Glumca gađali voćem i vukli s pozornice jer je preuvjerljivo glumio desničara

Njemačka premijera nagrađivane predstave "Catarina ili Ljepota ubijanja fašista", provokativnog komada portugalskog dramatičara Tiaga Rodriguesa, pretvorila se u kaos kada je dio publike fizički napao glumca. Zbilo se to tijekom ovog vikenda u uglednom njemačkom kazalištu Schauspielhaus Bochum, gdje se premijera predstave pretvorila u scenu nalik onima iz doba Shakespearea.

Glumac Ole Lagerpusch bio je izviždan, gađan voćem, a na koncu i fizički napadnut na pozornici dok je izvodio završni monolog u ulozi ekstremno desničarskog aktivista. Dok je Lagerpusch, potpuno uživljen u lik, iznosio petnaestominutni govor ispunjen ksenofobijom i mržnjom, dio publike izgubio je kontrolu. Zvižduci i uvrede ubrzo su prerasli u nasilje, naranča je poletjela prema glumcu i zamalo ga pogodila, a dvojica gledatelja popela su se na pozornicu, valjda u napadu pravedničkog gnjeva, s očitom namjerom da ga fizički odvuku. Daljnju eskalaciju spriječila je brza reakcija drugog glumca.

Predstava, nagrađivana i hvaljena diljem Europe, prati obitelj koja njeguje mračnu godišnju tradiciju, osvetu za ubojstvo povijesne ličnosti Catarine Eufémije, radnice koju je 1954. godine ubila policija za vrijeme Salazarove diktature u Portugalu. Svake godine, naime, obitelj otme jednog "fašista" i pogubi ga tijekom obiteljske večere. Radnja, smještena u blisku budućnost 2028. godine, kulminira kada najmlađa kći odbije sudjelovati u ritualu, time otvarajući pitanje jesu li nedemokratska sredstva i nasilje opravdani u obrani demokracije. Komad je namjerno osmišljen da publiku izbaci iz zone komfora, tjerajući je da se suoči s vlastitim granicama i preistpita svoja uvjerenjima. Završni monolog otetog fašista, kojeg tumači Lagerpusch, osmišljen je pritom kao vrhunac provokacije.

Slovenska redateljica koja je predstavu postavila u Njemačkoj, Mateja Koležnik, za The Guardian izjavila je kako je bila nevjerojatno ponosna na glumca koji je, unatoč napadima, uspio izgovoriti svoju posljednju, zastrašujuću rečenicu: "Budućnost pripada nama." Kazala je da je Lagerpusch istraumatiziran događajem, ali i istaknula da je njegova izvedba bila toliko učinkovita upravo zato što je svoj govor mržnje iznio blagim, pa čak i simpatičnim tonom. Njezin cilj, kako je rekla, nije bio da se "liberalno, malograđansko društvo u Europi osjeća dobro" u konsenzusu osude netolerancije, već da ih se doista prestraši. "Sljedeći val fašizma neće činiti čudovišta. Bit će to normalni, dragi ljudi", upozorila je Koležnik koja je osudila glupost i brutalnost napadača.

"Očekivali smo dobacivanja, čak i viku, jer je monolog provokacija. Ali ostala sam zapanjena glupošću. Nikada nisam pomislila da će netko iz publike skočiti na pozornicu i pokušati udariti glumca. To bih očekivala od ljudi protiv kojih glasamo, a ne od onih koji bi trebali biti na našoj strani."

Reakcije nakon incidenta bile su podijeljene, ali većina je stala u obranu kazališta i glumca. Martin Krumbholz, kritičar s kulturnog portala Nachtkritik.de, u svojoj recenziji napisao je: "Dijelovi publike u Bochumu, za koju bi se pomislilo da je među kazališno najupućenijima u zemlji, očito su, da se izrazim bez uvijanja, previše glupi da bi razlikovali fikciju i stvarnost".

Uprava kazališta je događaj nazvala potpuno neprihvatljivim, za sljedeće izvedbe uveli su pojačane mjere sigurnosti, a ostale predstave prošle su bez incidenata.