'Kad sam završio posao - raspao sam se. Živio sam život Jerryja Bussa'

Zašto NBA nije popularan, zapita se osebujan lik sa specifičnom frizurom i velikim naočalama karakterističnim za kraj sedamdesetih dok vozi ulicama Grada Anđela u svom kabrioletu netom nakon što je izašao iz poznate Playboy vile Hugha Hefnera.



On je dr. Jerry Buss, godina je 1979. i upravo se sprema kupiti – LA Lakerse. No problem koji muči Bussa jest što u to vrijeme NBA, profesionalna košarkaška liga SAD-a, uistinu nije bila popularna, posebice među mladima. Mediji joj nisu bili naklonjeni i većina onih koji uopće prate košarku predviđali su joj krah u idućih nekoliko godina. Koliko god to danas bizarno zvučalo…