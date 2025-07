Još jedan ambiciozan box set Jethro Tulla s novim miksovima Stevena Wilsona

Grupa Jethro Tull vlasnik je jedne od najboljih serija diskografskih reizdanja koje možete pronaći na tržištu. Njihova "book set" edicija box setova nazvana je tako jer izgleda poput knjiga, ali s po pet, šest diskova unutar debelih "korica". Od prvog albuma "This Was" iz 1968., do radova s početka osamdesetih, book set serija Jethro Tulla na pojedinim izdanjima sakupila je sve što se moglo iz određenoga albumskog razdoblja, što ih čini najpotpunijim reizdanjima koja nude doslovno sve: od pripadajućih albuma do dodatnih snimaka, B-strana singlova, koncertnih zapisa u audio ili videoformatu.

Posebna priča i ponuda novi su stereo i 5.1 miksevi Stevena Wilsona, studijskog mahera koji je postao sinonim za novi (remiksirani) pogled na klasična izdanja rocka. Upravo je on zaslužan za cijelu ediciju reizdanja klasičnih albuma Jethro Tulla, koji su posljednjeg desetljeća postali primjer kako se arhivski materijali trebaju ponuditi širokoj publici i na njima ujediniti sve postojeće snimke. Primjerice, videosnimku nastupa u Madison Square Gardenu, koji se 1978. prenosio satelitski, a nalazi se na nedavnom book-set reizdanju albuma "Heavy Horses", ili dvosatni video s američke turneje 1977., na box setu "Songs From the Wood".

U novim verzijama Steven Wilson serijom remikseva u stereo i 5.1 formatu doveo je staru glazbu Jethro Tulla do ušiju sasvim nove publike i danas se albumi (ponovno) prodaju više od novih, prilično nezanimljivih. Posljednje u seriji reizdanja Jethro Tulla dvostruki je album "Living In The Past" iz 1972., ovaj put preimenovan u "Still Living in the Past" (Warner/Dancing Bear), koji na pet CD-ova i Blu-ray disku u proširenom izdanju donosi materijale s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih.

"Living in the Past" bila je jedna od prvih kompilacija raritetnog materijala nekog benda, koja je 1972. okupila pjesme sa singlova, B-strana, EP izdanja i nekoliko do tada neobjavljenih koncertnih snimaka. Mnogima je upravo "Living In The Past" – lukszuzno opremljen dvostruki album u naizgled "kožnim" koricama s nekoliko stranica poput knjige između korica – tada bio prvi susret s glazbom Jethro Tulla, pogotovo u Americi. Stoga ne čudi gotovo aklamacijsko traženje publike da se Wilson pozabavi i ovim (re)izdanjem iako su mnoge snimke već dobili na prethodnim pojedinačnim reizdanjima albuma iz iste book-set serije.

No, Wilson je pronašao i dodatke koji proširuju izvorno izdanje. Prvi disk donosi remasteirane snimke s originalnog albuma, dok su na drugom i trećem disku nanovo remiksirane pjesme, koje osim onih s originalnog albuma uključuju i dodatne iz istog razdoblja. Posebno su zanimljivi novi miksevi pjesama "One For John Gee" (rana B-strana singla), "The Witch's Promise", "Bogenbroom", "From Later" i "Nursie", napravljeni uz korištenje iste tehnologije kao što je to bilo i nedavno u slučaju ranih pjesama Beatlesa, kojom su razdvojeni pojedini kanali na originalnim snimkama jer su višekanalne vrpce tih pjesama odavno izgubljene.

Pridodamo li i neobjavljene verzije pjesama "Inside" u davnom miksu Andyja Johnsa, ranu verziju pjesme "My God", demo "Wond'ring Aloud" i akustično "demiksanu" novu verziju "Locomotive Breath", dolazimo do sasvim solidnog broja povijesnih primjeraka koje kolekcionari do sada nisu čuli, a nalaze se uz osam Wilsonovih novih stereo remikseva pjesama s izvornog albuma. Poseban dodatak na četvrtom i petom CD-u snimka je koncerta Jethro Tulla iz 1970. godine iz newyorške dvorane Carnegie Hall, prvi put objavljena u cjelovitom izdanju i u novom miksu Stevena Wilsona. Jedan od najboljih koncertnih zapisa Jethro Tulla na vrhuncu prve veće popularnosti druge postave grupe dokaz je da su i u tonskom studiju i na pozornicama bili uvjerljiv svirački stroj koji se tek probijala na poziciju vodećih imena rocka sedamdesetih.

Budući da kronološki završava sa 1971. godinom, "Still Living in the Past" retrospektiva je prvog razdoblja rada grupe, zaključno s albumom "Aqualung" i kao takva, kao i 1972., važan je dodatak regularnim albumima tog vremena sa snimkama koje upotpunjuju priču. Promo filmovi pjesama "The Witch's Promise", američke i britanske verzije pjesme "Teacher" i "Life Is A Long Song" nalaze se na Blu-ray disku – tada se još nisu zvali "videospotovi" – koji sadrži sve materijale s pet CD-ova u visokoj rezoluciji zvuka, uz flat transfer originalnog albuma i 5.1 mikseve za kućno kino.

Tada (1972.) smješten između studijskih albuma "Thick As A Brick" i "A Passion Play", "Living In The Past" bio je šarolika kompilacija ranih singlova, B-strana i pjesama s prva tri albuma Jethro Tulla radi privlačenja nove legije poklonika koji su netom prije doveli "Thick As A Brick" na prvo mjesto američke ljestvice albuma. Kompilacija je naziv dobila prema istoimenom singlu iz 1969. koji je označio proboj Jethro Tulla u Velikoj Britaniji, ali nikada nije bio uključen ni na jedan album niti se pojavio na američkim top-listama. Da je s "Living In The Past" postignut cilj, govori podatak da je u SAD-u album dosegnuo treće mjesto i predstavio Jethro Tull kao jedan od najvažnijih britanskih bendova u Americi, istodobno s probojem Led Zeppelina, kao što će i nova verzija "Still Living In The Past" – koja se može nabaviti i kao dvostruki vinil – odigrati sličnu ulogu na današnjem retrotržištu.