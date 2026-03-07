Ellen Ripley donijela je revoluciju i postala feministička ikona, a Mulan srušila tisućljetne stereotipe

Prikaz žena na velikom platnu u nešto više od stotinu godina koliko sedma umjetnost postoji prošao je trnovit put. Kao što je još 1929. godine o književnim junakinjama pisala Virginia Woolf: "Tu i tamo su majke i kćerke, ali gotovo bez iznimke su prikazane u odnosu prema muškarcima. Čudno je kad pomisliš da je sve velike žene iz romana, sve do Jane Austen, ne samo prikazao drugi spol, već su uvijek prikazane u odnosu prema drugom spolu. A koliko je to mali dio ženina života"…

Slična sudbina zadesila je i žene na filmu, a Woolf je inspirirala i američku stripašicu Alison Bechdel da, u šali, stvori ono što danas poznajemo kao – Bechdel test. Riječ je tu o načinu na koji se mjeri reprezentacija žena u umjetničkim djelima, ponajprije filmu, a ta tri kriterija, iako naoko jednostavna, nevjerojatan broj filmova koje smatramo klasicima nije uspio ispuniti.

Kriteriji su sljedeći: 1. u filmu moraju postojati barem dva ženska lika, 2. koja međusobno razgovaraju, 3. o bilo čemu osim o muškarcima. I iako je najprepoznatljiviji i najzabavniji, nije to jedini ni najtočniji način mjerenja rodne ravnopravnosti na filmu, ali ne možemo mu oduzeti djelić zasluga za to što su od bespomoćnih dama u nevolji, fatalnih zavodnica i ukrasa muškim protagonistima filmske žene došle do kompleksnih, višedimenzionalnih junakinja koje vode revolucije, mijenjaju zakone i spašavaju svjetove. I zato ćemo se, uoči ovog Međunarodnog dana žena koji obilježavamo u nedjelju, prisjetiti filmskih heroina koje su probijale granice i postale simboli snage, inteligencije i otpora.

Neke od njih su i one žene koje su hodale među nama, a ovjekovječene su u kultnim filmovima. Jedna od njih je i Erin Brockovich, samohrana majka troje djece koja je, bez formalnog pravnog obrazovanja, svojom nevjerojatnom upornošću, empatijom i nekonvencionalnim metodama razotkrila korporativno zataškavanje trovanja vode iza kojeg je stajala kompanija PG&E te tako osigurala pravdu za stotine obitelji. Njezina inspirativna priča prikazana je u filmu koji nosi njezino ime, a za svoju je izvanrednu izvedbu u ulozi Erin Brockovich Oscarom nagrađena Julia Roberts.

Sličnu bitku, ali na drugoj fronti, opjevanu u filmu "Skrivene junakinje", vodile su Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson. Ove briljantne afroameričke matematičarke u NASA-i su se borile protiv dvostruke diskriminacije, rasne i rodne, u Americi tijekom doba segregacije. Radeći kao tzv. "ljudska računala", njihovi su precizni izračuni bili ključni za prva ljudska putovanja u svemir, no njihov je doprinos desetljećima bio zanemaren, pa gotovo i izbrisan iz povijesti. Nepravda je dijelom ispravljena sjajnim filmom u kojem su ih odglumile Taraji P. Henson, Octavia Spencer i Janelle Monáe.

Malo je koja junakinja obilježila modernu pop-kulturu kao Katniss Everdeen iz "Igara gladi". "Vatrena djevojka" koja se dobrovoljno javila na smrtonosno natjecanje kako bi spasila mlađu sestru postala je lice otpora tiraniji i nade potlačenih, lik je iz distopijske trilogije filmova nastale prema književnom predlošku autorice Suzanne Collins. Nažalost, mnogima je možda promakla zbog činjenice da je bila brendirana kao štivo za tinejdžere. Ali ne dajte da vas to zavara, jer Katniss, koju je sjajno odigrala Jennifer Lawrence u jednoj od svojih prvih filmskih uloga, heroina je koja nam je u svijetu koji već sigurno klizi u distopiju potrebna više nego ikad dosad.

Na redu je žena koja je inspirirala tisuće djevojčica diljem svijeta. Riječ je, naravno, o Mulan. Prema drevnoj kineskoj legendi, Mulan se, kako bi spasila ostarjelog oca od vojne službe, prerušila u muškarca i zauzela njegovo mjesto. Srušila je tisućljetne stereotipe i postala jedna od najvećih ratnica u povijesti, a njezini uspjesi na bojnom polju donijeli su joj i priznanje samog cara te visoku poziciju u vladi, no ona je odbila lovorike i vratila se u svoj rodni kraj. Njezinu pripovijest svijet je upoznao kroz kultni Disneyev animirani film "Mulan", koji jest uzeo neke umjetničke slobode u ekranizaciji, ali time nam je donio i divan sporedni lik – malog crvenog zmaja zaštitnika Mushua.

O snažnim ženama na filmu nemoguće bi bilo pisati a da ne spomenemo jednu i jedinstvenu Ellen Ripley. Jedna od, a vjerojatno i prva prava akcijska heroina, Ripley iz franšize "Alien" donijela je pravu revoluciju na filmsko platno. Bila je ona jedan od prvih ženskih likova koje smo gledali na ekranu, a koja je bila definirana isključivo vlastitom kompetencijom, inteligencijom i instinktom za preživljavanje, a ne odnosom s muškarcima. Postala je stoga feministička ikona i zauvijek je promijenila žanr znanstvene fantastike, do tog trenutka tradicionalno rezerviran za muškarce i kojim su dominirali muškarci, pri čemu je zanimljivo spomenuti da je i njezina uloga prvotno bila napisana za muškog glumca. No na kraju ju je genijalno utjelovila Sigourney Weaver, koja je tom ulogom ušla u povijest i utrla put fantastičnim izvedbama primjerice Linde Hamilton kao Sare Connor u "Terminatoru", Ume Thurman u "Kill Billu", Carrie-Anne Moss u "Matrixu" i Angeline Jolie u "Tomb Raideru".