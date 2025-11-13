Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
promocija solo albuma

Tom Smith, frontman Editorsa, sljedeće godine stiže u zagrebačku Tvornicu kulture

Tom Smith
Tibor Jurjevic/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
13.11.2025.
u 09:48

Na intimnom nastupu u izuzetno limitiranom kapacitetu s isključivo sjedećim mjestima Tom će na gitari i klaviru odsvirati materijal s debitantskog solo albuma "There is nothing in the dark that isn't there in the light". Ulaznice su u prodaji od petka 7. studenog u sustavu CoreEvent. Cijena je 27 eura za parter (sjedenje), a 30 eura za galeriju (sjedenje)

Tom Smith, frontman, pjevač i tekstopisac britanske alter rock grupe Editors, dolazi na samostalni koncert u zagrebačku Tvornicu kulture u srijedu 18. ožujka 2026.

Na intimnom nastupu u izuzetno limitiranom kapacitetu s isključivo sjedećim mjestima Tom će na gitari i klaviru odsvirati materijal s debitantskog solo albuma "There is nothing in the dark that isn't there in the light", a moguće i podsjetiti na neke klasike Editorsa u novim aranžmanima. Najavljen singlom "Lights Of New York City" novi album planiran je za 5. prosinca. "Pjesma govori o izgubljenoj mladosti s iznenađenjem gledajući na prijašnje poglavlje mog života. Na albumu sam shvatio da umjetnički želim napraviti i nešto što je jednostavnije u prezenaciji pjesama koje pišem, u stilu koji oduvijek volim, predstavljeno na klaviru i gitari", objašnjava Tom Smith svoj prvi samostalni projekt.

Kao jedan od omiljenijih bendova domaće alter rock publike posljednja dva desetljeća, Editorsi su do sada više puta nastupali u Hrvatskoj i jako se posvetili ovdašnjim fanovima. Predvođeni karizmatičnim Tom Smithom, među zapaženijim nastupima benda izdvajaju se oni u rasprodanoj Tvornici kulture, na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila i u maloj dvorani Doma sportova, a poznati kao koncertna mašina, Editorsi su osigurali kultni status. Nastup Toma Smitha bit će prilika čuti pjesme kakve inače piše, ali, kako kaže, jednostavnije i bliže idejama u kojima nastaju. Ulaznice su u prodaji od petka 7. studenog u sustavu CoreEvent. Cijena je 27 eura za parter (sjedenje), a 30 eura za galeriju (sjedenje).

Ključne riječi
kultura rock glazba Tvornica Kulture album koncert Tom Smith bend Editors

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Roj osa
piše Hrvoje Horvat

Braća Sinkauz redovito su osvajala Zlatne arene, a sada s Rojem osa promoviraju dvostruki album

Skorašnji nastup Roja osa u Močvari 11. studenog dogodit će se točno godinu dana nakon frenetičnog nastupa na No Jazz festivalu lani, gdje je dijelom snimljen upravo objavljen dvostruki album/vinil "Beton kino" (Kopaton Records), dok je drugi dio, uz studijske snimke, nastao u studenom 2024. tijekom umjetničke rezidencije Roja osa na sound art festivalu u Splitu "Ispod bine"

Učitaj još

Kupnja