Iz prve sam ruke vidjela koliko je težak život glazbenika, ali kazalište me naučilo disciplini

Jedna od najcjenjenijih pjevačica svog naraštaja, Ledisi, dolazi na koncert u Kino SC 25. listopada, u sklopu 16. Zagreb Jazz Festivala. Četrnaest nominacija i jedan osvojeni Grammy samo su vrh onoga što se obično navodi kao uspjeh, ali iza tih informacija nalazimo daleko ambiciozniju osobu koja podjednako privlači svojom glazbom, radom na filmu, u mjuziklima, kao i pedagoškim, a uz to i spisateljskim radom te zalaganjem za prava mladih glazbenika i zaštitu prava kreativaca.

Kad prvu ulogu imate u filmu Georgea Clooneya "Leatherheads", nastupate s imenima poput Herbieja Hancocka, Roberta Glaspera i Patti Austin ili Davea Matthewsa, Garyja Clarka Jr., Vincea Gilla, Keb'a Mo'a i Maxwella, a na svojoj vas pjesmi 2012. ugosti Prince, jasnije je zašto je John Legend rekao: "Gotovo da se ne mogu sjetiti nikoga na svijetu tko pjeva tako vješto kao ona. Što se tiče njezina raspona, spretnosti, jasnoće i svestranosti, može učiniti sve što poželi. Jedna je od najvećih pjevačica na svijetu, točka."

Vaša glazba ukorijenjena je u soulu, gospelu i jazzu, možete li nas podsjetiti na svoje prve glazbene utjecaje, koja su vas imena ili žanrovi prvi osvojili, i kako su oblikovali izvođača kakav ste danas?



Moja je majka imala vlastiti bend, a moj očuh svirao je bubnjeve u tom bendu. Gledati ih kako žive kao glazbenici pomoglo mi je da se zaljubim u glazbu. Slušali su glazbu, stvarali je, a gledati kako prelaze iz faze stvaranja do stvarnog izvođenja onoga što su stvorili, to me definitivno oblikovalo u osobu kakva sam danas. Također sam iz prve ruke vidjela koliko glazbena industrija može biti bolna. Gledajući kako ljudi koje volim odustaju od svojih snova, u meni se rodila odlučnost da nikada ne odustanem od svojih.

Otvoreno ste govorili o usponima i padovima svoje karijere, osobito o godinama prije nego što ste postigli širu prepoznatljivost. Koji su ključni trenuci testirali vašu otpornost i kako su ta iskustva utjecala na shvaćanje uspjeha i dugovječnosti u glazbenoj industriji?



Imati prave ljude oko sebe, ljude koji su mi govorili da vrijedim i da zaslužujem biti dio industrije koja me nije željela, održalo me na putu i pomoglo mi da nastavim dalje. Najbolji savjet koji sam dobila bio je: "Bolje je pjevati ljudima koji te možda ne žele slušati nego završiti na mjestu gdje ti ne želiš biti."

Oživili ste važne povijesne ličnosti na ekranu, najpoznatije su Mahalia Jackson, Patti LaBelle i Gladys Knight. Što vam osobno znači ući u cipele takvih ikona i kako se nosite s emocionalnom i kreativnom odgovornošću koja dolazi s ulogom tako poštovanih i kulturno značajnih figura?



Sve te žene koje ste spomenuli snažne su i njihova umjetnost utjecala je na moju. Odajem im počast tako što uvijek nastojim prikazati njihovu snagu. Naravno, osjećala sam pritisak dok sam pričala dijelove njihovih priča. Emocionalno to zna biti iscrpljujuće. Iako sam još uvijek nova u svijetu filma i televizije, tim iskustvom sam puno naučila. Utjelovljujući te legende, razvila sam se kao pripovjedačica. Sada, nakon što sam se više posvetila proučavanju filmske umjetnosti, mogu vidjeti gdje sam mogla biti bolja. No bez obzira na sve, toliko sam naučila dok sam ih interpretirala, da ako mi se ukaže nova prilika, svakako bih to ponovila.

Prijelaz iz tonskog studija na pozornicu Broadwaya nije lak zadatak. Kako vas je rad u kazalištu inspirirao kao umjetnicu i na koji je način proširio razumijevanje pripovijedanja, izvedbe i scenske osobnosti?



Kazalište me učinilo discipliniranijom osobom. Izaziva me, a ja sam vječna učenica ljudskog ponašanja. To je još jedan oblik pripovijedanja koji volim i pruža mi priliku da izrazim svoju kreativnost. Nije mi nepoznato glazbeno kazalište, bavim se njime još od djetinjstva. Neposredno nakon srednje škole profesionalno sam nastupala u kazalištu, izvodeći osam predstava tjedno, dok sam istovremeno sa svojim bendom svirala u noćnim klubovima nakon predstava. Zahvaljujući toj disciplini, danas mogu obići 33 grada bez otkazivanja koncerata. Kazalište me naučilo kako se brinuti o svom glasu i biti dosljedna. Uvijek je išlo ruku pod ruku s mojom karijerom glazbenice. Dolazim iz vremena kada si morao biti potpuni zabavljač. Još uvijek rastem kao glumica i nadam se novim prilikama da pokažem taj razvoj, a u međuvremenu sam snažno fokusirana na svoju karijeru kao glazbenica.

Tijekom godina surađivali ste s nekima od najcjenjenijih imena u glazbi, od Princea do Roberta Glaspera, Gregoryja Portera i mnogih drugih. Što za vas kreativno partnerstvo čini uistinu smislenim i postoji li suradnja koja vam se posebno istaknula kao prijelomna ili iznenađujuća?



Suradnje su u mom slučaju rijetke i zato izuzetno dragocjene kad se dogode. Teško mi je pridobiti ljude da surađuju sa mnom, ali takve prilike dolaze sve češće. I svaki put sam zahvalna. Volim sve suradnje koje ste naveli, kao i one s Jaheimom, Ericom Benetom, Kennyjem Lattimoreom, October Londonom i BJ The Chicago Kidom. Volim ih sve jer su bili dovoljno velikodušni da kažu "da" i pjevaju sa mnom.

Vaša glazba poznata je po stapanju žanrova, često spajate R&B, jazz, gospel i klasične elemente. Kada započinjete novi projekt, postoji li jasna vizija od početka ili se zvuk razvija organski na probama i eksperimentiranjem?



Fokusiram se na to kako se osjećam i što me pokreće u nekom trenutku jer autentičnost uvijek pobjeđuje. Žanrovi su tu da bi se glazba prodavala određenim publikama. Radim glazbu koju volim i puštam drugima da je klasificiraju. Prodajem je time što sam, jednostavno, svoja. Zato se sve čini tako prirodnim. Kad bih tijekom stvaranja razmišljala o marketingu, ništa ne bi nastalo.

Nakon više nominacija i osvajanja prvoga Grammyja je li se promijenila vaša definicija "uspjeha"? Imaju li nagrade istu težinu ili vam je upravo zbog njih vlastiti put u glazbi sada još bitniji?



Moj je fokus oduvijek bio i ostat će na nasljeđu koje ostavljam iza sebe. Nagrade su predivne. One znače da me moji kolege i industrija vide i prepoznaju. I svaki put sam zahvalna. Ali nikad nisam radila glazbu radi nagrada. Radim glazbu jer je to moj poziv, a uz to ona ljude čini sretnijima.

Postigli ste puno, od hvaljenih albuma, uloga u filmovima, na Broadwayu, postoje li još neki projekti "iz snova", kreativni izazovi ili umjetnici s kojima želite surađivati?



Imam jako puno snova. Sada ih čuvam za sebe i govorim o njima u tišini. Nadam se da ću još više pisati, na raznim platformama. Ja sam i spisateljica i to mi je jako važan dio izražavanja. Volim pisati. Također bih voljela pomagati drugim kreativcima i nastaviti istraživati razne načine izražavanja jer ih svi doživljavamo različito.