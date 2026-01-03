Dva glumca iz Harryja Pottera dolaze u Zagreb, na festival SFeraKon

Najstarija znanstveno-fantastična konvencija ovog dijela Europe, SFeraKon, koja se ove godine održava od 8. do 10. svibnja u Zagrebu, ugostit će dva glumca iz kultnih filmova o mladom čarobnjaku "Harryju Potteru" - Josha Herdmana i Stanislava Yanevskog.

Konvencija koju organizira SFera, društvo za znanstvenu fantastiku iz Zagreba, i ove godine bogatim programom dočekuje brojne zaljubljenike u znanstvenu fantastiku i srodne žanrove, stoji u priopćenju organizatora.

Po prvi puta u Hrvatsku dolaze glumci iz kultnih filmova o mladom čarobnjaku Harryju Potteru koji su obilježili cijelu generaciju i već 25 godina oduševljavaju gledatelje diljem svijeta.

Josh Herdman je ovjekovječio lik Gregoryja Goylea, Slytherina koji je rame uz rame s Malfoyem i Crabbeom antagonizirao Harrya i prijatelje. Josh se nakon rane glumačke karijere okrenuo borilačkim sportovima, jiu-jitsu i MMA. A u zadnjih par godina se polako vraća na ekrane.

Stanislav Yanevski, bugarski glumac koji je utjelovio Viktora Kruma u Harry Potter i Četvrti turnir, posjetiteljima će ispričati kako je slučajno završio na setu i podijeliti priče iz karijere, u kojoj je danas motivacijski govornik i predavač.

Organizatori ove godine očekuje više od 3000 posjetitelja, a na konvenciji će se predstaviti udruge koje se bave znanstvenom fantastikom te će se održati brojna predavanja, igraonice, turniri, demonstracije društvenih igara, sajam knjiga, prodajna izložba i natjecanje u cosplayju.