VIDEO Izašao trailer za Harry Potter seriju! U Hogwarts se vraćamo već ovog Božića

Nakon godina nagađanja i iščekivanja, Warner Bros. Discovery i HBO pustili su u svijet prve snimke iz serije koja ima potencijal postati najveći streaming događaj u povijesti, kako tvrde iz produkcije. Dvomintuni trailer za prvu sezonu, naslovljenu "Harry Potter and the Philosopher’s Stone", predstavio je potpuno novu generaciju čarobnjaka - Dominica McLaughlina kao Harryja Pottera, Alastaira Stouta kao Rona Weasleyja i Arabellu Stanton kao Hermione Granger.

Serija, koju kreativno vode showrunnerica Francesca Gardiner i redatelj Mark Mylod, veterani sjajne serije "Nasljeđe", obećava detaljan prikaz svake od sedam knjiga J.K. Rowling, a premijera je zakazana ranije od očekivanog, već za Božić 2026. godine.

Trailer nas vodi od Harryjevog tužnog djetinjstva u ormaru ispod stuba, obilježenog maltretiranjem tete Petunije i tetka Vernona, do trenutka kada Hagrid (Nick Frost) upada u njihov život. Posebno su zanimljive scene koje nisu bile prikazane u filmskoj adaptaciji, a koje su obradovale ljubitelje knjiga. Vidimo, na primjer, Harryja u njegovoj bezjačkoj školi gdje ga maltretira bratić Dudley, ali i Hagrida kako ga vodi londonskom podzemnom željeznicom. Putovanje Hogwarts Expressom donosi šarmantno nespretan prvi susret zlatnog trojca, a svi detalji, do prljavšine na Ronovu nosu, sasvim su vjerni knjizi. Prikazani su i veličanstveni prizori Hogwartsa, ceremonija s Razredbenim klobukom te kadrovi s prvog sata herbologije i uzbudljivog meča metloboja.

Uz mladi glumački trio, trailer je predstavio i iskusne glumce u ulogama legendarnih profesora. John Lithgow preuzeo je ulogu ravnatelja Albusa Dumbledorea, Janet McTeer glumi strogu, ali pravednu Minervu McGonagall, dok je Nick Frost utjelovio poludiva Hagrida. Ipak, najviše prašine podigla je objava da će mračnog profesora napitaka, Severusa Snapea, glumiti Paapa Essiedu.

Casting Paape Essiedua, crnog glumca, za ulogu Snapea, kojeg knjige opisuju kao blijedog muškarca a u filmovima ga je maestralno odglumio Alan Rickman, izazvao je bijes dijela obožavatelja. Essiedu je nedavno za The Times otkrio da je zbog uloge primao prijetnje smrću. "Teme koje se provlače kroz Harryja Pottera govore o ljubavi koja pobjeđuje mržnju i o prihvaćanju. Zato ovo i radim", poručio je glumac. Iz HBO-a su potvrdili da su zbog prijetnji angažirali ozbiljan sigurnosni tim na setu.

Iako je trailer mnoge ostavio bez daha i izazvao val nostalgije, reakcije obožavatelja duboko su podijeljene. Dok su jedni plakali od sreće, drugi su izrazili skepsu pa čak i bijes. Najpozitivnije reakcije dolaze od onih koji su godinama priželjkivali vjerniju adaptaciju koja će ispraviti propuste filmova. "Plakala sam kao dijete kad sam vidjela trailer", "Konačno, magija se vratila", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

S druge strane, mnogi su osjetili neobičan osjećaj "već viđenog". Neki kritiziraju produkciju zbog prevelike vizualne sličnosti s filmovima, pitajući se koja je uopće poanta reboota. Drugima pak smeta što, unatoč visokom budžetu, serija izgleda "televizično" i nedostaje joj filmska čarolija. No, najveći trn u oku mnogima je glazba. Odsustvo kultne teme Johna Williamsa, koja je postala sinonim za svijet Harryja Pottera, za mnoge je neoprostivo.

Neizbježna je i kontroverza oko autorice J.K. Rowling, izvršne producentice serije. Njezini stavovi o transrodnim pravima razlog su zbog kojeg dio publike planira bojkotirati seriju. "Rowling koristi svoje milijarde da lobira protiv prava trans osoba. Životi mojih trans prijatelja su gori zbog nje, ali koga briga kad se mogu valjati u blatu nostalgije", mišljenja dijela publike sažeo je jedan komentator. Glumci su također svjesni problema. John Lithgow je priznao da je zbog kritika umalo odustao od uloge Dumbledorea, dok je Nick Frost javno izjavio da se ni na koji način ne slaže s njezinim stavovima.