Nema više putovanja u centar: Teatar Tirena otvara novu scenu u Novom Zagrebu

Od 28. veljače Novi Zagreb postaje bogatiji za još jednu kazališnu točku - Teatar Tirena započinje s izvođenjem predstava u prostoru u Zapruđu (Meštrovićev trg 1G), čime se dugogodišnja tradicija kvalitetnog kazališta za djecu i mlade nastavlja južno od Save.

"Predstave Teatra Tirena već su godinama prepoznate po spoju igre, edukativnosti i umjetničke razigranosti, a nova scena u Novom Zagrebu otvara prostor za još intenzivniji susret kazališta i zajednice. Otvaranjem nove scene Teatar Tirena potvrđuje svoju misiju približavanja kazališne umjetnosti djeci i obiteljima te dodatno učvršćuje kulturnu ponudu Novog Zagreba", kažu iz tog kazališta za djecu i mlade, poznatog po autentičnim, suvremenim i interaktivnim projektima.

Otvaranje nove lokacije obilježit će predstava "Zamisli" redateljice Nore Krstulović i dramaturginje Nina Horvat. Riječ je o predstavi koja u središte stavlja maštu i kreativnost, potičući djecu da na razigran način istraže vlastite unutarnje svjetove. Na sceni nastupaju Davor Kovač i Veronika Mach, donoseći djeci ono što im je najbliže: igru u kojoj je, uz malo mašte, moguće postati bilo tko i otputovati bilo kamo.

Predstave Teatra Tirena će se izvoditi u 11 sati, nastavljajući tradiciju jutarnjih termina na koje je novozagrebačka publika već navikla. Ulaznice za sve predstave iznose 5 eura, a rezervacije su moguće putem e-maila. Karte se mogu preuzeti na blagajni dvorane u Zapruđu od 10 sati na dan izvedbe, dok je detaljan raspored dostupan na mrežnim stranicama i društvenim mrežama kazališta.