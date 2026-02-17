Istarski pop s potpisom: Novi album benda Bon Voyage

Prvi album "Ringišpil" pulskog benda Bon Voyage sniman je dugo, ali uz podlogu netipičnih pjesama i suradnju s pouzdanim domaćim profesionalcima, producentom Edijem Cukerićem i Matejem Zecom koji je miksao i masterirao album, rezultat je drugačiji od uobičajenog. To je zapravo i najbolja vijest postave koja "s druge strane Učke" pokazuje sasvim dovoljno razlikovnosti spram uobičajene domaće pop-scene.

Za razliku od mnogih tipičnih proizvoda koje smjesta možete ugurati u neku žanrovsku "ladicu", Bon Voyage iz prve posjeduje svoj potpis. Njihov kabaretski pop prije svega je vizija pjevačice i autorice pjesama Dijane Marić Odobašić i basista Florijana Odobašića, a uz sviračku potporu članova benda "Ringišpil" je ploča koja zanimljivim kombinacijama poluakustične svirke, introspektivnim tekstovima te istaknutim ukrasima duhača i dodacima harmonike sve sklone zanimljivijoj pop-glazbi može okvirno podsjetiti i na Haustor, i na Jinx, i na Meritas.

Kažem okvirno, jer Bon Voyage ima vlastite posebnosti, ali se uklapa u tu neku liniju domaćeg autorskog popa koji bi u temama poput "Dok svijet se okreće", s blagim utjecajem i okusom Rundekova "Apokalipsa", mogao uknjižiti i radijski hit. Ima tu i bossa nove u "Ljubav se ne šalje", latino prozvuka, ali je sve povezano tekstovima pjesama i sugestivnim ženskim vokalima, ali i "ženskim pismom" koje duhovito progovara o odnosima i ljubavnim vezama.

Na albumu su svirali Vedran Bužleta (bubnjevi), Denis Škalic (gitara), Ivan Žufić (harmonika), postavi se pridružio Nikola Milat (klavijature), a u naslovnoj pjesmi 'Ringišpil' gostuju Luka Žužić na trombonu i Denis Brhanić na saksofonu. Završna balada "Za nju" još je jedan primjer elegantne pop- pjesme s utjecajima francuske šansone, koja bi mogla dobaciti i do šire publike kad bi je prihvatile radijske postaje, koja su osnovni generator uspjeha postava poput Bon Voyage kod nas.