GavranFest

Festival posvećen Miri Gravranu u Češkoj prikazuje pet predstava

VL
Autor
Hina
08.10.2025.
u 13:19

Festival pokrenut 2003. godine u slovačkom gradu Trnavi u Kazalištu Jana Palarika posvećen Miri Gavranu, Studio DVA iz Praga predstavom "Sve o ženama", najizvođenijim Gavranovim tekstom o suvremenim ženama čiji se životi isprepliću kroz pet različitih priča.

Međunarodni kazališni festival GavranFest održat će se od 16. do 20. listopada u Pragu, a program uključuje pet predstava u izvedbi kazališta iz Češke, BiH, Slovenije, Ukrajine i Hrvatske.

Festival pokrenut 2003. godine u slovačkom gradu Trnavi u Kazalištu Jana Palarika posvećen Miri Gavranu, Studio DVA iz Praga predstavom "Sve o ženama", najizvođenijim Gavranovim tekstom o suvremenim ženama čiji se životi isprepliću kroz pet različitih priča. 

Drugoga dana festivala održat će se okrugli stol na temu "Inozemna recepcija Mire Gavrana", a navečer će publika moći pogledati predstavu "Zaboravi Hollywood" u izvedbi Hrvatskog kazališta Travnik iz Bosne i Hercegovine. Predstava govori o glumcu i profesoru na kazališnoj akademiji te o amateru koji godinama pokušava položiti prijemni ispit i postati profesionalni glumac.

U subotu, 18. listopada, kazalište Smejmo se iz Kranja izvest će predstavu "Pivo" čija je tema odnos oca i sina kroz 60 godina zajedničkog života,a dan nakon toga na programu je komedija "Muž moje žene" o dvojici muškaraca koji se natječu za ljubav jedne žene u izvedbi Nacionalnog akademskog ukrajinskog dramskog kazališta Marije Zankovetske iz Lavova.

Festival 20. listopada zatvara predstava "Agencija za sreću", romantična komedija o jednoj neobičnoj agenciji u izvedbi Teatra Gavran iz Zagreba. 

Organizator i selektor 16. GavranFesta je predsjednik Češko-hrvatskog kluba Nota Bene iz Praga František Karoch.

Ključne riječi
Gavranfest miro gravran

