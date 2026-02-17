Naši Portali
'Catarina ili Ljepota ubijanja fašista'

Glumca gađali voćem i vukli s pozornice jer je preuvjerljivo glumio desničara

Schauspielhaus Bochum/Armin Smailovic
VL
Autor
Tia Špero
17.02.2026.
u 13:16

Bizaran incident zbio se proteklog vikenda na premijeri nagrađivane predstave "Catarina ili Ljepota ubijanja fašista" u njemačkom kazalištu Schauspielhaus Bochum, kada je dio publike napao glumca Olea Lagerpuscha dok je na pozornici iznosio provokativni završni monolog

Njemačka premijera nagrađivane predstave "Catarina ili Ljepota ubijanja fašista", provokativnog komada portugalskog dramatičara Tiaga Rodriguesa, pretvorila se u kaos kada je dio publike fizički napao glumca. Zbilo se to tijekom ovog vikenda u uglednom njemačkom kazalištu Schauspielhaus Bochum, gdje se premijera predstave pretvorila u scenu nalik onima iz doba Shakespearea.

Glumac Ole Lagerpusch bio je izviždan, gađan voćem, a na koncu i fizički napadnut na pozornici dok je izvodio završni monolog u ulozi ekstremno desničarskog aktivista. Dok je Lagerpusch, potpuno uživljen u lik, iznosio petnaestominutni govor ispunjen ksenofobijom i mržnjom, dio publike izgubio je kontrolu. Zvižduci i uvrede ubrzo su prerasli u nasilje, naranča je poletjela prema glumcu i zamalo ga pogodila, a dvojica gledatelja popela su se na pozornicu, valjda u napadu pravedničkog gnjeva, s očitom namjerom da ga fizički odvuku. Daljnju eskalaciju spriječila je brza reakcija drugog glumca. 

Predstava, nagrađivana i hvaljena diljem Europe, prati obitelj koja njeguje mračnu godišnju tradiciju, osvetu za ubojstvo povijesne ličnosti Catarine Eufémije, radnice koju je 1954. godine ubila policija za vrijeme Salazarove diktature u Portugalu. Svake godine, naime, obitelj otme jednog "fašista" i pogubi ga tijekom obiteljske večere. Radnja, smještena u blisku budućnost 2028. godine, kulminira kada najmlađa kći odbije sudjelovati u ritualu, time otvarajući pitanje jesu li nedemokratska sredstva i nasilje opravdani u obrani demokracije. Komad je namjerno osmišljen da publiku izbaci iz zone komfora, tjerajući je da se suoči s vlastitim granicama i preistpita svoja uvjerenjima. Završni monolog otetog fašista, kojeg tumači Lagerpusch, osmišljen je pritom kao vrhunac provokacije.

Slovenska redateljica koja je predstavu postavila u Njemačkoj, Mateja Koležnik, za The Guardian izjavila je kako je bila nevjerojatno ponosna na glumca koji je, unatoč napadima, uspio izgovoriti svoju posljednju, zastrašujuću rečenicu: "Budućnost pripada nama." Kazala je da je Lagerpusch istraumatiziran događajem, ali i istaknula da je njegova izvedba bila toliko učinkovita upravo zato što je svoj govor mržnje iznio blagim, pa čak i simpatičnim tonom. Njezin cilj, kako je rekla, nije bio da se "liberalno, malograđansko društvo u Europi osjeća dobro" u konsenzusu osude netolerancije, već da ih se doista prestraši. "Sljedeći val fašizma neće činiti čudovišta. Bit će to normalni, dragi ljudi", upozorila je Koležnik koja je osudila glupost i brutalnost napadača.  

"Očekivali smo dobacivanja, čak i viku, jer je monolog provokacija. Ali ostala sam zapanjena glupošću. Nikada nisam pomislila da će netko iz publike skočiti na pozornicu i pokušati udariti glumca. To bih očekivala od ljudi protiv kojih glasamo, a ne od onih koji bi trebali biti na našoj strani." 

Reakcije nakon incidenta bile su podijeljene, ali većina je stala u obranu kazališta i glumca. Martin Krumbholz, kritičar s kulturnog portala Nachtkritik.de, u svojoj recenziji napisao je: "Dijelovi publike u Bochumu, za koju bi se pomislilo da je među kazališno najupućenijima u zemlji, očito su, da se izrazim bez uvijanja, previše glupi da bi razlikovali fikciju i stvarnost". 

Uprava kazališta je događaj nazvala potpuno neprihvatljivim, za sljedeće izvedbe uveli su pojačane mjere sigurnosti, a ostale predstave prošle su bez incidenata.

fašizam kultura Mateja Koležnik kulturna politika Catarina ili Ljepota ubijanja fašista kazalište

ST
Startrack
14:04 17.02.2026.

Ja razumijem okle ljutnja dolazi jer ove koji postuju svoju vjeru i naciju cesto prikazuju mentalnim bolesnicima a ustvari su antifa bolesnici. Briljantan primjer upravo ovo sto se dogadja u Minnesoti.

