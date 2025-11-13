Tom Smith, frontman Editorsa, sljedeće godine stiže u zagrebačku Tvornicu kulture

Tom Smith, frontman, pjevač i tekstopisac britanske alter rock grupe Editors, dolazi na samostalni koncert u zagrebačku Tvornicu kulture u srijedu 18. ožujka 2026.

Na intimnom nastupu u izuzetno limitiranom kapacitetu s isključivo sjedećim mjestima Tom će na gitari i klaviru odsvirati materijal s debitantskog solo albuma "There is nothing in the dark that isn't there in the light", a moguće i podsjetiti na neke klasike Editorsa u novim aranžmanima. Najavljen singlom "Lights Of New York City" novi album planiran je za 5. prosinca. "Pjesma govori o izgubljenoj mladosti s iznenađenjem gledajući na prijašnje poglavlje mog života. Na albumu sam shvatio da umjetnički želim napraviti i nešto što je jednostavnije u prezenaciji pjesama koje pišem, u stilu koji oduvijek volim, predstavljeno na klaviru i gitari", objašnjava Tom Smith svoj prvi samostalni projekt.

Kao jedan od omiljenijih bendova domaće alter rock publike posljednja dva desetljeća, Editorsi su do sada više puta nastupali u Hrvatskoj i jako se posvetili ovdašnjim fanovima. Predvođeni karizmatičnim Tom Smithom, među zapaženijim nastupima benda izdvajaju se oni u rasprodanoj Tvornici kulture, na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila i u maloj dvorani Doma sportova, a poznati kao koncertna mašina, Editorsi su osigurali kultni status. Nastup Toma Smitha bit će prilika čuti pjesme kakve inače piše, ali, kako kaže, jednostavnije i bliže idejama u kojima nastaju. Ulaznice su u prodaji od petka 7. studenog u sustavu CoreEvent. Cijena je 27 eura za parter (sjedenje), a 30 eura za galeriju (sjedenje).