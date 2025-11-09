Josip Mlakić dobitnik je književne nagrade 'Fran Galović'

Književni festival "Galovićeva jesen" organizira se svake godine od 1994. u čast književnika Frana Galovića (1887. – 1914.). Ove godine na natječaj za nagradu "Fran Galović" pristiglo je 47 djela, uglavnom proznih, a na svečanoj dodjeli nagrada, koja je održana u subotu, 8. studenog, nagrađen je roman "Rekvijem" Josipa Mlakića u izdanju Frakture.

Tijekom dodijele nagrade u organizaciji Društva hrvatskih književnika rečeno je da Mlakić u "Rekvijemu" prepoznatljivim rukopisom pretapa povijesne slojeve i književne nadogradnje, stvarajući snažnu refleksiju o sudbini Hrvata u Bosni i Hercegovini. Roman kritički progovara o povijesnim krivotvorenjima i nestajanju bosanskohercegovačkih Hrvata kroz stoljeća obilježena krvavim iseljavanjima i geopolitičkim prevarama. Djelo prikazuje kako se povijest Hrvata u Bosni i Hercegovini ponavlja s novim oblicima patnje i razaranja.

Nakon što mu je nagradu uručila dopredsjednica Društva hrvatskih književnika Željka Lovrenčić, autor je prisutnima kazao da je "Rekvijem" nazvao "testamentarnom prozom" i romanom o narodu u nestajanju, kojem daje glas, te romanom o jeziku. Objasnio je kako je kroz djelo želio progovoriti o evoluciji tog jezika, koristeći različite varijante naziva kroz povijest, ilirski bošnjački, jezik bosanskih muslimana, srpskohrvatski, današnji hrvatski. Smatra da je hrvatski jezik time bogatiji za ovu komponentu koju su njegovali pisci poput Lovrenovića i Andrića.

Drugi dio romana, kaže Mlakić, izbjegava karakteristične regionalne riječi, simbolizira kraj evolucije tog govora i nestanak tradicije u novim generacijama. Taj je proces posebno ubrzan u Bosni i Hercegovini. Obraćanje je zaključio zahvalom za nagrađivanje ne samo njega, već i jezika iz kojeg potječe.

Josip Mlakić suvremeni je bosanskohercegovački pisac. Rođen je 1964. u Bugojnu. Višestruko je nagrađivan za svoje romane, a roman "Živi i mrtvi" donio mu je 2002. V. B. Z.-ovu nagradu za najbolji neobjavljeni roman. Istoimeni film u režiji Kristijana Milića osvojio je osam Zlatnih arena na Pulskom festivalu i mnoštvo drugih filmskih nagrada.