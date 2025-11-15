Naši Portali
nove ulaznice idu u prodaju

Hrvati obožavaju The Offspring! Koncert se zbog velikog interesa seli na Velesajam

Open-air festival "Rock in the Park
Daniel Karmann/DPA
VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 11:48

Kalifornijske punk rock legende dolaze u Zagreb 14. lipnja, a nakon što su za samo tri sata rasprodali Šalatu, koncert se seli na veću lokaciju

Nakon što su za samo tri sata rasprodali stadion Šalata, koncert benda The Offspring seli se na plato ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu, a veliki open air koncert održat će se u nedjelju, 14. lipnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Nastup kalifornijskih punk rock legendi i jednog od najvećih bendova žanra rasprodan je više od sedam mjeseci uoči datuma koncerta, pa se zbog velikog interesa koncert  seli na veću lokaciju. 

S 40 godina karijere iza sebe, The Offspring su jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih.

Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're Gonna Go Far, Kid" postali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring i punk energiju koju donose uživo. 

Dodatni kontingent ulaznica u prodaju kreće u ponedjeljak, 17. studenog, u 10 sati, najavljuje organizator.

Želite prijaviti greške?

Kupnja