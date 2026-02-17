Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Ringišpil'

Istarski pop s potpisom: Novi album benda Bon Voyage

Pula: Bon voyage snima novi spot
Sasa Miljevic/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
17.02.2026.
u 12:31

Kabaretski pop Bon Voyagea prije svega je vizija pjevačice i autorice pjesama Dijane Marić Odobašić i basista Florijana Odobašića, a uz sviračku potporu članova benda, "Ringišpil" je ploča sa zanimljivim kombinacijama poluakustične svirke, introspektivnim tekstovima te istaknutim ukrasima duhača i dodacima harmonike

Prvi album "Ringišpil" pulskog benda Bon Voyage sniman je dugo, ali uz podlogu netipičnih pjesama i suradnju s pouzdanim domaćim profesionalcima, producentom Edijem Cukerićem i Matejem Zecom koji je miksao i masterirao album, rezultat je drugačiji od uobičajenog. To je zapravo i najbolja vijest postave koja "s druge strane Učke" pokazuje sasvim dovoljno razlikovnosti spram uobičajene domaće pop-scene.

Za razliku od mnogih tipičnih proizvoda koje smjesta možete ugurati u neku žanrovsku "ladicu", Bon Voyage iz prve posjeduje svoj potpis. Njihov kabaretski pop prije svega je vizija pjevačice i autorice pjesama Dijane Marić Odobašić i basista Florijana Odobašića, a uz sviračku potporu članova benda "Ringišpil" je ploča koja zanimljivim kombinacijama poluakustične svirke, introspektivnim tekstovima te istaknutim ukrasima duhača i dodacima harmonike sve sklone zanimljivijoj pop-glazbi može okvirno podsjetiti i na Haustor, i na Jinx, i na Meritas.

Kažem okvirno, jer Bon Voyage ima vlastite posebnosti, ali se uklapa u tu neku liniju domaćeg autorskog popa koji bi u temama poput "Dok svijet se okreće", s blagim utjecajem i okusom Rundekova "Apokalipsa", mogao uknjižiti i radijski hit. Ima tu i bossa nove u "Ljubav se ne šalje", latino prozvuka, ali je sve povezano tekstovima pjesama i sugestivnim ženskim vokalima, ali i "ženskim pismom" koje duhovito progovara o odnosima i ljubavnim vezama.

Na albumu su svirali Vedran Bužleta (bubnjevi), Denis Škalic (gitara), Ivan Žufić (harmonika), postavi se pridružio Nikola Milat (klavijature), a u naslovnoj pjesmi 'Ringišpil' gostuju Luka Žužić na trombonu i Denis Brhanić na saksofonu. Završna balada "Za nju" još je jedan primjer elegantne pop- pjesme s utjecajima francuske šansone, koja bi mogla dobaciti i do šire publike kad bi je prihvatile radijske postaje, koja su osnovni generator uspjeha postava poput Bon Voyage kod nas.

Ključne riječi
Pop glazbena kritika glazbeni album album bon voyage

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
Grupa Lelek u dosluhu s tradicijom

Katoličke tetovaže na licima i rukama pobjednica Dore Hrvaticama su 400 godina spašavale živote

Tradicijske katoličke tetovaže Hrvatica iz BiH za kojima su posegnule i glazbenice koje će nas predstavljati na Eurosongu, imaju 317 motiva. Od sredine 15. stoljeća spašavale su živote žena za vrijeme osmanlijskih osvajanja te je kroz njih ispričana priča o opstanku hrvatskog naroda, objasnila je dr.sc. Vesna Haluga, autorica sjajne knjige o tradicijskim tetovažama 'Znamen na koži'

Glazbena nagrada Elector

ABOP je nagrađen za album godine, a 'Utjeha' Natali Dizdar i Nipplepeoplea je najbolji electro pop singl

U Petom Kupeu dodijeljene su nagrade za najbolju elektroniku. Uz najbolji album i pop singl, eventom godine proglašen je koncert Collage w/Röyksopp na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, najbolji remiks je 'Lady' Dina Dvornika koji je remiksao Koolad, titulu Techno singla/EP-a godine dobio je Insolateov "Human Nature EP", a najbolji DJ po ocijeli publike je DJ Yakka

Dokumentarac o kultnom festivalu večeras na HRT3

Dan nakon smrti Jimija Hendrixa ulaznica za Glastonbury stajala je funtu uz besplatno kampiranje i mlijeko s farme

Dokumentarac "Glastonbury - prvih 50 godina" redatelja Francisa Whatelyja zaranja duboko u arhive i svjedočanstva kako bi ispričao priču o festivalu koji je od hipijevskog okupljanja postao jedan od najvažnijih kulturnih događaja na svijetu. Priča je to o glazbi, ali i o anarhiji, politici, borbi za opstanak i neprekidnoj evoluciji.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!