje projekata „nadoštukati“ iz drugih prihoda.

Javni pozivi i natječaji sve su brojniji. Pod pritiskom europskih natječaja, ali i civilnog društva, otvaraju se mogućnosti za financiranje sve raznovrsnijih aktivnosti i projekata. Budite proaktivni – pristupajte javnim ustanovama i društveno-kulturnim centrima s već razrađenom projektnom idejom i predložite im apliciranje na natječaje u partnerstvu.

Pratite natječaje za donacije velikih poduzeća, od onih u državnog vlasništvu do industrijskih dioničarskih društava i bankarskog sektora. Kako bi si osigurali imidž društveno odgovornog poslovanja, mnogi jednom godišnje raspisuju natječaj za donacije na koje možete prijavljivati projekte. Tu su i zaklade koje su obično svojim djelovanjem usmjerene doprinosu vrlo ciljanoj potrebi u društvu – granice im često nisu prepreka tako da se možete prijavljivati i stranim zakladama. Instituti i ambasade usmjereni na promicanje određene kulture i jezika također su potencijalni donatori ili partneri.

Kako bi osigurali prihode iz vlastitih sredstava, uz produkciju i distribuciju umjetničkih djela, mnogi se odlučuju za organizaciju kreativnih radionica. One možda ne nose veliki prihod, ali si kroz njih možete isplatiti dodatni honorar, što je svakako dobra motivacija za rad unutar organizacije, pogotovo ako si u njoj ne isplaćujete plaću.

UMREŽITE SE S KULTURNIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA



Oni naprosto imaju resurse koje vi nemate. Prostor, tehniku, zaposlenike. Kod njih ćete obično održavati program. Ukoliko izgradite dugotrajan poslovni odnos, moći ćete računati na njihove ljudske kapacitete, što je ključno u situacijama poput otkazivanja događanja. S većima od vas uvijek je potrebno balansiranje – lako na vagi sve pretegne na njihovu stranu i ispadne da vam time što, na primjer, osiguravaju prostor za izvedbe vaših programa rade veliku usluge. Međutim, osim činjenice da ćete im to u pravilu financijski kompenzirati, vi svojim programima doprinosite ispunjenju NJIHOVIH programa i to nikad nemojte zaboraviti. Oni će u svojim rezultatima upisati i aktivnosti koje ste VI proveli u njihovom prostoru, i na temelju tih rezultata tražiti financiranje njih samih u budućem razdoblju. Ako provodite kvalitetan program i za njega samostalno pronalazite zainteresiranu publiku, i njima je u interesu dugoročna suradnja s vama (uz pretpostavku da iole kvalitetno rade svoj posao – ukoliko naletite na javnosektoraške uhljebe na vodećim pozicijama, za to nema spasa, odmah im okrenite leđa i tražite sreću negdje drugdje).

KORISTITE PORTALE ZA ONLINE PRODAJU



Portali za prodaju ulaznica putem interneta imaju svoje programe i uhodane protokole u slučaju otkazivanja. Najlakše je ako imate samo online prodaju jer oni imaju podatke o svakoj kupnji i, kao što su posjetiteljima poslali ulaznicu mailom, tako će im mailom poslati informaciju o otkazivanju događanja, elegantno i učinkovito. Tu uslugu ćete platiti u dogovorenom postotku od ulaznica, sukladno ugovoru s pružateljem usluge, i sve skupa će biti vrlo jednostavno i bezbolno. Ukoliko ste imali i druge kanale prodaje, pred samo planirano događanje svakako netko mora biti na lokaciji s informacijom otkazivanju i eventualnom alternativnom terminu održavanja te usitnjenim novcem za povrat ulaznica.

PRIPREMITE ZALIHU ZA CRNE DANE



Nije pitanje samo otkazivanja jednog događanja. Na zadnjih 5 produciranih predstava sam imala 5 alternacija. Svakoj trebaju novi kostimi, nova šminka, nove fotografije iz predstave… Koronakriza nas je sve dobro naučila što znači prekid poslovanja preko noći. A što bi se dogodilo da ste vi sami 2 mjeseca van pogona – kako bi se to odrazilo na poslovanje? Ili da imate zaposlenog koji je 40 dana na bolovanju – nedovoljno da trošak bolovanja preuzme država, dovoljno da vam bude konkretan financijski problem.

Sami najbolje znate koliki vam je trošak hladnog pogona – zaposlenika, ureda, telefona, računovodstva i svih ostalih usluga koje morate plaćati bez obzira imate li projekt u provedbi i osigurano financiranje za njega ili ne. Uštedite zalihu koja vam može pomoći da prebrodite eventualnu šok-situaciju i tijekom 2-3 mjeseca financirate rad organizacije iz vlastitih prihoda.

Za slučaj nužde, kao osnivač možete organizaciji uplatiti kratkoročnu pozajmicu koju si možete isplatiti kad organizacija ponovo stane na noge.

PROŠIRITE SVOJE ZNANJE



Znanje je moć. Zvuči kao floskula. Međutim, meni su brojne edukacije o razvoju publike, pisanju projekata i naprosto elementima poslovanja koje mi kulturnjaci uobičajeno u glavi trpamo pod „poslovni sektor“ (formiranje cijene, odnosi s javnošću, brendiranje…) jako pomogle u izradi strategija organizacije, definiranju poslovnih procesa i osmišljavanju projekata. Jednom kad dobro ovladate jezikom natječaja za prijavu projekata, znat ćete osmisliti projekte kojima će se odobriti financiranje. Besplatnih edukacija ima mnogo, o tome sam već pisala – uložite vrijeme i energiju u njih.

Za kraj, na tu temu, od ove godine Zaklada Kultura nova nastavila je s programom edukacije za organizacije civilnog društva – pretplatite se na Zakladin newsletter kako vam ne bi promakle. Također, ukoliko još ne koristite financiranje Zaklade, ali biste željeli saznati više o njezinom djelovanju i programima podrške, od 05. do 12. svibnja Zaklada organizira svoje predstavljanje i razgovore sa zainteresiranim sudionicima u trajanju od dva sata u Čakovcu, Sisku, Bjelovaru, Osijeku i Zadru – sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna registracija (detaljne informacije potražite na Zakladinoj web stranici). U trenutku objave ovog teksta to je za svega nekoliko dana – požurite s prijavom!