Film koji je predvidio koronavirus postao hit na iTunesima

Prema popisu preuzimanja filmova sa iTunes, a zbog pojave koronavirusa, raste interes za film "Zaraza" (Contagion) iz 2011. godine koji je samo jedan od mnogih filmova koji su obradili slične teme.

Riječ je o redateljskom radu Stevena Soderbergha, a glume Matt Damon, Marion Cotillard, Bryan Cranston i Gwyneth Paltrow. Kad se Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) vrati u Minneapolis s poslovnog puta u Hong Kong, uvjerena je da ju samo smeta promjena vremenske zone – ali se pokaže da ima virus. Dva dana kasnije umire u hitnoj službi, a liječnici šokiranom suprugu (Matt Damon) kažu da nemaju pojma od čega je umrla.

Uskoro i drugi počnu pokazivati iste misteriozne simptome: kašalj, vrućica, napadaji, krvarenje u mozgu… i, na kraju – smrt. Minneapolis, Chicago, London, Pariz, Tokio i Hong Kong – geometrijskom progresijom jedan slučaj dovede do četiri, pa do šesnaest, pa do nekoliko stotina i tisuća, a zaraza se širi preko granica zahvaljujući bezbrojnim međuljudskim kontaktima koji se odvijaju svakog dana. Globalna pandemija širi se nevjerojatnom brzinom....

On je radnjom najbliži aktualnim događajima dok su ostale hollywoodske verzije na tu temu odlazile često u fantastične smjerove, rađajući vojske zombija u filmovima kao što "The Omega Man", "World War Z", "28 Days Later" i "Pandemic".