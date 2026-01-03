Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Poslušaj
Prijavi grešku
Velike zvijezde

Dva glumca iz Harryja Pottera dolaze u Zagreb, na festival SFeraKon

VL
Autor
Hina
03.01.2026.
u 14:40

Josh Herdman je ovjekovječio lik Gregoryja Goylea, Slytherina koji je rame uz rame s Malfoyem i Crabbeom antagonizirao Harrya i prijatelje, a Stanislav Yanevski, bugarski glumac, utjelovio je Viktora Kruma

Najstarija znanstveno-fantastična konvencija ovog dijela Europe, SFeraKon, koja se ove godine održava od 8. do 10. svibnja u Zagrebu, ugostit će dva glumca iz kultnih filmova o mladom čarobnjaku "Harryju Potteru" - Josha Herdmana i Stanislava Yanevskog.

Konvencija koju organizira SFera, društvo za znanstvenu fantastiku iz Zagreba, i ove godine bogatim programom dočekuje brojne zaljubljenike u znanstvenu fantastiku i srodne žanrove, stoji u priopćenju organizatora.

Po prvi puta u Hrvatsku dolaze glumci iz kultnih filmova o mladom čarobnjaku Harryju Potteru koji su obilježili cijelu generaciju i već 25 godina oduševljavaju gledatelje diljem svijeta.

Josh Herdman je ovjekovječio lik Gregoryja Goylea, Slytherina koji je rame uz rame s Malfoyem i Crabbeom antagonizirao Harrya i prijatelje. Josh se nakon rane glumačke karijere okrenuo borilačkim sportovima, jiu-jitsu i MMA. A u zadnjih par godina se polako vraća na ekrane.

Stanislav Yanevski, bugarski glumac koji je utjelovio Viktora Kruma u Harry Potter i Četvrti turnir, posjetiteljima će ispričati kako je slučajno završio na setu i podijeliti priče iz karijere, u kojoj je danas motivacijski govornik i predavač.

Organizatori ove godine očekuje više od 3000 posjetitelja, a na konvenciji će se predstaviti udruge koje se bave znanstvenom fantastikom te će se održati brojna predavanja, igraonice, turniri, demonstracije društvenih igara, sajam knjiga, prodajna izložba i natjecanje u cosplayju. 

Ključne riječi
cosplay SF slavni glumci zvijezde Sferakon Harry Potter Slytherin Viktor Krum

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!