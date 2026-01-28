Jennifer Grey ponovno će utjeloviti Baby, ali obožavatelji su podijeljeni: 'Kako možete snimiti nastavak 'Prljavog plesa' bez Swayzea?'

Gotovo četiri desetljeća nakon što je Frances "Baby" Houseman u ljetovalištu Kellerman’s otkrila ples i ljubav, studio Lionsgate je službeno potvrdio ono o čemu se godinama šuškalo: "Prljavi ples" dobiva punokrvni nastavak.

Vijest da će se Jennifer Grey (65) vratiti svojoj ikoničnoj ulozi te ujedno biti i izvršna producentica filma, odjeknula je poput bombe među generacijama koje su odrasle uz priču o zabranjenoj ljubavi. Produkcija bi trebala započeti kasnije ove godine, a za kreativnim kormilom nalazi se impresivna ekipa koja uključuje producente hitova kao što su "Igre gladi" i "Suludo bogati Azijci", Ninu Jacobson i Brada Simpsona, dok scenarij potpisuje Kim Rosenstock, poznata po radu na serijama "Dying for Sex" i "New Girl". Cilj je ambiciozan, film bi trebao stići u kina taman na 40. obljetnicu originala.

No, čim je vijest potvrđena, društvene mreže su se užarile, a entuzijazam je brzo zasjenila lavina zabrinutih i nerijetko ljutitih komentara obožavatelja. Glavno pitanje koje svi postavljaju jest kako je uopće moguće snimiti nastavak bez Johnnyja Castlea, lika kojeg je maestralno utjelovio Patrick Swayze, preminuo 2009. godine od raka gušterače. "Čekajte, što? Kako možete snimiti nastavak 'Prljavog plesa' S Jennifer Grey, ali BEZ Patricka Swayzea?", napisao je jedan korisnik, sažimajući osjećaje mnogih. Drugi su bili još izravniji: "Apsolutno ne. Nema ga i nitko ga ne može zamijeniti." Skeptici upozoravaju studio da ni ne pokušava rekreirati magiju, predviđajući da će film bez Swayzea biti siguran promašaj.

Upravo je Jennifer Grey ta koja je prva stala u obranu nasljeđa filma i pokušala umiriti strasti. U službenoj izjavi naglasila je koliko joj je uloga Baby značila te da je dugo razmišljala o tome gdje bi se njezin lik mogao naći godinama kasnije. "Trebalo je vremena da se okupi ekipa ljudi kojima sam mogla povjeriti da nadograde nasljeđe originalnog filma. Uzbuđena sam što mogu reći da se čekanje bliži kraju", poručila je. Osvrnula se i na najveću brigu obožavatelja, jasno dajući do znanja da nitko neće zamijeniti Swayzea. "Sve što mogu reći jest da nema zamjene za nekoga tko je preminuo. Nikada ne pokušavate ponoviti nešto što je bilo takva magija. Jednostavno idete na nešto drugačije", izjavila je još ranije za časopis People, potvrđujući da će priča odati počast Johnnyjevom liku, ali ga neće pokušati rekreirati s drugim glumcem.

Radnja novog filma bit će smještena u devedesete godine prošlog stoljeća i pratit će povratak odrasle Baby u ljetovalište Kellerman’s. Iako će u središtu biti nova "coming-of-age" romansa mladog para, Babyina priča služit će kao emotivno vezivno tkivo koje će povezati prošlost i sadašnjost. Odsutnost Johnnyja Castlea, kako navode producenti, bit će itekako prisutna u priči i ključan dio Babyinog putovanja. Ovaj pristup zvuči obećavajuće, no franšiza je već imala nekoliko neuspješnih pokušaja oživljavanja. Prednastavak iz 2004. godine, "Dirty Dancing: Havana Nights", unatoč kratkom pojavljivanju Patricka Swayzea, prošao je uglavnom nezapaženo, dok je televizijski remake iz 2017. s Abigail Breslin u glavnoj ulozi dočekan na nož od strane kritike i publike kao blijeda i nepotrebna kopija bez imalo kemije.

Upravo je ta kemija, uz bezvremensku glazbu i hrabre društvene teme, ono što je original iz 1987. godine pretvorilo u kulturni fenomen. Snimljen sa skromnim budžetom od oko pet milijuna dolara, film je zaradio preko 214 milijuna dolara diljem svijeta i postao prvi film u povijesti koji je prodan u više od milijun primjeraka na VHS kazetama. Pjesma "(I've Had) The Time of My Life" osvojila je Oscara, a legendarni plesni "skok" postao je jedan od najprepoznatljivijih trenutaka u povijesti kinematografije.

No, ispod privlačne površine ljetne romanse, "Prljavi ples" se bavio ozbiljnim pitanjima klasnih razlika i za to vrijeme iznimno hrabro prikazao temu ilegalnog pobačaja, dajući filmu dubinu koja ga je izdvojila od ostalih romantičnih drama. Pred novim nastavkom stoga je golem izazov: ispričati novu priču koja će biti dostojna originala i istovremeno zadovoljiti srca vojske obožavatelja.