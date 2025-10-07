Publika tumara među falusima, a Srbin i Albanac su u erotskom klinču

Marina Abramović svjetski je superstar, ali nikako iz sebe istjerati korijene Balkana. U biti, ona to i ne želi pa je njen novi projekt, "Balkan Erotic Epic", o kojem smo ljetos već pisali, opet umočen u kaljužu Balkana. Približava mu se premijera, 9. listopada, pa se zna i više detalja. Posrijedi je četverosatna izvedba, režirana za ogroman prostor engleskog Aviva Studiosa u Manchesteru, koju izvodi više od 70 glumaca, plesača i glazbenika, a u 13 prizora oživljava drevne erotske slavenske rituale temeljene na tradiciji i folkloru Srbije, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore pa i Hrvatske, uključujući i tradiciju Roma.

To je, sama kaže, najambicioznije djelo njene duge karijere i jedino zbog kojeg se noću budi, a tu impresivnu "Balkansku erotsku epopeju" besramnih seksualnih rituala, iako živi u Americi, izabrala je premijerno izvesti u Engleskoj jer je primijetila da se upravo Britanci posebno puritanski odnose prema golotinji i spolnim organima. "Poslije premijere napast će me svaki tabloid u ovoj zemlji", kazala je Abramović s veseljem za The Independent.

Vrlo simptomatično izvedba počinje pogrebom Josipa Broza Tita i završava svadbenim veseljem, a između je koloplet orgija. Bit će tu albanskih ratnica koje stoje uz muškarce koji "prodiru" u tlo kao dio obreda plodnosti, homoerotski ples između Albanca i Srbina (politički zanimljiva konotacija), trudnica potopljenih u mlijeko u skladu s romskim ritualom... Radi se i ekstravagantni "vrt gljiva" napućen penisima dugim pet metara koji rastu iz zemlje, otkrila je Abramović samo neke detalje za The Guardian. Postoje, kazala je, i rituali koje nisu mogli izvesti jer bi prelazili sve granice. No oni nisu u potpunosti izostavljeni, već su ispričani animacijom, a u njih spada i priča iz Hrvatske iz 14. stoljeća o ženi koja preko noći stavlja ribu u svoju vaginu kako bi poslije napravila ljubavni napitak.

Ideju za ovaj ep Marina Abramović dobila jeprije mnogo godina sudjelujući u projektu o tome kako umjetnici reagiraju na pornografiju, kazala je za The Independent. Dodala je kako je u tu svrhu pogledala masu pornića koji su bili užasno dosadni te je izgubila svaku inspiraciju, stoga je odlučila zaroniti u tradicijske rituale podneblja u kojem je rođena Foto: Sven Hoppe/DPA

Među scenama će biti i rekreacija rituala plašenja bogova – stoljetne prakse kojom su seoske žene dozivale kišu podižući suknje i nudeći se nebu. Jedna je scena i "Masiranje grudi" u kojoj žene rade upravo to gestikulirajući nad grobovima kako bi probudile zemlju. Publika će, naravno, biti pozvana da se kreće kroz predstavu kako želi s mogućnošću sudjelovanja u intimnim nastupima. Ideja je da "erotika" nije tabu, već "vitalna duhovna i životna snaga", a nakon premijere produkcija se seli u Barcelonu, Berlin, New York i Hong Kong.

Hoće li umjetničino tijelo biti dio ovog performansa? "Ne obećavam ništa: možda, možda ne", kazala je Abramović The Guardianu i obećala da će je ipak svake večeri, do 19. listopada, do kada se predstava izvodi, osobno najaviti publici.

Ideju za ovaj ep dobila je, kazala je The Independentu, prije mnogo godina sudjelujući u projektu o tome kako umjetnici reagiraju na pornografiju. "U tu svrhu pogledala sam masu pornića i bili su užasno dosadni. Izgubila sam svaku inspiraciju." Odlučila je stoga zaroniti u tradicijske rituale podneblja u kojem je rođena – prozor koji joj je u biti još kao djevojci otvorila njena baka, koja je bila puno duhovnija od strogih roditelja komunista.

Onima pak koji bi njenu "Balkansku erotsku epopeju" mogli usporediti s pornografijom Abramović poručuje da to nema nikakve veze s tim. Jednostavno je previše elementarno i ozbiljno. Izvođačice su čak zamoljene da tri mjeseca prije izvedbe ne briju dlake ispod pazuha i stidne dlake da sve bude autentično. "Ovi rituali bave se poviješću ljudskih bića. Radi se o čovječanstvu, a ne o pornografiji. To je nevjerojatno važno tema. Ipak, očekujem kritike jer najlakše je kritizirati. Ali to samo dokazuje da mi kao ljudi ne prihvaćamo čak ni vlastitu povijest jer nijedan od ovih rituala nisam izmislila."

Koliko god je predstava njeno kulturno i povijesno obračunavanje, ima i intimnu, obiteljsku komponentu. Naime, jedan je od likova i njena majka, koja hoda kroz prizore predstave zgrožena vulgarnošću koju prikazuju sve dok i ona ne skine komunističku uniformu i pridruži se plesu. Time je Abramović simbolički u predstavi oslobodila svoju majku stege, što nije uspjela učiniti za njezina života. "Moja majka bila je stroga komunistkinja i prezirala je seks. Imala sam policijski sat od 22 sata i izgubila nevinost u 24. godini. Morala sam se, dakle, pobuniti... No ovdje u predstavi ona potpuno gubi sebe i počinje osjećati svu želju i ljubav koju si nije dopustila osjetiti u životu. Znate, kad sam već kao afirmirana umjetnica majki slala isječke svojih radova, izrezala bi svaku stranicu golotinje prije nego što bi ih pokazala drugim ljudima, pa je 360 ​​stranica postalo oko 72 stranice. Mislila je da sam potpuno divlja i da je izgubila kontrolu nada mnom", ispričale je Abramović The Guardianu. No koliko joj se majka u biti divila, doznala je tek nakon njezine smrti, kad je pročitala njene dnevnike. "Da sam pročitala jednu stranicu njezina dnevnika dok je bila živa, moj bi život s njom bio potpuno drukčiji", kazala je pa dodala da u ovom projektu promišlja i o vlastitoj smrtnosti.

No o tom potom jer iako će iduće godine proslaviti 80. rođendan, ne planira usporiti. Štoviše, raspored joj je popunjen do kraja 2029., a za svibanj 2026. već je najavila samostalnu izložbu "Transforming Energy" u Galleriji dell'Accademia u Veneciji, kojom će se još jednom upisati u povijest, ovaj put kao prva živa umjetnica kojoj je to pošlo za rukom u više od 250 godina povijesti akademije. Tako je i 2023. postala prva žena sa samostalnom izložbom u londonskoj Kraljevskoj akademiji umjetnosti, dok je 1997. bila i prva žena nagrađena Zlatnim lavom na Venecijanskom bijenalu.

Prije izvedbene umjetničke slave, podsjetimo se, Marina Abramović opsesivno je slikala prometne nesreće. Nedugo zatim kao umjetnički materijal počinje koristiti vlastito tijelo. Oduvijek je zanima iskustvo tjelesne boli, promatra operacije u bolnici, u prvim performansima dovodi se u granične situacije fizičke patnje. Probala je sve. Eksperimentirala javno s lijekovima za mentalne bolesnike, prepuštala se u ruke publici i dopuštala joj da radi na njoj što želi, rezala se noževima, puštala struju kroz svoje tijelo, mjesecima gola hodala Kineskim zidom, bunila se protiv rata na našim prostorima čisteći tjednima krv s kravljih kostiju na Venecijanskom bijenalu.

Marina Abramović sigurno je najveća umjetnička zvijezda s naših prostora. Rođena je u Beogradu 1946., a iz Jugoslavije, prvotno u Amsterdam, otišla je kao 29-godišnjakinja. No Balkan je prisutan u većini njezinih radova jer u toj je sredini, i sama kaže, naučila tri važne stvari – prvo je od bake naučila sve o spiritualnosti, od oca je naučila sve o hrabrosti, a od majke je naslijedila vojnu disciplinu. Kombinacija te tri stvari učinila ju je jakom i spremnom za svijet, tako da na njezinu putu nije bilo prepreka.